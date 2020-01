Durante la giornata di sabato 18 gennaio, la Luna si troverà nel segno d'acqua dello Scorpione, che attraverserà un periodo di pace con il partner, mentre per il Leone le emozioni saranno varie, tanto da ottenere alti e bassi in amore. Venere in trigono al segno dei Pesci farà in modo che in amore sarà facile discutere con il partner di eventuali progetti per il futuro, mentre il Toro sarà particolarmente impegnato in ambito lavorativo.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di sabato 18 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 18 gennaio segno per segno

Ariete: gli influssi di Marte nel segno del Sagittario vi faranno assumere un atteggiamento equilibrato durante la giornata di sabato.

La sfera sentimentale si rivelerà a vostro vantaggio e la miglior cosa che potreste fare sarà essere attivi, fisicamente, mentalmente e sentimentalmente. Se siete single dovrete valutare alcuni incontri che farete. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere la giornata adatta per fare eventuali colloqui e riuscire a trovare un nuovo impiego. Voto - 7,5

Toro: la Luna si troverà in opposizione al vostro cielo, riservandovi un Oroscopo piuttosto altalenante. Nel lavoro infatti avrete tante mansioni da svolgere e se continuerete a temporeggiare potreste ritrovarvi indietro.

In ambito sentimentale se siete single avrete il forte desiderio di fare nuovi incontri. Se avete una relazione stabile sarete molto premurosi e vi prendere cura del vostro partner grazie alle vostre buone azioni e al vostro implacabile romanticismo. Voto - 7,5

Gemelli: Venere nel segno dell'Acquario influenzerà positivamente la giornata per voi nativi del segno. In ambito sentimentale si porranno dinanzi a voi opportunità per sedurre il partner, cercare di risolvere eventuali impegni oppure proporre nuovi progetti.

Se siete single forse fareste bene ad evitare i contatti sociali con determinate persone. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo il vostro buon umore riuscirà ad influenzare i colleghi e grazie a un affiatamento più alto potreste svolgere qualche progetto insieme. Voto - 8

Cancro: un oroscopo che vi metterà a vostro agio durante la giornata di sabato grazie a Venere in trigono al segno dei Pesci.

In amore non fermatevi dinanzi ad alcune difficoltà nella vostra relazione di coppia. Piuttosto mostratevi dei validi leader risolvendo tali problemi. I single potrebbero vivere momenti di gioia in compagnia di una nuova conoscenza, ma attenzione a non farvi illudere. Nel lavoro potreste concludere degli ottimi affari, grazie alla passione che nutrite per il vostro impiego e all'aiuto dei colleghi.

Voto - 7,5

Leone: l'oroscopo riserva per voi una giornata altalenante dal punto di vista delle emozioni. Per quanto riguarda i sentimenti non abbiate paura di apparire esattamente per ciò che siete dinanzi alla vostra anima gemella. Riuscirà ad apprezzarvi. Se siete single sarete spinti da un folle istinto che vi spingerà ad osare con il potenziale partner. Per quanto riguarda il lavoro, dovreste impartire meno ordini e sforzarvi di dialogare di più con i colleghi.

In questo modo l'affiatamento tra voi sarà più favorevole per concludere meglio gli affari. Voto - 8,5

Vergine: il vostro spirito d'iniziativa sarà al centro delle avventure durante la giornata di sabato. Sul fronte amoroso se metterete troppo al centro della vita una persona che non ricambia gli stessi sentimenti, cambiate strada, troverete sicuramente di meglio. Le relazioni fisse riusciranno a gestire perfettamente i sentimenti e le forti emozioni, sapendo bilanciare gli impegni e la passione. In ambito lavorativo, Giove positivo nel segno del Capricorno farà procedere bene la carriera professionale riuscendo a prendere le giuste decisioni evitando di sbagliare.

Voto - 8,5

Bilancia: l'oroscopo vi consiglia di prendervi più cura di voi stessi durante la giornata di sabato. Con Saturno in quadratura al segno del Capricorno potreste dedicare meno attenzioni alla vostra anima gemella e forse questo potrebbe causare qualche piccola discussione. Se siete single in certi casi una buona complicità da parte vostra darà sprint e nuove possibilità a fare nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro non buttatevi in progetti poco realistici, potreste rimanere delusi molto presto. Voto - 6,5

Scorpione: configurazione astrale formata dalla Luna in congiunzione al vostro cielo durante la giornata di sabato.

Sul fronte sentimentale se siete single le vostre parole potrebbero portare dei cambiamenti nella vita quotidiana. Sappiate scegliere bene quali parole. Le relazioni fisse avranno modo di trascorrere momenti bellissimi con la dolce metà. Nel lavoro l'entusiasmo sarà alle stelle per un recente affare, cercando di ambire sempre più in alto. Ciò nonostante dovrete guardare in faccia la realtà e ammettere che avete raggiunto il vostro massimo per il momento. Voto - 9

Sagittario: con Marte in congiunzione al vostro cielo, preparatevi ad un oroscopo a vostro vantaggio durante la giornata di sabato. Sarete maggiormente focalizzati verso la sfera sentimentale, e sarà il momento di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste al partner e che potrebbero portare notevoli benefici alla vostra relazione di coppia.

Se siete single potreste trascorrere una serata speciale in compagnia di una nuova conoscenza. Nel lavoro non fatevi turbare da nessuno e continuate con i vostri progetti a testa alta. Voto - 8

Capricorno: l'oroscopo vi metterà molto a vostro agio durante la giornata di sabato. Avrete dalla vostra parte una configurazione astrale invidiabile con il Sole, Giove e Saturno favorevoli nel vostro cielo. La sfera sentimentale si rivelerà costellata da eventi positivi e buone notizie che vi daranno la possibilità di raggiungere una posizione più stabile nella vostra relazione di coppia. Se siete single potreste fare incontri interessanti, ma fareste meglio a non farvi prendere la mano.

In ambito lavorativo alcuni pensieri potrebbero distarvi, tuttavia la concentrazione sarà comunque su livelli abbastanza buoni per ottenere discreti risultati. Voto - 9

Acquario: Venere in quadratura al vostro cielo completa un oroscopo abbastanza positivo per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso sarete decisamente favoriti dalla buona sorte e se volete rinnovare o ridare vita a situazioni amorose rimaste in sospeso, non avrete che da muovervi. Per i cuori solitari saprete creare una comitiva di amici molto interessante per aere le giuste occasioni per divertirvi e magari fare incontri interessanti.

Nel lavoro avrete qualche seccatura da portare a termine ma che potrebbe garantirvi qualche piccolo guadagno extra. Voto - 7,5

Pesci: l'oroscopo della giornata di sabato per voi nativi del segno vedrà Venere in trigono rispetto al buon segno vicino dell'Acquario, pronto a portare una ventata di aria fresca nella vostra vita quotidiana. Sul fronte sentimentale saprete sfruttare al meglio le doti oratorie con il partner per discutere di eventuali progetti per il vostro futuro. I single preferiranno concentrarsi su loro stessi che cercare l'amore. Nel lavoro, se avete una riunione, il vostro intervento potrebbe essere d'aiuto per ottenere maggiori benefici.

Voto - 7,5