Nel weekend del 25 e 26 gennaio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna, Mercurio ed il Sole sostare in Acquario, mentre Plutone, Giove e Saturno stazioneranno in Capricorno. Marte permarrà in Sagittario come Venere e Nettuno che continueranno il loro moto in Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro ed Urano rimarrà stabile sui gradi del Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Bilancia e Gemelli, meno rosee per Capricorno e Vergine.

Lavoro top per i Gemelli

Ariete: sfacciati. Due giorni in cui i nativi probabilmente non avranno peli sulla lingua e le loro opinioni faranno saltare la mosca al naso a più di una persona.

Toro: fiacchi. Le energie del fine settimana in casa Toro potrebbero essere ridotte al lumicino, tanto che saranno in molti i nativi che procrastineranno la maggior parte delle incombenze a data da destinarsi.

Gemelli: lavoro in pole position. Le faccende lavorative andranno, con ogni probabilità, a gonfie vele grazie soprattutto all'angolazione favorevole del Sole e della Luna nell'affine Acquario.

Cancro: fuori orbita. Ai nati del segno questo weekend sembrerà di faticare molto ma ottenere pochi risultati, difatti molti tra loro si sentiranno parecchio scoraggiati.

Shopping per la Bilancia

Leone: taciturni. Malgrado vi siano diverse ostilità portate dai transiti delle 48 ore, i nati Leone preferiranno presumibilmente evitare di esternare il loro malcontento a fronte di un mood taciturno.

Vergine: revisioni economiche. Il settore finanziario dei nativi andrà revisionato con dovizia onde evitare sgradite sorprese nel bilancio economico.

Bilancia: shopping. Questo weekend potrebbe far optare i nati del segno per concedersi un'intensa sessione di shopping, assieme alle amiche di sempre.

Scorpione: amore top. Le faccende di cuore avranno il vento in poppa, grazie al romantico duetto Venere-Nettuno appollaiato beatamente nel loro Elemento.

Acquario mondano

Sagittario: ripensamenti. Le scelte dell'ultimo periodo avranno buone chance di essere messe in discussione proprio in questo fine settimana, dove Mercurio in Acquario li aiuterà a fare chiarezza.

Capricorno: distratti. Riuscire a concentrarsi nell'ambiente professionale potrebbe essere un'ardua impresa in queste due giornate e molti nativi sceglieranno un weekend di ferie, in modo da ricaricare le batterie.

Acquario: mondani. Fine settimana dove i nati Acquario vorranno divertirsi e potrebbero organizzare una spensierata serata assieme agli amici di vecchia data, dove le risate saranno protagoniste.

Pesci: incontri. Le persone che i nativi incontreranno dal pomeriggio del 25 avranno ottime possibilità di trasformarsi in emozionanti flirt invernali.