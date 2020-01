Nel fine settimana del 25 e 26 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole e Mercurio stazionare in Acquario, mentre Giove, Plutone e Saturno sosteranno in Capricorno. Urano permarrà sui gradi del Toro come Venere e Nettuno che rimarranno stabili in Pesci. Infine Marte proseguirà nel suo transito in Sagittario ed il Nodo Lunare sosterà in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Bilancia ed Acquario, meno rosee per Ariete e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: mondani. Il focus dei nativi sarà probabilmente improntato verso il divertimento.

Infatti molti di loro organizzeranno una spensierata serata tra amici di vecchia data per i locali del centro città.

2° posto Bilancia: shopping. Le finanze presumibilmente floride permetteranno ai nati Bilancia di concedersi qualche acquisto desiderato da tempo che, anche se non strettamente necessario, li gratificherà comunque.

3° posto Gemelli: lavoro top. Le faccende lavorative del fine settimana andranno a gonfie vele per merito soprattutto dell'angolazione conciliante dei Luminari che faranno il tifo per loro.

I mezzani

4° posto Scorpione: amore top. Venere e Nettuno a braccetto nel loro Elemento lasciano presagire per un weekend dedito alle arti amatorie, dove ogni problematica della quotidianità sparirà quasi per incanto.

5° posto Pesci: incontri. Le nuove conoscenze amorose, specialmente dal pomeriggio di sabato, avranno buone chance di divenire in breve tempo splendidi ed appassionanti flirt.

6° posto Capricorno: distratti.

Riuscire a concentrarsi potrebbe non essere così semplice per i nati Capricorno in ambito professionale, a causa del contrasto tra Marte e Mercurio che li bacchetterà per 48 ore filate.

7° posto Toro: spossati. Le energie verranno presumibilmente meno ed i nativi, gioco forza, dovranno rimandare alcune tra le incombenze meno urgenti per evitare sovraccarichi fisici.

8° posto Leone: taciturni. La voglia di comunicare sarà pari a zero tanto che molti tra i nati Leone decideranno di lavorare a testa bassa senza volgere lo sguardo altrove.

9° posto Sagittario: dubbiosi. Domenica potrebbe rivelarsi una giornata parecchio pensierosa per i nativi, che saranno alle prese con alcuni dubbi sulle loro ultime scelte professionali.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: senza filtro. Le effemeridi del weekend sembrano indicare un weekend dove sia le parole che i gesti fluiranno senza alcun filtro per i nativi, col rischio che qualcuno storca il naso.

11° posto Cancro: fuori giri. Fine settimana dove le fatiche non mancheranno ma i risultati, invece, latiteranno per i nati del segno che potrebbero avvertire, di conseguenza, un certo scoraggiamento.

12° posto Vergine: finanze flop. Il settore economico dei nati Vergine andrà revisionato a dovere questo weekend, in modo da evitare brutte sorprese nel bilancio finanziario.