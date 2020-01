A febbraio 2020 troveremo sul piano astrale Venere passerà dal segno dei Pesci (facendo compagnia a Nettuno) all'Ariete, mentre il Sole e Mercurio viaggeranno dal segno dell'Acquario ai Pesci. Giove, Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno come Marte che continuerà il suo moto in Sagittario. Infine Urano rimarrà stabile in Toro ed il Nodo Lunare sarà in Cancro. Previsioni astrologiche mensili, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale dei Gemelli.

Amore

Le faccende di cuore di febbraio in casa Gemelli attraverseranno momenti diversi ma ugualmente importanti per tracciare il percorso emotivo dei mesi a seguire.

Sino al giorno 20, i nati del segno potranno contare su una buona dose di sensualità e fascino che li aiuterà sia nelle nuove conoscenze interpersonali, che nel cimentare la simbiosi di coppia nelle relazioni durature. Dal 21, invece, il trend sembrerebbe sulla carta farsi meno entusiasmante ma la verità sarà che i nativi cercheranno, mettendo al primo posto, l'intesa cerebrale con l'amato bene. In questo periodo saranno favoriti viaggi di coppia in mete inesplorate che avranno il fondamentale pregio di fondere gli intenti, erotici e non, della storia d'amore.

Sarà quindi come fare un viaggio dentro al viaggio dove i nati del segno scopriranno, gioco forza, lati nascosti propri e della dolce metà.

Lavoro

Il mese potrebbe iniziare sotto i migliori auspici per poi, con il passare dei giorni, divenire meno entusiasmante nel settore professionale. I favoriti tra tutti saranno chi tra i nativi opera alle dipendenze altrui perchè, considerando l'avversità mercuriale, un lavoro metodico e routinario risentirà meno di eventuali distrazioni o difetti di concentrazione.

Durante i primi 18 giorni di febbraio, inoltre, i nati Gemelli potranno contare su una certa duttilità che li renderà 'jolly aziendali', con l'inevitabile conseguenza di lavorare più dei colleghi calamitandosi anche qualche invidia. Chi, invece, è inoccupato potrà presumibilmente contare sulle giornate centrali con il curriculum vitae che finirà sulla scrivania giusta. La chiamata lavorativa, quindi, probabilmente giungerà ma, data la retrogradazione uraniana di Terra, non avrà grosse chance di essere accattivante, economicamente parlando.

Gli Astri, però, consigliano ugualmente di sfruttare tali occasioni per fiondarsi in nuovi orizzonti professionali, visto che il mese successivo (con Saturno in Acquario) i giochi dovranno già essere fatti perchè il loro spazio di manovra diminuirà drasticamente senza lasciare spazio a ripensamenti. Giorni fortunati: 11, 14 e 18.