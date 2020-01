L'Oroscopo settimanale dedicato all'amore e al lavoro dal 13 al 19 gennaio approfondirà la presenza di Luna in Leone, poi in Vergine e Bilancia e infine in Scorpione. Da martedì Venere entrerà in Pesci e renderà il modo di amare più delicato. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo settimanale

Ariete: lunedì punterete su una Luna complice che potenzierà un modo di amare sereno e più ambizioso. Bontà d'animo e generosità faranno approcciare a un pubblico sempre più ampio, che animerà la sfera lavorativa con successo.

La nuova posizione di Venere in Pesci martedì, sarà benefica per sigillare le sensazioni amorose in modo stabile e molto romantico.

Toro: a metà settimana conterete sulla presenza di Luna in Vergine, molto favorevole per il lavoro e gli affetti. Nuovi cambiamenti nella sfera amorosa saranno attuati senza scosse, procedendo per gradi fino a giungere a una decisione risolutiva per il cuore. Buono il lavoro che prometterà guadagni. Attenzione solo alla posizione dissonante di Mercurio che potrebbe sprigionare uno spirito di contraddizione troppo capriccioso.

Gemelli: l'influenza del satellite notturno si farà sentire nella giornata di lunedì e apprezzerete tutto ciò che è bello, vivendo con maggiore serenità anche la sfera sentimentale. Voi single tenderete al flirt. Buona l'immaginazione in campo professionale, tutta da investire per emergere in positivo. Martedì e mercoledì saranno un po' tesi per i sentimenti.

Cancro: lunedì e martedì Luna sarà promettente per l'amore e sarete più concreti nell'attuare nuove storie, anche se affronterete il tutto con la riservatezza che vi è consona. Giovedì alcuni influssi dissonanti potrebbero creare indecisione anche sul lavoro, ma nel fine settimana Luna ritornerà a sorridere. Splendida la posizione di Venere in Pesci, benefica da martedì in poi.

Leone: Luna nel segno a inizio settimana punterà un riflettore sul benessere e un atteggiamento molto idealista farà emergere in ambito lavorativo.

In amore, una maggiore ambizione farà concretizzare i progetti con più fiducia nelle capacità. Attenzione a Mercurio in opposizione venerdì, che vi renderà meno comunicativi del solito.

Vergine: Luna armonica nelle giornate di martedì e mercoledì renderà il carattere molto intuitivo e ricettivo alle percezioni amorose. Buono il lavoro a contatto con il pubblico, dove alcuni cambiamenti si concretizzeranno in modo favorevole. Splendido il weekend per i sentimenti.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a inizio settimana, gli influssi lunari amorosi saranno spiccati e una vivacità di spirito diventerà contagiosa per chi vi sta vicino. Fantasiosi e desiderosi di stare al centro dell'attenzione, catturerete tutti gli sguardi su di voi, divenendo i protagonisti indiscussi di un uscita di gruppo.

Giovedì Luna nel segno garantirà intuizione e felicità sentimentale.

Scorpione: un po' teso per gli affetti quest'inizio settimana che vedrà una Luna dissonante. In un certo senso però l'astro d'argento soprattutto sabato cercherà di farvi accentrare le attenzioni su di voi puntando un riflettore su una voglia di essere amati che tenderete a celare. L'entrata di Venere in Pesci martedì sarà benefica sia per gli affetti che per il lavoro.

Sagittario: l'amore diventerà più sereno con Luna in posizione favorevole nella giornata di lunedì. Martedì una quadratura lunare dalla Vergine potrebbe compromettere la sfera lavorativa, creando qualche attrito che sarà facilmente superabile con maggiore fiducia nelle capacità.

Splendide novità sentimentali saranno previste nel weekend.

Capricorno: buona la posizione di trigono favorevole che si formerà con Luna in Vergine martedì. Più sereni e dediti a concretizzare i vostri ideali in modo costruttivo, preparerete le basi di un successo che abbraccerà sia l'amore che il lavoro. Giovedì Venere sarà in posizione favorevole e il romanticismo sarà assicurato.

Acquario: se la settimana inizierà in maniera altalenante a causa di un'opposizione lunare che sprigionerà troppo orgoglio in amore, venerdì Mercurio entrerà nel segno e darà libero spazio alle idee e ai sentimenti.

Potrete contare su una spiccata intelligenza che in campo professionale darà una svolta risolutiva ad alcuni progetti tenuti in cantiere.

Pesci: buona la settimana con l'entrata di Venere nel segno. Da martedì in poi l'astro dedicato al benessere e all'amore renderà i sentimenti comprensivi e vi sacrificherete quasi per la persona amata, vivendo le emozioni in modo sensibile e infantile. Buono il lavoro, anche se dovrete contenere delle ansie ingiustificate.