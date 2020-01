L'Oroscopo dell'amore di coppia dell'11 gennaio approfondisce le sensazioni di ciascun segno zodiacale, contando sulla posizione benefica di Marte in Sagittario e Luna in Cancro. La carica dinamica e aggressiva dell'astro marziano entra in conflitto con la sensibilità lunare, sprigionando un modo di amare sospettoso, impulsivo e poco costante. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Passione e conflitto nell'oroscopo dell'amore

Ariete: Luna in dissonanza non aiuta a smorzare alcune tensioni amorose, ma tra un po' questo influsso molto confusionale e incerto passerà e potrete vivere la sfera amorosa con maggiore slancio e minor pessimismo.

Anche gli astri in Capricorno non aiutano, quasi sfidandovi a superare le noie sentimentali puntando su un grande spirito d'iniziativa.

Toro: Luna dal Cancro si collega in modo percettivo con Urano e punta l'attenzione sul presente, facendovi vivere il rapporto in modo originale e positivo. Coglierete l'attimo, sottovalutando tuttavia alcune sfumature che potrebbero essere preziose per il futuro.

Gemelli: come i due gemelli presenti nel vostro segno, una personalità dinamica e curiosa entra in conflitto con un modo di fare pesante, che riflette sulle incombenze sentimentali.

Anche gli astri consigliano di lasciarvi tutto alle spalle, vivendo il presente con maggiore slancio e l'amore in modo più libero dai condizionamenti mentali.

Cancro: Luna nel segno sprigiona in voi un desiderio forte di vivere il focolare domestico, in armonia con la persona amata. Renderete la casa un vero "nido d'amore" e beneficerete di splendidi momenti a due, vincendo l'opposizione di alcuni astri troppo rigidi nei confronti dell'amore.

Leone: non lasciatevi suggestionare più di tanto da alcune influenze esterne. La vicinanza lunare garantisce una maggiore sensibilità e l'intuizione diventa un'arma nelle vostre mani, per anticipare quasi i pensieri e le mosse del partner stupendolo con effetti speciali.

Vergine: piuttosto pigri a causa degli influssi lunari, tenderete a evitare di uscire vivendo momenti coinvolgenti in casa.

Tutto sembrerà magico e accogliente. Basterà solo approfondire un'intesa invidiabile dedicando splendidi momenti alla vostra felicità.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: Luna in quadratura dal cielo astrologico del Cancro potrebbe farvi sentire incompresi in coppia. Cercate però di rimanere con i piedi per terra e di non volare con la fantasia, sognando mondi illusori diversi dalla realtà. Marte vi carica di energia dinamica, tutta da utilizzare nel presente per vivere momenti più avvolgenti.

Scorpione: gli influssi sensibili e un tantino lunatici vengono acuiti dalla presenza di Luna in Cancro che rende gli affetti più sensibili. Potreste cadere vittima di un'introversione derivante da questa carica troppo emotiva, difficile da sostenere e che si va a scontrare con una sensualità concreta molto spiccata in voi.

Sagittario: sospettosi a causa di una posizione marziana non molto in sinergia con Luna in Cancro, miscelerete l'emotività all'aggressività, vedendo insidie dappertutto. Cercate di esprimere questo stato di sconcerto al partner. Parlandone, lo arginerete.

Capricorno: indecisi sulle modalità di comportamento da prediligere, a volte vi farete prendere dall'emotività e altre eserciterete un forte controllo sulle sensazioni a due. Luna in opposizione elargisce un comportamento altalenante in coppia che fa un mix di momenti di ottimismo a un sottofondo di pessimismo.

Acquario: l'attenzione viene puntata sull'affettività poiché Venere ancora nel segno elargisce il bisogno di sentirsi protetti dal partner.

La relazione amorosa funziona bene dal punto di vista emotivo, anche se il bisogno di accentrare tutte le attenzioni è grande.

Pesci: buona la presenza di Nettuno nel segno e la vicinanza di Urano che insieme fanno vivere il presente con maggiore entusiasmo. Tenderete ad arginare alcuni ricordi del passato, puntando le attenzioni sulla relazione attuale e utilizzando una prontezza di riflessi per captare nuove evenienze.