L'Oroscopo settimanale che va dal 6 al 12 gennaio, approfondirà la sfera amorosa e quella professionale tenendo conto dei transiti planetari fortunati. Luna complice in Toro, poi Gemelli, Cancro e Leone elargirà intuizione, fascino e ambizione, per progredire nell'attuazione dei desideri in modo più dinamico e audace. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Intuizioni e possibilità nell'oroscopo settimanale di gennaio

Ariete: ottima la posizione di Marte dal Sagittario che garantirà fascino e un savoir-faire che non passerà di certo inosservato.

Luna molto vicina a inizio settimana, potrebbe sprigionare un atteggiamento impulsivo e improvvise infatuazioni amorose. Il lavoro richiederà maggiore impegno da parte vostra.

Toro: la settimana inizierà alla grande con la presenza di Luna nel segno che potenzierà la sfera lavorativa, garantendo guadagni. In amore, cercate di non vivere le sensazioni in modo troppo ansioso e inquieto. Siete alla ricerca di conferme che spazzino via le vostre insicurezze, quindi lasciatevi andare a vivere appieno emozioni avvolgenti, soprattutto venerdì e sabato.

Gemelli: l'opposizione di Marte dal Sagittario si farà sentire e potrebbe sprigionare un atteggiamento aggressivo e litigioso. Un modo di ferire raffinato e premeditato, potrà essere smussato solo attraverso una maggiore comprensione dei propri sentimenti, garantita da Venere in trigono favorevole. Attenzione a non stressarvi troppo per conseguire maggiori guadagni.

Cancro: la settimana partirà alla grande con l'astro d'argento benefico per gli affetti e favorevole ai guadagni, conseguiti senza alcuna fatica. Sarete alla ricerca di affetti saldi, legati ai valori tradizionali e li troverete se eviterete di vivere i cambiamenti in modo ansioso. Fortunati i giorni di venerdì e sabato.

Leone: un po' giù di tono a inizio settimana, subirete gli influssi di una Luna in quadratura che insieme a Urano, causerà un comportamento altalenante, facendovi passare da una gioia sfrenata a una tristezza immotivata.

Buona invece la giornata di domenica, più ambiziosa per concretizzare i propri sogni.

Vergine: Marte in quadratura creerà qualche attrito, rendendovi troppo ostinati e litigiosi. Siete alla ricerca di conferme amorose, in grado di aprire una finestra del cuore ancora chiusa fino a ora. Venere esorterà ad avere più fiducia nei confronti dell'amore soprattutto nel weekend. Buoni i guadagni lunedì e martedì.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: buoni gli influssi lunari nelle giornate di mercoledì e giovedì. Più socievoli e frizzanti, potrete intrecciare contatti lavorativi soddisfacenti per gli affari. In amore, attenzione a un fine settimana molto lunatico per i sentimenti. Buona invece la domenica che garantirà una marcia in più per progredire.

Scorpione: lunedì e martedì, Luna dissonante farà in modo che controlliate bene le emozioni, non lasciando trapelare impulsi emotivi celati alla perfezione nella vostra interiorità.

Ma non è detto che non esplodano all'improvviso. Attenzione quindi anche a non essere troppo possessivi con la persona amata e collerici con i colleghi. Il weekend sarà più fortunato per l'amore.

Sagittario: Marte sarà presente nel segno per tutta la settimana e una grande audacia sarà tutta da investire sia in campo lavorativo che in quello amoroso. Perspicaci, intelligenti e franchi, potrete approfondire le sfere vitali con una consapevolezza in più. Buone le intuizioni nelle giornate di lunedì, martedì e domenica.

Capricorno: buona la fortuna, la vitalità e la voglia di cambiamento che sproneranno a fare di più a inizio settimana, per rendere l'amore più concreto e solido.

Non spaventerà rivoluzionare la solita routine in modo imprevedibile, pur di raggiungere la felicità tanto ambita. Attenzione invece a un fine settimana un po' apatico per gli affetti, dove l'incomprensione regnerà sovrana. Buono il lavoro.

Acquario: splendida la posizione di Venere e Marte in sestile per tutta la settimana. Una carica energetica e sensuale farà amare in modo indipendente, ma anche molto intenso. Luna in quadratura a inizio settimana, potrebbe rendere la sfera amorosa alquanto tesa, ma le nubi svaniranno già da mercoledì. Buono il lavoro.

Pesci: più intelligenti e sensibili nelle giornate di venerdì e sabato, potrete seguire una scia intuitiva che concretizzerà gli affetti in modo più tradizionale ed emotivo.

Attenzione però a non lasciarvi prendere da un atteggiamento lunatico che potrebbe scombussolare il tutto. In ambito lavorativo, i riconoscimenti positivi giungeranno copiosi.