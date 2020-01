Venerdì 10 gennaio 2020 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro, mentre Venere sosterà sui gradi dell'Acquario. Plutone, Saturno, Mercurio, Giove ed il Sole permarranno in Capricorno come Urano nel segno del Toro e Marte in Sagittario. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Capricorno, meno entusiasmanti per Ariete e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: finanze 'top'. Il settore economico dei nativi andrà presumibilmente a gonfie vele, tanto che potrebbero essere parecchi a meditare un ingente investimento professionale.

2° posto Toro: lavoro in pole position. Le vicende professionali, grazie alla congiunzione tra Giove-Saturno ed Urano nel segno, andranno a vele spiegate verso il successo lavorativo.

3° posto Vergine: pieni di energie. Stracolmo il bottino energetico in casa Vergine che permetterà di proiettarsi su più fronti professionali contemporaneamente, dando sfoggio di una certa poliedricità.

I mezzani

4° posto Cancro: shopping. Malgrado le finanze non navighino in acque tranquille, i nati del segno 'stimolati' dall'Eclissi di Luna Piena, vorranno concedersi un acquisto più per gratificazione che per reale necessità.

5° posto Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale per i nativi potrebbe non essere ai soliti livelli ed il loro broncio lascerà perplesse le persone con cui si rapporteranno, abituate alla loro socievolezza.

6° posto Leone: riflessivi. Le effemeridi odierne 'spingeranno' i nati Leone a limitare le parole al lumicino, prediligendo un mood riflessivo che li aiuterà a ponderare con dovizia le prossime mosse da mettere in atto.

7° posto Sagittario: relax. Il weekend potrebbe iniziare prima questa settimana per i nati del segno che, infatti, già da oggi preferiranno starsene in panciolle stretti nell'abbraccio degli affetti più cari.

8° posto Acquario: gelosi. Sebbene non vi siano reali motivazioni, quest'oggi i nativi potrebbero essere assaliti da una forte gelosia nei confronti della persona amata.

Lavoro in secondo piano.

9° posto Pesci: nostalgici. L'Eclissi nel loro Elemento farà il paio con Nettuno nel segno rendendo oltremodo nostalgici i nati del segno. Probabili litigi col partner in serata.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: nervosi. Il clima nell'ambiente professionale si rivelerà, con ogni probabilità, decisamente ostico 'stimolando' l'indole provocatoria dei nativi verso i nuovi colleghi.

11° posto Scorpione: pungenti. Mentre gli Ariete la butteranno sulla discussione, i nati Scorpione saranno invece più beffardi nella provocazione perchè presumibilmente 'lanceranno il sasso nascondendo la mano'.

12° posto Bilancia: stranita. L'ambiguo comportamento della dolce metà potrebbe lasciare straniti i nativi che, dopo le prime perplessità, non esiteranno nel chiedere doverose spiegazioni.