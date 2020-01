Le previsioni zodiacali riguardanti la settimana che andrà da lunedì 20 a domenica 26 gennaio vedranno i segni dell'Ariete, del Capricorno e dei Pesci in un'ottima posizione, nello specifico della classifica dei dodici segni zodiacali. Chi, invece, non occuperà una posizione del tutto avvantaggiata saranno i nativi del segno del Cancro, del Sagittario e del Toro. Vediamo qual è la classifica e l'Oroscopo della prossima settimana.

Classifica e oroscopo settimanale dal 20 al 26 gennaio: Scorpione e Sagittario in coda

12° posto Scorpione: i disguidi e le chiacchiere con il vostro partner non mancheranno nella prossima settimana: la vostra testardaggine non aiuterà a mantenere l'armonia nel rapporto di coppia: la pretesa di aver ragione su tutte le questione creerà delle discussioni che rischieranno di degenerare in litigi più pesanti. Nel quadro professionale, invece, non si prospetta alcuna novità. Rapporto di coppia 2. Profilo lavorativo 4.

11° posto Sagittario: avrete bisogno di molta pazienza per la prossima settimana. Alcune persone che, in apparenza, sembrano amiche cercheranno di attaccare la vostra autostima e questo influirà negativamente sulle vostre giornate, facendovi sentire di pessimo umore ed insoddisfatti. Lavoro 3. Ambito amoroso 4.

10° posto Cancro: le troppe cose da fare vi terranno molto impegnati durante la prossima settimana.

Avrete poco tempo da riservare agli affetti. Inoltre, affronterete una questione molto importante riguardante il vostro lavoro. Profilo professionale 5. Amore 3.

9° posto Toro: la malinconia accompagnerà tutta la vostra settimana. Il ricordo di una persona che non fa più parte della vostra vita riaffiorerà nella vostra mente. Dal punto di vista professionale, invece, tutto procederà nella normalità.

Lavoro 5. Sentimenti 3.

Oroscopo della settimana, Vergine al quinto posto

8° posto Bilancia: la pigrizia è vostra nemica e non aiuta a concludere i vostri impegni ma un buon metodo sarà quello di organizzare meglio il vostro tempo. Per quanto riguarda i single, non ci sono novità. Attività lavorativa 5. Amore 4.

7° posto Gemelli: ultimamente siete alla ricerca di serate tranquille, quelle un po' troppo movimentate non sono più alla vostra portata.

Ricercate, quindi, delle compagnie che hanno delle preferenze compatibili con le vostre. Lavoro 6. Profilo sentimentale 5.

6° posto Leone: La settimana prossima potrebbe essere quella giusta per cominciare a fare delle nuove conoscenze. Anche dal punto di vista professionale è prevista una settimana niente male. Ambito lavorativo 7. Sentimenti 6.

5° posto Vergine: si prospetta una settimana positiva per chi è in cerca dell'anima gemella.

Qualcuno potrebbe rivelare inaspettatamente i suoi sentimenti nei vostri confronti Sul fronte lavorativo ci saranno buoni propositi. Lavoro 7. Amore 7.

Classifica e previsioni astrologiche: settimana positiva per Acquario e Pesci, Capricorno al top

4° posto Pesci: la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per dedicare il vostro tempo a ciò che più vi appassiona. Passare del tempo in maniera piacevole aiuterà la vostra mente ad eliminare i pensieri negativi e a trovare nuove ispirazioni. Attività professionale 8. Profilo emotivo 7.

3° posto Acquario: sorprese in vista per il segno zodiacale dell'Acquario.

La prossima settimana potrebbe essere quella fortunata. Dal punto di vista sentimentale, invece, anche per i single ci potrebbero essere delle interessanti novità. Ambito lavorativo 8. Amore 9.

2° posto Ariete: ottime notizie per chi è in cerca di un'occupazione. Potrebbe presentarsi un'importante opportunità da prendere in considerazione, sarà fondamentale, però, valutare bene tale proposta, esaminandola sotto tutti i punti di vista. Lavoro 9. Profilo sentimentale 8.

1° posto Capricorno: settimana molto promettente per il Capricorno. Ci saranno delle belle notizie non soltanto dal punto di vista professionale ma anche sul piano sentimentale.

Sul lavoro ci sarà una novità che vi permetterà di essere più avvantaggiati rispetto ai colleghi. In amore potrebbe esserci una svolta significativa per la vostra storia d'amore. Novità in arrivo anche per i single. Profilo professionale 9 . Rapporto di coppia 9.