Le previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 24 gennaio vedranno il segno zodiacale dell'Ariete e del Cancro in fase calante mentre sarà molto più positiva la giornata per il Sagittario e per la Vergine. Giornata fortunata per il segno dell'Acquario, sorprese gradite, invece, per i Pesci e per il Capricorno. Scopriamo quale sarà l'Oroscopo di tutti i segni zodiacali per la giornata di venerdì 24 gennaio.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Gemelli

Ariete: non riuscirete a tollerare alcuni comportamenti da parte di una persona per voi importante, dal punto di vista sentimentale.

L'orgoglio non vi aiuta ma prima o poi qualcuno sarà costretto a cedere e a fare il primo passo. Venerdì, tutto sommato, sarà una giornata monotona, tuttavia non mancherà qualche diverbio sul posto di lavoro.

Toro: giornata tranquilla quella di venerdì 24 gennaio. Il dialogo è importante per rafforzare i rapporti sia nell'ambito familiare che in quello amoroso. È importante trovare il giusto tempo da dedicare alle persone che fanno parte della vostra famiglia, nonostante quelli che possono essere gli impegni quotidiani da assolvere.

Gemelli: qualcosa non vi torna, avete dei sospetti e delle incertezze in merito a qualcuno che apparentemente si presenta come vostro amico ma che forse nasconde qualche segreto che vi riguarda. È probabile che tale segreto non voglia confidarlo con troppa facilità. Venerdì sarà una giornata spenta, cercate di ravvivarla prendendo qualche iniziativa.

Predizioni astrali per venerdì 24 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro: giornata di venerdì che, purtroppo, non sarà positiva: si alterneranno, infatti, dei momenti di confusione ad altri nei quali mostrerete una facile irritabilità. Siete molto suscettibili e, a volte, interpretate male l'atteggiamento scherzoso di una persona amica.

Leone: ottima giornata quella che si prospetta venerdì con Saturno in grado di trasmettervi dell'energia positiva.

Tutto questo vi darà modo di affrontare al meglio la vostra giornata. Ci potrà essere anche qualche piacevole sorpresa in serata.

Vergine: l'energia lunare riuscirà a trasmettervi positività. Sfruttate l'occasione per passare momenti piacevoli, cominciando anche ad organizzare il programma per il fine settimana.

Previsioni astrologiche di venerdì 24 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia: non siete al massimo della forma, lo stress accumulato nei giorni scorsi vi ha stremato. Venerdì sarà una giornata dura, più tranquillità durante la serata dove avrete modo di rilassarvi un po'.

Scorpione: clima sfavorevole per lo Scorpione.

Sentite la mancanza di qualcuno a cui siete molto affezionati e questo sentimento potrebbe rattristare le prossime giornate. Venerdì giornata di routine, si prospetta un possibile calo d'umore.

Sagittario: giornata appagante in cui vi sentirete gratificati, oltre che impazienti di arrivare al tanto sospirato weekend. Armonia anche nel rapporto di coppia grazie al posizionamento di Marte.

Capricorno: serata romantica per i nati sotto il segno del Capricorno, secondo l'oroscopo di venerdì. Ci sarà qualche situazione che metterà a dura prova la vostra pazienza ma tutto si sistemerà con l'arrivo della serata, grazie ad una sorpresa che gradirete molto.

Acquario: giornata che promette bene quella di venerdì 24 gennaio. Giove vi tramanda positività e forse potrebbe essere il giorno giusto per qualche piccolo colpo di fortuna. Provate ad azzardare ma con la solita prudenza.

Pesci: la giornata di venerdì sarà piena di sorprese e forse riceverete qualche visita da parte di qualcuno che non vedevate da tanto tempo. Con la scusa di questa visita 'straordinaria', potrete cogliere l'occasione per pianificare un'uscita in piacevole compagnia.