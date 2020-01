Lunedì 27 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Nettuno e Venere stazionare in Pesci, mentre il Sole e Mercurio sosteranno in Acquario. Plutone, Saturno e Giove rimarranno nell'orbita del Capricorno, così come Marte che permarrà in Sagittario. Infine Urano continuerà la sua sosta in Toro ed infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione e Cancro, meno entusiasmanti per Acquario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Cancro: innamorati. Grazie alle splendide effemeridi i nati Cancro potranno riscoprirsi innamorati e non avere alcune remore nel dimostrarlo alla dolce metà, che ne sarà entusiasta.

2° posto Scorpione: incontri. Lunedì sfavillante per quanto riguarda, con ogni probabilità, le nuove conoscenze che faranno i nati Scorpione, in quanto alcune di queste potrebbero trasformarsi in magnifici flirt.

3° posto Pesci: galanti. Le romanticherie, di cui solitamente i nativi fanno vanto, torneranno prepotentemente a colorare il menàge amoroso in casa dei Pesci. Qualche attrito professionale probabile in mattinata.

I mezzani

4° posto Sagittario: mondani. La voglia di divertimento di cui i nativi sentiranno presumibilmente il bisogno questo lunedì, sarà soddisfatta nelle ore serali grazie ad una scanzonata uscita con gli amici.

5° posto Leone: relax. La settimana inizia con i nativi che avranno bisogno di ritrovare le energie e, di conseguenza, si ritaglieranno ampi spazi di relax in modo da ripartire carichi già da domani.

6° posto Gemelli: sfacciati. Potremmo probabilmente assistere a una versione senza filtro dei nativi, i quali diranno e faranno ogni cosa gli balenerà in testa, senza badare alle conseguenze.

7° posto Capricorno: spossati.

Il bottino energetico in casa Capricorno sarà, c'è da scommetterci, scarno e molti tra loro farebbero bene a prendersi un giorno di ferie, onde evitare grossolani errori nell'ambiente lavorativo.

8° posto Ariete: straniti. Un amico potrebbe comportarsi ambiguamente facendo saltare la mosca al naso ai nativi che, dopo la perplessità d'impatto, chiederanno spiegazioni in maniera veemente.

9° posto Vergine: nostalgici.

Le numerose configurazioni astrali d'Acqua potrebbero stimolare vecchi ricordi nelle menti dei nativi e andranno a far risuonare le corde della nostalgia.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: parsimoniosi. Il duetto Urano-Saturno di Terra suggerirà di porgere massima attenzione alle questioni finanziarie ed i nativi potrebbero esasperare questo consiglio astrale.

11° posto Bilancia: sotto stress. Giornata piena di cose da fare, talmente tante che potrebbe far capolino un pizzico di stress per i nativi, facilmente evitabile procrastinandone alcune ai giorni seguenti.

12° posto Toro: lavoro flop. Le vicende professionali dei nativi riceveranno probabilmente qualche tiro mancino o dovranno fare i conti con un contrattempo.

I rallentamenti che ne deriveranno, però, non dovranno frenare l'entusiasmo nativo.