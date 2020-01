Le previsioni astrologiche di lunedì 6 gennaio 2020, festa dell'Epifania, prevedono 24 ore ricche di novità e cambiamenti, in special modo per i segni zodiacali d'aria: Bilancia e Acquario soprattutto vivranno una giornata particolarmente intensa dal punto di vista dei sentimenti.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): alcuni problemi e piccoli dispiaceri che vi hanno colpito nei giorni scorsi passeranno e/o verranno ben presto dimenticati. Resta solo qualche leggera acredine in amore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): siete abituati ad avere il meglio dalla vita, quindi faticate a dover accettare qualche piccola delusione o insuccesso.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): la settimana non inizia al meglio. Sarà un lunedì monotono e sottotono, caratterizzato da noia e pigrizia nel fare le cose.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): sarete attratti molto da una persona a voi molto vicina, specialmente se Vergine o Capricorno. Il nascere di un nuovo sentimento amoroso, però, potrebbe angosciarvi con qualche interrogativo di troppo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): accettate ben volentieri un gradito invito per il week-end. Si tratta solamente di una bella amicizia, ma chissà che questo sentimento non possa trasformarsi in qualcosa di più forte e più bello.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): in amore la sensualità sarà la vostra arma segreta per ottenere ciò che desiderate. Per i single, saranno favoriti incontri e nuove amicizie in queste 24 ore.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): sarete molto decisi e motivati a portare avanti un ambizioso progetto lavorativo, ma se le cose non dovessero andare come vi aspettate, non rimaneteci male e soprattutto non arrabbiatevi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): lasciate passare un po' di tempo prima di risentire un amico di vecchia data con il quale pochi giorni fa avete avuto un' accesa discussione.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): in questa giornata renderete ancora più forte il rapporto con il partner grazie ad una maggiore e più profonda intesa sentimentale.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): vivrete un momento di sbandamento che vi porterà a non sapere quale sia la strada giusta da seguire.

Toro (21 aprile – 21 maggio): grandi cambiamenti sono alle porte per voi, ma non lasciatevi prendere dall'entusiasmo. Gestite tutto con la dovuta calma e ragionevolezza per evitare spiacevoli inconvenienti, sempre dietro l'angolo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): vorreste vivere una storia d'amore emozionante e senza fine, una sorta di 'via col vento' passionale, ma purtroppo dovrete fare i conti col la triste e cruda realtà.