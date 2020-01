Le previsioni zodiacali di oggi, domenica 5 gennaio 2020, annunciano una situazione astrale particolarmente favorevole per i segni di Toro e Leone: i primi saranno fortunati soprattutto nel lavoro e negli affari, i secondi avranno una giornata rosea in amore.

I segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): se vi piace qualcuno, non aspettate troppo tempo prima di farvi avanti, anzi approfittate della giornata odierna in cui le stelle sono favorevoli per la vostra situazione sentimentale.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): sono possibili delle discussioni, siate maggiormente comprensivi e tolleranti e non accettate inutili provocazioni.

Questo discorso vale sia in famiglia che in ambiente di lavoro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la vita di coppia è vivace e in questi giorni recupererete qualche mancanza dei giorni passati. Meno positivo il lavoro, con qualche litigio in ufficio con il vostro capo.

L'oroscopo dei segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): non siete in una forma fisica ottimale e sono possibili degli acciacchi, questo si noterà e ripercuoterà anche nell'ambito professionale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): in amore occorre moltissima pazienza.

Non siate troppo 'bacchettoni' nei confronti del vostro partner se dovete rimproverargli qualche sbaglio o mancanza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): valutate bene le intenzioni di una persona. Questo vi potrebbe servire a fare chiarezza su situazioni poco limpide.

I segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): oggi qualcosa cambierà in amore. Il giocatolo dell'intesa perfetta col partner sembra essersi rotto e ci vorrà un po' di tempo per riaggiustarlo, ammesso che ci si riesca.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): dovete sistemare un contenzioso di lavoro che ancora non avete risolto. Ciò vi ruberà molto tempo: attenzione a non trascurare affetti e famiglia.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): in amore dovrete imparare ad essere più decisi. Al vostro partner piace il vostro carattere sicuro di se' e determinato, quindi non deludetelo.

Le predizioni di gennaio per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): l'opposizione astrale della Luna con il pianeta Venere non vi garantirà grande successo nelle situazioni amorose, anzi in serata potrebbe esserci anche qualche piccola discussione con il/la vostro/a compagno/a.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): date spazio alle novità professionali e accogliete sempre qualsiasi opportunità di lavoro vi venga offerta.

Toro (21 aprile – 21 maggio): gli astri sono dalla vostra parte in questa giornata. I sentimenti vi regaleranno importanti novità. Anche il lavoro e gli affari vi daranno grandi soddisfazioni.