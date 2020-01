L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 6 al 12 gennaio punterà un riflettore sull'intuizione di ciascun segno zodiacale, utile per amare con maggiore libertà e profondità d'animo. La presenza di Luna rispettivamente in Toro, Gemelli, Cancro e Leone regalerà impulsi sensuali, frizzanti, romantici e ambiziosi a ciascun simbolo zodiacale in coppia. Marte in Sagittario garantirà tanto sex-appeal nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo settimanale dell'amore

Ariete: Luna sigillerà il vostro amore come in un abbraccio e sarete molto sensuali e affascinanti con la persona amata.

Occhio solo alle giornate di venerdì e sabato quando alcune difficoltà di tipo familiare potrebbero creare attrito nell'amore di coppia.

Toro: Luna nel segno darà il via a una settimana passionale ma anche molto impulsiva. Il bisogno di rivoluzionare la solita routine sarà forte e farete di tutto per movimentare la storia in modo imprevedibile. Venere in quadratura potrebbe stuzzicarvi, creando noie passeggere.

Gemelli: Luna entrerà nel segno mercoledì e il modo di amare diventerà più ragionato, romantico ma un tantino superficiale.

Ciò sarà dovuto a una sorta di resistenza nel vivere le emozioni, che attuerete a causa di un'irrequietezza celata nella vostra interiorità. Ma sarete molto frizzanti, socievoli e affettuosi con il partner.

Cancro: l'astro d'argento a inizio settimana, potrebbe sprigionare un modo di amare impulsivo. Più istintivi, preferirete nascondere il vostro lato vulnerabile dietro una corazza virtuale che terrà al riparo le emozioni. Ma Plutone in opposizione cercherà in tutti i modi di far salire a galla queste sensazioni impetuose.

Leone: versatili e divertenti nelle giornate di mercoledì e giovedì, potrete lasciarvi andare e vivere splendidi momenti in due. Darete più peso ai piccoli dettagli che ai fatti concreti, vivendo la storia in maniera leggera ed entusiasmante. Luna entrerà nel segno domenica e garantirà una nuova energia ambiziosa.

Vergine: l'influenza del satellite notturno si farà sentire a inizio settimana e farà percepire le sensazioni in modo intenso e più materiale. Nettuno cercherà sempre di confondere un po' le idee, catapultandovi in un mondo surreale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcune crisi ricorrenti in coppia saranno dovute a problemi emotivi che vi porterete dentro. Non riuscirete a scacciare quest'insoddisfazione latente e ad amare in maniera più libera. Attenzione a un fine settimana un po' ombroso per i sentimenti.

Scorpione: puntate tutto su un fine settimana incantevole per l'amore poiché vedrà la presenza di Luna benefica dal Cancro. Vivrete splendidi momenti romantici e riuscirete a trasformare i ricordi passati in evoluzioni positive, tutte da applicare nel presente per progredire.

Sagittario: attenzione a un'opposizione lunare che si farà sentire a metà settimana. L'astro d'argento diffonderà alcuni influssi "glaciali" per l'amore e potreste apparire freddi e distaccati nei confronti del partner. Cercate di arginare un'eccessiva indecisione, aprendo il cuore a un weekend più promettente per l'amore.

Capricorno: buono il trigono che si andrà a formare lunedì con Luna. Non sarete soddisfatti di vivere le sensazioni amorose in superficie, quindi cercherete nuove evoluzioni in grado di approfondire una conoscenza emotiva più intensa. Attenzione solo a un weekend un po' teso per i sentimenti.

Acquario: un lunedì un po' nervoso per i sentimenti cederà il posto a un modo di vivere gli affetti più leggero, fantasioso e consapevole. Venere e Marte in sestile astrologico per tutta la settimana regaleranno una carica sensuale tutta da investire nella coppia, ritrovando nuova passione.

Pesci: più presenti in coppia e ricchi di energia positiva, tutta da investire nel rapporto in maniera sensibile e comprensiva, riuscirete a trovare un punto di equilibrio che miscelerà perfettamente sensualità a romanticismo. Attenzione solo alle giornate di mercoledì e giovedì un po' astiose per i sentimenti.