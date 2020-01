L'Oroscopo del weekend 1 e 2 febbraio 2020 mette in primo piano la situazione sentimentale del Cancro che, a dispetto di ogni previsione, si troverà improvvisamente innamorato. Il Leone invece, non avrà un sabato e una domenica particolarmente piacevoli a causa di qualche imprevisto.

I Gemelli riusciranno ad ottenere quello che desideravano da tempo, che sia in amore, lavoro o nello studio. Lo Scorpione invece dovrà tenere gli occhi bene aperti, in modo da non farsi scappare occasioni allettanti solo per la sua proverbiale distrazione.

Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete ai Gemelli

Ariete - In questo weekend penserete solo voi stessi e al vostro benessere. Molto probabilmente, se foste in coppia, il partner potrebbe proporvi una piacevole fuga romantica in una Spa. Se siete single, non precludetevi la possibilità di fare nuovi incontri, in quanto potreste rimanere piacevolmente sorpresi.

Toro - L'oroscopo del weekend del 1 e del 2 febbraio 2020 vi vede particolarmente attivi e dinamici nel campo dell'amicizia.

Passerete serate all'insegna del divertimento, ma state attenti a non cadere nell'eccesso. Chi è in coppia invece, potrebbe avere qualche piccolo problema di comunicazione che, tuttavia, verrà risolto nel corso della serata di sabato.

Gemelli - Siete da tempo concentrati su un obiettivo da raggiungere e sul quale state convogliando tutte le vostre energie. Se pensate che tutto potrebbe andare a monte per la vostra vena di pessimismo, vi sbagliate di grosso: proprio da sabato 2 febbraio infatti, le stelle cominceranno a guardarvi con occhio benevolo, portandovi alla realizzazione di ciò che desiderate nel giro di brevissimo tempo.

Previsioni astrali del Weekend dal Cancro allo Scorpione

Cancro - Non siate così convinti delle vostre idee e non fate sempre affidamento sulla razionalità. Nonostante abbiate paura di qualcosa, lasciatevi andare. Le stelle dicono che in questo weekend darete un colpo di spugna al vostro passato, scoprendovi innamorati di una nuova persona.

Leone - Questo è un weekend abbastanza movimentato, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa.

La gelosia di un collega vi creerà qualche problema, dunque state molto attenti e non dategli troppa confidenza.

Vergine - La vita casalinga comincia a starvi stretta. L'oroscopo del weekend del 1 e del 2 febbraio 2020 vi consiglia di staccare la spina e di fare un giro o anche una seduta di shopping; sarà più che sufficiente per svagarvi un po'.

Bilancia - Weekend decisamente positivo sotto tutti i punti di vista. Se volete tentare la fortuna, ovviamente sempre con moderazione, questo è il momento adatto. L'amore è un po' altalenante, specie se siete in coppia ma niente di irrisolvibile.

Scorpione - di solito fate affidamento sulla vostra capacità seduttiva; tuttavia, l'oroscopo di questo weekend vi consiglia di utilizzare anche altri canali per intrattenere il partner oppure per conquistare la nuova preda.

La persona alla quale siete interessati potrebbe infatti stufarsi.

Oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Finalmente la salute comincia a migliorare. In questo weekend pensate solo a rilassarvi a fare quello che vi piace e soprattutto tenete le ansie le preoccupazioni fuori dalla porta di casa.

Capricorno - La settimana non è stata particolarmente favorevole per voi, specie nella sfera affettiva dove vi sentite spesso incompresi. Se siete in coppia, provate a fare qualcosa insieme e non rinchiudervi come sempre in voi stessi. I single invece, potrebbero fare conoscenze interessanti.

Acquario - Colpo di scena questo weekend nella sfera lavorativa.

Qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante ma attenzione a valutarla bene: non è sempre tutto oro quello che luccica.

Pesci - L'oroscopo del weekend relativo alle giornate di sabato 1 e di domenica 2 febbraio è particolarmente favorevole ma attenzione alle ultime ore della domenica, visto che in famiglia potrebbero nascere delle tensioni con i vostri figli. Ricordate che la comunicazione e la mediazione sono sempre le armi migliori.