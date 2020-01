L'Oroscopo di febbraio per il Leone promette intriganti novità in campo professionale e un fascino irresistibile, che renderà i Leone davvero magnetici. I colpi di fulmine saranno lì a illuminare la sfera amorosa in modo imprevedibile e strepitoso. In questo mese splendido per le emozioni, Marte, Mercurio e Venere saranno gli astri guida per concretizzare i sogni amorosi con successo. L'amore acquisterà passionalità e concretezza, mentre la sfera lavorativa sarà inondata da tanta grinta, utile per emergere con successo.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

In febbraio opportunità in campo professionale per i Leone

Il mese di febbraio si aprirà in modo dinamico e ricco di nuove opportunità per voi nati sotto il segno del Leone. Sarà proprio l'influenza di Marte in trigono al Sole a caricarvi di energia e vitalità, rendendovi superattivi. Anche se non avrete ancora Giove dalla vostra parte, e ci saranno alcuni problemi da risolvere, avrete splendide opportunità da cogliere al volo e i risultati raggiunti vi consentiranno di raccogliere tutto quello che avevate seminato in precedenza.

Perciò spetterà a voi rimboccarvi le maniche e provare a conquistare il mondo. Un pizzico di positività, combinata a un grande senso pratico e a uno spirito d'iniziativa in voi innato, farà sì che potrete concretizzare i sogni con successo. Voi Leone alla ricerca di un nuovo lavoro, o voi che vorrete migliorare la vostra posizione professionale, dovrete darvi una mossa e attingere a tutta la grinta di cui siete a disposizione.

Questo sarà il mese adatto per farlo. Dopo l'8 febbraio Venere in transito in Ariete vi regalerà tante novità e sarà un periodo ricco di opportunità. In questo mese, breve ma intenso, i cambiamenti saranno favoriti anche da Giove, Saturno e Plutone in Capricorno, ben tre pianeti che transiteranno a vostro favore. Via libera all'intraprendenza quindi e potrete agire con coraggio, affermando la vostra volontà con ambizione e raccogliendo i risultati dovuti.

Gli astri pretenderanno grinta, ma esorteranno anche ad agire con ragionevolezza, poiché disprezzare i pericoli non servirà a nulla: ogni scelta dovrà essere fatta in maniera ponderata.

Previsioni astrali amorose per il Leone

L'influsso benevolo di Marte e Venere nel segno, renderà voi Leone molto affascinanti e irresistibili. Vi sentirete positivi, ricchi di energia e questo vostro buonumore vi garantirà un aspetto smagliante. Sarete affabili e simpatici grazie al transito di Mercurio e questo non farà altro che aumentare le vostre amicizie e conoscenze. Voi single non potrete far altro che approfondire i nuovi incontri con slancio e passionalità, mentre voi in coppia trascorrerete tanti momenti gioiosi con il vostro partner.

L'entrata di Venere nella casa astrologica dell'Ariete metterà fine a un periodo un po' teso per i sentimenti, per spalancare le porte a una nuova fase ricca d'intriganti emozioni, dove l'amore potrebbe anche prendere a tratti una piega impulsiva, molto passionale e dirompente. Voi in coppia, già da tempo, vi sentirete affiatati e realizzati, mentre vivrete momenti magici insieme al vostro compagno o compagna. Solo la prima settimana di febbraio vi farà sentire un po' polemici e stanchi, per questo motivo dovrete cercare di non litigare e non compromettere la vostra relazione, che diventerà veramente interessante dall'8 febbraio in poi.

La seconda decade del mese sarà splendida per l'amore e l'affettività avrà bisogno di nuovi stimoli, per sentirsi veramente libera di emergere con sempre maggiore entusiasmo.