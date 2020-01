L'Oroscopo di mercoledì 15 gennaio prevede dubbi per i nati sotto il segno del Cancro, mentre lo Scorpione potrebbe dover fare i conti con qualche difficoltà.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per noi è iniziato un periodo di recupero in questo nuovo anno, anche se la giornata del 15 gennaio sarà piuttosto tesa. Avrete diversi impegni da portare avanti e proprio per questo potrebbero nascere delle incomprensioni. Attenzione ad evitare le polemiche che potrebbero diventare ingestibili. In ambito sentimentale potrebbero esserci delle insoddisfazioni che vi renderanno tesi.

Toro: gli astri saranno dalla vostra parte e grazia a ciò potrete rendere la vostra giornata molto proficua. Sul lavoro sarete dotati di una grande energia e una buona dose di determinazione. Sicuramente non mancheranno le opportunità per dimostrare a chi vi sta vicino quanto valete.

Gemelli: in ambito economico ci saranno delle questioni da dover risolvere in questa giornata del 15 gennaio. Giove in opposizione potrebbe portare dei piccoli contrattempi a chi gestisce un'attività economica in proprio.

In amore ci sarà parecchia confusione. Avrete bisogno di un po' di tempo per riflettere.

Cancro: in questo periodo potreste essere sommersi dai dubbi. Di alcune scelte fatte in passato potreste esservene pentiti. Ultimamente, qualcuno che vi sta vicino potrebbe avervi pressato in maniera eccessiva. Cercate di misurare le parole per non creare situazioni di disagio.

Leone: i nati sotto il vostro segno zodiacale saranno molto fortunati. Non dovrà mancare però da parte vostra la volontà di agire e mettervi in gioco. Non rimanete chiusi in casa, ma cercate di mettervi in gioco. Potreste avere difficoltà nel superare una crisi sentimentale.

Vergine: in questa giornata del 15 gennaio potreste avvertire parecchia difficoltà nella realizzazione dei vostri obiettivi. Il vostro fisico potrebbe risentire della vostra insoddisfazione.

Dovrete cercare di mantenere la calma e di non farvi prendere dall'ansia.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: questa prima parte dell'anno si sta dimostrando abbastanza faticosa per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Purtroppo ci sono alcune situazioni in cui state facendo parecchia difficoltà a venire a capo. Cercate di evitare le polemiche. Vorreste cercare di fare qualcosa di diverso, ma per voi non sarà semplice.

Scorpione: Luna opposta al vostro segno zodiacale potrebbe portare qualche piccola difficoltà. Avete bisogno di ritrovare maggiore serenità. Ultimamente siete impegnati in progetti molto importanti. Avere un atteggiamento positivo vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi.

Sagittario: Giove sul vostro segno zodiacale il 15 gennaio vi aiuterà a spazzare via i problemi dell'ultimo periodo.

In amore potrebbero esserci stati dei momenti di tensione nell'ultimo periodo, ma adesso avrete modo di recuperare. In ambito lavorativo potrete ottenere ottimi riscontri se acquisirete consapevolezza di tutte le vostre capacità.

Capricorno: giornata al top per chi ha intenzione di programmare un viaggio. A livello lavorativo potrebbero esserci nuove opportunità, che dovrete però saper sfruttare al meglio. Dovrete però essere disponibili ad effettuare alcuni cambiamenti. Potreste riuscire ad ottenere alcuni importanti vantaggi.

Acquario: sarete attivi e dinamici. La voglia di far non vi mancherà di certo.

Siete delle persone molto creative e che amano i cambiamenti. Attenzione al denaro: negli ultimi mese avete dovuto far fronte a parecchie spese.

Pesci: in ambito sentimentale potreste avere dei dubbi in questa giornata del 15 gennaio. Avrete comunque l'opportunità di chiarire alcune problematiche. Dovrete cercare di fare chiarezza al più presto possibile.