L'Oroscopo del mese di febbraio per i nativi del Leone sarà decisamente fortunato. La sfera sentimentale si rivelerà positiva a partire dalla seconda settimana del mese, dove l'intesa di coppia con il partner sarà ottimale, con la possibilità di prendere dei rischi con progetti molto importanti. Per i single la situazione sarà favorevole e ci saranno maggiori possibilità di buttarsi in una nuova relazione di coppia.

In ambito lavorativo, Mercurio in opposizione creerà qualche problema soltanto nelle prime giornate del mese.

Successivamente la situazione migliorerà notevolmente, con guadagni decisamente superiori. Venere regalerà qualche piccola opportunità, rendendo alcune giornate fortunate. La salute sarà in netto rialzo rispetto al mese precedente.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di febbraio 2020 per i nativi sotto il segno del Leone.

Amore e amicizie

Secondo l'oroscopo sul fronte sentimentale Venere proteggerà la vostra relazione di coppia portando inoltre un pizzico di fortuna che sarà particolarmente utile per mantenere alto l'affiatamento di coppia e cercare di mandare avanti i vostri progetti senza ulteriori ostacoli da superare.

Dovrete fare attenzione soltanto durante la prima settimana del mese in quanto Mercurio sfavorevole potrebbe creare qualche piccolo malinteso tra voi e la vostra anima gemella.

Se siete single avrete maggiori possibilità di fare nuovi incontri, che presto potrebbero diventare molto importanti. Ciò nonostante fareste meglio a comprendere prima se sarà la persona giusta per voi.

Le amicizie saranno fondamentali secondo l'oroscopo di febbraio per avviare una possibile collaborazione che potrebbe durare nel tempo.

Fortuna e salute

Sarà il pianeta Venere a fornirvi quel pizzico di fortuna necessaria affinché tutto proceda come previsto. Attenzione però agli influssi negativi del pianeta Giove.

Oroscopo convincente per quanto riguarda la salute. Questa infatti sarà in rialzo rispetto al mese precedente e avrete più energie per fare ciò che volete, soprattutto sul fronte lavorativo, grazie a Marte positivo nel vostro cielo.

Lavoro e impegni

Dal punto di vista del lavoro l'oroscopo creerà una situazione a vostro vantaggio, con una configurazione astrale positiva. Apparte le prime giornate non così entusiasmanti a causa di Mercurio, la situazione sarà perfetta per poter ottenere ottimi risultati e investire in progetti che potrebbero far lievitare le vostre finanze.

Coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego potrebbero trovare qualcosa e decidere di accontentarsi, almeno per il momento, in attesa di riuscire a trovare qualcosa di decisamente più adatto.