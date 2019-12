L'Oroscopo di domani, martedì 31 dicembre, prevede uno Scorpione ostinato nel raggiungimento dei propri obiettivi, mentre la Vergine avrà occasione di emergere in ambito professionale. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per la giornata di San Silvestro.

Da Ariete a Vergine

Ariete: queste ultime settimane potrebbero essere state parecchio agitate a causa dei parecchi impegni da dover portare avanti. In ambito professionale, la compagnia forzata di persone che non vi vanno a genio vi renderà nervosi.

Chi ha un lavoro part-time riuscirà ad ottenere buone soddisfazioni.

Toro: Urano tornerà ad essere sul vostro segno zodiacale. Alcuni di voi si ritroveranno a dover prendere delle decisioni importanti. Cercate di riflettere parecchio prima di tirare le somme. In amore sono favorite le relazioni che vanno avanti da lungo tempo.

Gemelli: per i nati sotto il vostro segno zodiacale ci sarà parecchia tensione in questa giornata del 31 dicembre. Avrete voglia di fare cose nuove e mettervi in gioco in diversi contesti.

In amore potrebbero esserci alcune questioni in sospeso che non siete riusciti a risolvere.

Cancro: purtroppo dovrete fare i conti con Saturno in opposizione. Questa fase sarà dunque per voi molto faticosa. In amore potreste essere chiamati a fare delle scelte.

Leone: sarete carichi ed ottimisti in vista dell'arrivo del nuovo anno. Giove in aspetto favorevole vi regalerà una grande forza che non dovrete sottovalutare. In ambito lavorativo sarete maggiormente intraprendente. Avrete delle buone intuizioni che vi garantiranno il successo.

Vergine: in questa giornata del 31 dicembre non vi mancheranno le occasioni per poter emergere. Sul lavoro avrete maggiori opportunità da poter sfruttare. In ambito sentimentale potreste ristabilire un'equilibrio. Sentirete il bisogno di una maggiore tranquillità.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nell'ultimo periodo ci sono state parecchie tensioni che hanno riguardato il lavoro. Dovrete trovare un compromesso con i vostri soci o collaboratori. Potreste trovarvi a dover fare buon viso a cattivo gioco. A breve potrebbero arrivare alcuni cambiamenti molto importanti. Potreste voler dare maggior spazio alla vita sentimentale.

Scorpione: grazie al vostro impegno e alla vostra determinazione riuscirete ad ottenere grandi successi. Attenzione a perseguire invece obiettivi poco remunerativi. Sarà necessario tenere sotto controllo le spese.

Sagittario: il 31 dicembre sarete tra i segni favoriti dallo zodiaco. Grazie a Giove avrete delle buone opportunità per emergere. Non mancheranno comunque gli imprevisti. Non sottovalutate le buone intuizioni.

Capricorno: in questo periodo potreste aver commesso degli errori, ma non vi piace ammetterlo.

Potreste dover rivalutare alcune alternative che avevate in precedenza scartato. Potreste avvertire un po' di stanchezza.

Acquario: avrete molteplici occasioni di recupero in questo periodo. Giove non più in opposizione vi regalerà una grande forza. Sul lavoro potrebbe arrivare una buona opportunità che vi aiuterà nel vostro percorso. Per questo Capodanno avrete voglia di divertirvi e stare in compagnia.

Pesci: questa giornata del 31 dicembre sarà dedicata alla realizzazione di nuovi progetti. Avete voglia di mettervi in gioco fin da subito e per questo avete già stabilito le vostre priorità. Avrete bisogno di ritrovare una certa serenità nella vita privata.