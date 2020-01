Durante il fine settimana di sabato 25 e di domenica 26 gennaio 2020 molti guadagni la faranno da padrone, a cominciare dal segno della Bilancia per finire con quello dei Pesci. Sempre per i Pesci e per il Leone però questo sarà un weekend di un forte stress lavorativo, quindi sarà opportuno fare le cose con calma e ponderazione.

Tregua amorosa per il Cancro, ci saranno delle delusioni piuttosto forti per i sentimenti del Toro. A seguire, le previsioni del weekend per i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo del fine settimana, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: utilizzerete molta buona volontà per sedare una litigata all'interno della coppia, ma farete molto di più: acquisirete con il vostro partner un affiatamento nel sabato che durerà per tutto il fine settimana. Continuate così.

Toro: qualche piccola delusione vi farà pensare. Non vi aspetterete che una conoscenza si sia rivelata effimera, ma sarete comunque fiduciosi nell'intraprendere una nuova amicizia. La domenica potreste fare qualche piccolo “stacco” fuori porta.

Gemelli: affiatamento in famiglia. Avrete molto di cui godere all'interno della famiglia, che sia di origine oppure quella creata da voi stessi. Sicuramente organizzerete qualche gita o un pomeriggio all'insegna dello shopping.

Cancro: voi ed il partner vi concederete una tregua dalle continue tensioni di tutti i giorni. Sarete entrambi in grado di venirvi incontro ed anche di fare qualcosa assieme per potervi riappacificare nel migliore dei modi.

Leone: malumore. Questo weekend potrebbe avere uno stampo lavorativo molto forte, ma sarete continuamente distratti da un malessere mentale difficile da arginare. Nella domenica andrà sicuramente meglio.

Vergine: tanto divertimento con le amicizie. Trascorrerete un fine settimana come non li vedevate da tanto tempo, fatto di buonumore e tanti sfizi a vostra completa disposizione.

Attenzione a non stancarvi troppo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i guadagni in più del sabato vi daranno grandi opportunità di essere sempre al top, anche per quanto riguarda la cura della vostra persona. Difatti, farete molti acquisti in tal senso, anche se dovreste essere più parsimoniosi.

Scorpione: i rapporti con le persone saranno meno tesi, e man mano che trascorreranno le ore troverete molti punti di contatto fra voi ed il mondo esterno. Ottime le collaborazioni lavorative, anche dal punto di vista dell'umore.

Sagittario: avrete accumulato troppo stress, vi converrà fare qualcosa per prendervi cura di più di voi stessi, dal momento che spesso e volentieri in questa settimana avete quasi sempre soltanto pensato agli altri.

Capricorno: amore in ribasso. Purtroppo ci saranno molte divergenze fra voi ed il partner che avranno bisogno del buon senso di entrambe le parti.

Probabilmente riflettere sia per conto vostro che in compagnia del partner farà molto bene alla stabilità di coppia.

Acquario: siete creativi, e per una volta dedicherete la vostra fantasia a qualche amico intimo o a qualche conoscenza per la quale state provando moltissima nostalgia. Date un occhio alla salute fisica con un po' di sport.

Pesci: inaspettatamente riceverete una sorpresa di stampo economico che vi farà sicuramente fare qualche follia. Un po' di sano relax non farà male, ma nella domenica dovrete affrontare una situazione lavorativa abbastanza spinosa.