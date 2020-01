La giornata di venerdì 24 gennaio, purtroppo, sarà caratterizzata da parecchio malumore nelle relazioni amorose, in particolare, per quanto riguarda il segno dell'Ariete e della Vergine. Meno pesante sarà la situazione sentimentale per il segno della Bilancia e dello Scorpione, anche se quest'ultimo potrebbe risultare alquanto logorroico. A seguire, le previsioni dei 12 segni dello zodiaco per la giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: contrasti all'interno della coppia. Potreste avere una discussione piuttosto importante con il partner, perciò sarà opportuno non alimentare le scintille per non procurare delle “rotture” insanabili.

Toro: i single alla ricerca dell'anima gemella saranno al centro dell'attenzione. Magnetici, avrete molte possibilità di ricevere un appuntamento o di intavolare una discussione molto interessante con una persona affine a voi.

Gemelli: fermandovi dalle faccende lavorative, avrete la possibilità di legare più efficacemente con qualcuno all'interno della famiglia di origine. Riscoprirete qualche cosa che da piccoli vi appassionava.

Cancro: meglio non alimentare il fuoco della gelosia in questa giornata, anzi.

Cercate di fare qualcosa per avere un chiarimento che porti meno dissidi all'interno della vostra relazione.

Leone: sarà una giornata adatta per aprire nuove porte sul mondo del lavoro. Tante opportunità per chi cerca ancora lavoro, ma anche ottime remunerazioni di stampo economico per chi ha appena concluso qualche progetto redditizio.

Vergine: un progressivo allontanamento dal partner vi farà focalizzare l'attenzione su qualcuno che non vedevate da tempo, come un parente lontano. Avrete modo di sperimentare ancora qualche piccolo momento di nostalgia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro sarà sicuramente il fattore più importante della giornata, soprattutto nella mattinata. Ottimi gli accordi e gli investimenti che concluderete entro il pomeriggio, ma attenzione a qualche “imbroglio” nascosto.

Scorpione: parlare con il partner vi aiuterà a sfogarvi sulle vicissitudini che, in questa settimana, vi hanno particolarmente assillato. Rimanere in casa e fare qualcosa di ordinario vi aiuterà ulteriormente a rilassarvi.

Sagittario: molti successi vi accompagneranno durante la giornata, ma purtroppo il nervosismo e la stanchezza daranno vita a una miscela di stress difficilmente smaltibile. Prendetevi la serata interamente per voi.

Capricorno: un malessere all'interno della coppia vi distrarrà da alcuni accordi lavorativi che potrebbero dare una svolta alla vostra carriera. Cercate di dividere le due cose e trattarle adeguatamente.

Acquario: molti guadagni vi permetteranno di darvi allo shopping, o comunque ad un acquisto importante che avete sempre rimandato. Sarà di grande aiuto qualche consiglio da parte di terze persone in merito ai vostri acquisti.

Pesci: lavorare da soli sarà alquanto deleterio per i vostri guadagni. Preferirete fare le cose con calma senza essere costretti ad andare al passo con altre persone. La serata sarà all'insegna della pigrizia.