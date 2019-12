L'Oroscopo del 1° gennaio è pronto a informarci in merito a ciò che vivranno i 12 segni dello zodiaco, relativamente alla sfera sentimentale e amorosa, prendendo in considerazione coloro che vivono un rapporto di coppia. In particolare la Bilancia vivrà una giornata serena, mentre i Pesci dovranno chiarire alcune cose.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: siate più tranquilli, il vostro partner si sta stancando dei vostri atteggiamenti. A volte i comportamenti che assumete mettono una barriera tra voi e il vostro partner, moderatevi e non createvi alibi.

Toro: l'atteggiamento non è quello giusto, passerete una giornata cercando di smussare gli angoli più spigolosi del vostro carattere. Ci sono giornate che vanno così, bisogna solo essere bravi a non gettare il proprio nervosismo sugli altri.

Gemelli: dovrete sbrogliare alcune matasse, lo farete nel migliore dei modi e avrete il merito di dirimere una questione che si stava trascinando da troppo tempo.

Cancro: il partner risulterà essere particolarmente polemico e voi non sarete da meno. Occorrerà che, almeno voi, vi rimbocchiate le maniche e cercate di mettere sul tavolo la vostra intelligenza.

Leone: la giornata non andrà nel verso che voi volevate, la serata sarà addirittura peggiore e si rischiera di compromettere un rapporto. In alcuni casi avverrà una rottura che potrebbe essere insanabile.

Vergine: è la giornata adatta per dimostrare al partner il vostro amore. Ci sarà terreno fertile per toccare argomenti importanti, come matrimonio, figli e viaggi romantici.

Bilancia: qualche screzio caratterizzerà la giornata, niente di importante o che tolga serenità all'ambiente familiare. La sera approfittatene per rilassarvi con la persona amata e tutto sarà solo un lontano ricordo.

Scorpione: il rapporto di coppia potrebbe essere appeso ad un filo, sta anche a voi risolvere il problema o mandare tutto in malora. Serviranno intelligenza e tatto, doti che a voi di certo non mancano.

Sagittario: sarà la giornata dei progetti da mettere in cantiere e, in alcuni casi, anche da realizzare.

Il partner accoglierà con soddisfazione la vostra voglia di continuare a costruire un legame saldo e duraturo.

Capricorno: metterete tanta passione in ciò che vi troverete ad affrontare, sappiate sfruttare questo momento, la vostra dolce metà è carica, ora spetta a voi agire.

Acquario: alcune cose non girano come volete, fermatevi un attimo a riflettere e cercate di capire se quella che state vivendo è la vita che avreste voluto.

Pesci: capire che cosa non va col partner sarebbe già un passo in avanti. Forse non è il momento giusto per chiarire, ma se proprio volete farlo usate tutta la delicatezza del caso.