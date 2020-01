Martedì 28 gennaio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna, Venere e Nettuno stazionare in Pesci, mentre Plutone, Saturno e Giove saranno sui gradi del Capricorno. Marte permarrà in Sagittario come Mercurio ed il Sole che rimarranno stabili in Acquario. Infine il Nodo Lunare continuerà a stazionare in Cancro ed Urano proseguirà il suo domicilio in Toro. Oroscopo favorevole per Scorpione e Cancro, meno conciliante per Ariete e Bilancia.

Ariete geloso

Ariete: gelosi. Basterà un telefonata o un messaggio che un amico farà all'amato bene per scatenare la gelosia dei nati Ariete anche se, già verso sera, si accorgeranno di aver preso lucciole per lanterne.

Toro: lavoro flop. Le vicende lavorative odierne potrebbero nascondere qualche ostacolo di troppo: infatti sarà necessario ingoiare qualche rospo e non cedere per nessuna ragione alle provocazioni dell'ambiente.

Gemelli: umore basso. Il tono umorale del martedì per i nativi Gemelli potrebbe non essere brillante come al solito ed il loro fare imbronciato non passerà di certo inosservato alle persone con cui avranno a che fare.

Cancro: sereni. Le giornate precedenti hanno riservato qualche discussione accesa ma, già da oggi, il trend potrebbe volgere al bello.

Anche la coppia dovrebbe ritrovare una meritata serenità.

Leone taciturno

Leone: taciturni. Sebbene qualcosa potrebbe non andare a genio ai nativi del segno, questi preferiranno presumibilmente mantenere un mood taciturno anziché palesare ogni loro malcontento.

Vergine: distratti. Riuscire a concentrarsi a dovere non sarà per nulla facile in casa Vergine, dono sgradito dello scontro tra i Luminari avvallato dalla posizione sfavorevole di Mercurio.

Bilancia: nervosi. Giornata in cui i nati del segno dovranno avanzare coi piedi di piombo non cedendo alle provocazioni dell'ambiente professionale e, se necessario, ingoiando qualche rospo.

Scorpione: intraprendenti. Oggi i nativi potrebbero dare il loro meglio mentre conosceranno nuove persone, in quanto le effemeridi odierne doneranno loro una spiccata intraprendenza.

Acquario venale

Sagittario: prole.

Il focus del martedì nativo potrebbe essere orientato sull'educazione della prole, che sarà l'argomento protagonista delle discussioni con l'amato bene. Verso sera sarà facile che si giunga ad un compromesso che quieti gli animi.

Capricorno: spossati. Le energie saranno in deficit questo martedì tanto che molti nativi sceglieranno per prendersi un giorno di ferie in modo da rimettersi in forze.

Acquario: venali. Ventiquattro ore in cui i nati del segno potrebbero risultare esageratamente attaccati al denaro, ed il loro estremo esser venali farà saltare la mosca al naso alla dolce metà.

Pesci: romantici.

Posizioni astrali eccelse che favoriscono sfacciatamente le vicende amorose native, le quali godranno presumibilmente di una piacevole carezza di romanticismo per l'intero martedì.