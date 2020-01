Martedì 28 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale Venere, Nettuno e la Luna stazionare in Pesci, mentre Plutone, Saturno e Giove saranno sui gradi del Capricorno. Marte permarrà in Sagittario come Mercurio ed il Sole che continueranno nell'orbita dell'Acquario. Infine Urano proseguirà il suo moto in Toro ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Oroscopo favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Acquario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: romantici. L'indole galante potrebbe emergere prepotentemente fuori questo martedì, grazie alle posizioni sfacciatamente favorevoli del Pianeta della Bellezza e del Luminare femminile.

2° posto Scorpione: intraprendenti. Durante le nuove conoscenze i nativi quest'oggi risulteranno, con ogni probabilità, estremamente intraprendenti e tale piacevole sfrontatezza mieterà molte vittime amorose.

3° posto Cancro: sereni. Dopo le burrasche emotive dei giorni precedenti, ecco che questa giornata il clima nel focolare domestico volgerà presumibilmente al bello, con grande soddisfazione del partner.

I mezzani

4° posto Leone: taciturni. Malgrado vi siano delle incongruenza sul versante professionale, i nati Leone preferiranno di buon grado assumere un mood taciturno che non li farà scivolare in sterili polemiche fini a se stesse.

5° posto Gemelli: umore flop. Il tono umorale in casa Gemelli potrebbe non essere al massimo, tanto che le persone con cui avranno a che fare si stupiranno dei loro mancati sorrisi.

6° posto Sagittario: figli. Il focus odierno sarà probabilmente rappresentato dai figli e dalla loro educazione che potrebbe essere motivo di diatribe col partner. Soltanto in serata sarà più semplice giungere ad un compromesso che faccia felici tutti.

7° posto Capricorno: fiacchi. Oggi per i nativi potrebbe esserci un deficit energetico che frenerà l'avanzamento professionale ma, per fortuna, sarà solo un arrancare passeggero che già nei prossimi giorni svanirà.

8° posto Vergine: distratti. Riuscire a concentrarsi si rivelerà, con tutta probabilità, un'ardua impresa per i nati del segno che farebbero bene a rinviare le attività pratiche meno urgenti, onde evitare spiacevoli gaffe.

9° posto Ariete: gelosi. L'ambiguo comportamento della dolce metà farà storcere il naso ai nativi che sentiranno odore di tradimento per poi, durante le ore serali, accorgersi di aver travisato gesti e parole del partner.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: venali. L'attaccamento quasi viscerale al denaro che i nativi potrebbero dimostrare queste 24 ore non andrà a genio sia al partner che ai figli, i quali non perderanno tempo nel farlo notare loro.

11° posto Toro: lavoro flop. Le faccende professionali attraverseranno probabilmente una giornata parecchio confusa e poco produttiva. Sarà bene non cedere ad alcuna provocazione dei colleghi e farsi scivolare ogni critica come acqua sulla pelle.

12° posto Bilancia: nervosi. Martedì da prendere con le pinze in casa Bilancia, dove ogni minuzia fungerà da miccia per far emergere il loro nervosismo. Qualcuno potrebbe approfittarne.