L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 8 gennaio, punta un riflettore sulla presenza benefica di Luna in Gemelli. Stimoli intellettuali prendono il sopravvento sulle emozioni e lambiscono anche l'Acquario, la Bilancia, Sagittario e Ariete che cambiano il modo di amare, rendendolo più freddo poiché molto "cerebrale". Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: l'influenza di Luna dai Gemelli rende il modo di amare più freddo e riscontrerete una certa difficoltà nell'entrare in contatto con le emozioni.

Per superare tutto ciò, cercherete di sdrammatizzare assumendo un atteggiamento ironico nei confronti dell'amore.

Toro: la vicinanza lunare intreccia le sue energie con Urano nel segno e crea un mix astrologico a dir poco esplosivo. tra mille possibilità coglierete l'occasione migliore, quella che riassume in modo pragmatico, avvolgente e sicuro tutto ciò che desiderate dall'amore di coppia.

Gemelli: le emozioni in coppia nascono sempre da un'idea o da un modo di pensare elargito da Luna nel segno.

Il modo di amare diventa così molto ragionato e poteste apparire freddi agli occhi del partner, ma in compenso sarete presenti nel prestare aiuto se necessario.

Cancro: un po' svogliati dopo lo stress delle vacanze natalizie, dovrete rimettervi in carreggiata con maggiore tenacia. Le iniziative non mancano con la posizione di Luna favorevole in Gemelli, quindi via libera a un intervento invadente in coppia dove potrete dimostrare tutto il vostro amore con i fatti.

Leone: simpatici e sensuali, riscontrerete una certa resistenza a scendere in profondità nelle emozioni. Anche se Marte è in splendida posizione ed elargisce fascino e sensualità, una resistenza lunare in Gemelli rende il tutto più celato e cerca di soffocare le sensazioni.

Vergine: in amore, non vi aprirete con il partner ma conterete solo sulle vostre forze per superare alcuni intoppi, contando su un'introspezione interiore che analizza la situazione in modo approfondito.

Marte in quadratura a Nettuno crea scoraggiamento ma anche se perdenti, potrete trarre insegnamento dalle sconfitte.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: Luna e Venere formano uno splendido trigono e dispensano amore e sensibilità. Una maggiore intuizione sarà benefica per rompere la quadratura di alcuni pianeti in Capricorno che potrebbero bloccare un'evoluzione benefica per la coppia e far pronunciare parole inappropriate.

Scorpione: la relazione a due diventa più difficile con l'opposizione di Luna e Marte. Spinte emotive inconsce potrebbero creare qualche tensione in coppia e un atteggiamento irrazionale non fa che peggiorare la situazione. Cercate di affrontare queste emozioni, imparando da voi stessi per progredire.

Sagittario: piuttosto indolenti con Marte che incrocia le sue energie con Luna ma in opposizione, l'energia vitale viene compromessa dalle emozioni lunari che causano un atteggiamento intollerante nei confronti del partner.

Attenzione quindi a non scattare per un nonnulla.

Capricorno: Marte dal Sagittario diventa il braccio operativo di Plutone nel segno e avvia un nuovo modo di agire, più dinamico e ricco di iniziativa. Farete valere i vostri diritti e sarete pronti a lottare, pur di difendere la storia in cui investite mente, corpo e cuore.

Acquario: empatia e fascino sono garantiti da Luna in trigono a Venere che rende più sensibili, affabili e simpatici. Solo Marte potrebbe cercare di "rompere le uova nel paniere", causando qualche malumore passeggero. Ma troverete il modo di arginare il tutto in maniera positiva.

Pesci: Nettuno prodigioso nel segno, elargisce una nuova abilità tutta da investire in coppia per raggiungere una serenità tanto ambita. Le azioni sono fortunate e otterrete il massimo risultato senza il minimo sforzo. Una componente passionale prevarrà sulla sfera sentimentale.