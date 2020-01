Le previsioni astrologiche del 19 gennaio ci portano a conoscenza dell'andamento di coloro che vivono un rapporto di coppia. Toro potrebbe ricevere belle notizie, Cancro vuole scoprire dei segreti.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sfruttate al massimo il favore degli astri, progettate una bella uscita con la persona amata e cercate di divertirvi più possibile. Quando arrivano queste giornate vanno sfruttate nel modo migliore.

Toro: qualcosa potrebbe 'bollire in pentola', potreste avere delle sensazioni che non avete mai avuto prima.

L'eccesso di sensibilità potrebbe portarvi in 'altri lidi'. Assecondate le vostre emozioni.

Gemelli: la giornata presenta esclusivamente note positive, ci potrebbero essere famiglie che aumentano di quantità e promesse di nuove nozze. In ogni caso ci sarebbe qualcosa da festeggiare.

Cancro: siete molto determinati, volete comprendere alcuni lati oscuri della vostra dolce metà. Ci sono alcune cose che non vi stanno piacendo e volete andare fino in fondo. Cercate di essere discreti nelle 'indagini'.

Leone: ci potrebbero essere alcune discussioni all'interno della vostra coppia. Non fatevi prendere dal panico e cercate delle soluzioni. Dopotutto anche il detto 'l'amore non é bello se non é litigarello' sta dalla vostra parte.

Vergine: avere delle opinioni diverse é sicuramente costruttivo, non passate il limite e fermatevi per tempo. La persona amata gradisce il confronto, meno essere presa a male parole o aggredita verbalmente.

Bilancia: giornata dedicata al relax, fatelo con il vostro partner e sarete entrambi soddisfatti. Non capita tutti i giorni di poter passare momenti intimi e rilassanti con la vostra dolce metà.

Scorpione: se avete qualche 'sassolino nella scarpa' é arrivato il momento di toglierlo. Non tenetevi dentro cose che possono solo nuocervi, affrontare alcune problematiche potrebbe anche aiutare a risolverle.

Sagittario: cercate di essere più romantici, la persona amata richiede attenzioni. Non fatevi prendere dal vostro ego e ricominciate a ragionare 'da coppia'. Restate umili e andate incontro alle esigenze altrui.

Capricorno: giornata positiva, sarete deliziati dalla presenza del partner. Potreste organizzare una cenetta romantica, se ne siete capaci cucinate voi, risulterà cosa gradita.

Acquario: la vostra dolce metà vi dimostra quotidianamente amore e vicinanza. Non rovinate tutto con una gelosia che, a volte, potrebbe rasentare il ridicolo. Guardate tutto con più gioia e ottimismo.

Pesci: non state capendo alcuni atteggiamenti del partner, dialogate e chiedete un confronto costruttivo. Non sempre bisogna comprendere tutto, a volte 'passate la mano' e andate oltre le apparenze.