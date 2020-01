Per il segno dello Scorpione, questo mese di febbraio 2020 non sarà affatto benevolo dal punto di vista amoroso e sentimentale, ma ci sarà ampio spazio per poter coltivare al meglio le amicizie.

Sul lavoro invece ci saranno molte soddisfazioni, sia per chi ha un lavoro sia per chi ancora lo sta cercando, perché Giove e Mercurio saranno alla portata dei nativi dando loro una mano molto favorevole. Le prospettive saranno ottime anche per gli studenti di questo segno.

Buona la salute, ma bisognerà prendersi più cura del proprio corpo.

Amore e affetti

Sarete molto sentimentali nella prima settimana con Venere in trigono per quanto riguarda la vostra costellazione. Ma dopo il giorno 8 febbraio, ovvero quando Venere perderà questa posizione a voi favorevole, questo “entusiasmo” potrebbe affievolirsi. Potrebbero sorgere disinteresse per il vostro partner e anche per quanto riguarda le faccende familiari. Proverete emozioni verso la vostra dolce metà soltanto in quei casi in cui la lontananza (non necessariamente spaziale) si farà troppo intensa per poterla affrontare.

Allora subentrerà molta tenerezza, ma si tratterà di eventi piuttosto sporadici in questo mese. Voi single per il momento preferirete non osare e stare in attesa per tempi migliori piuttosto che assorbire un eventuale rifiuto. Meglio concentrarsi sulle amicizie, dal momento che soltanto in quell'ambito avrete l'ottimismo dalla vostra parte.

Lavoro e studio

La ricerca di lavoro sarà incentivata da un Mercurio in trigono dal giorno 4 febbraio.

Saranno quindi favoriti i colloqui di lavoro ma anche gli accordi e i contratti.

Giove in sestile sortirà un effetto decisamente fortunato anche per fare carriera ed ottenere promozioni, o comunque delle soddisfazioni che faranno aumentare non soltanto l'autostima, ma anche la stima che gli altri hanno di voi. Ottime anche le remunerazioni di stampo pecuniario.

Sarà anche un periodo adatto per fare un acquisto o un investimento di lunga durata, come una casa oppure una automobile.

Voi studenti affronterete gli esami brillantemente, grazie alla vostra ottima capacità dialettica e a spunti interessanti che voi stessi avrete modo di esporre ai docenti o eventualmente ad una commissione d'esame, magari particolarmente esigente con voi.

Fortuna e salute

Sempre Giove sarà lì per voi a donarvi una fortuna invidiabile, che vi farà lavorare molto ma anche guadagnare ed avere ricompense ottimali.

Anche sul fronte amoroso questo pianeta sarà di grande aiuto, soprattutto per quelle coppie in crisi che nel mese di febbraio in particolare potrebbero incontrare ostacoli significativi.

Il campo della salute però sarà quello che non vi deluderà affatto, dovrete soltanto dedicarvi maggiormente all'attività fisica, ovviamente senza esagerare, e di migliorare la vostra alimentazione.