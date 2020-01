Per il segno della Bilancia, questo febbraio 2020 sarà molto difficile per i nativi, specialmente sul fronte amoroso e lavorativo. La scarsa fortuna inoltre potrebbe spingervi a dover avere maggiore efficienza. Per questo ci sarà il Sole a dare supporto con grande ottimismo. Bisogna avere molta cautela nelle discussioni, che siano con il partner oppure con i colleghi. Si dovrà anche necessariamente tenere d'occhio la salute.

Amore e affetti

Non sarà facile affrontare il livello amoroso per voi, soprattutto a partire dal giorno 8 febbraio.

Infatti, l'opposizione di Venere purtroppo genererà dubbi, incomprensioni e litigi legati alla gelosia a causa di qualcosa di non detto o di non chiarito a tempo debito. Avrete comunque l'occasione di farlo entro la prima settimana di febbraio, quando le possibilità di stabilire una connessione “amichevole” con il partner saranno più soddisfacenti.

Durante il periodo sfavorevole indicato però, sarà meglio che vi concediate una pausa o perlomeno poche occasioni per incontrarvi, dal momento che molte delle coppie, soprattutto quelle più datate, potrebbero arrivare ad un capolinea definitivo.

Molte delusioni si prospettano anche all'orizzonte delle relazioni appena cominciate o comunque che saranno in procinto di iniziare.

Lavoro e studio

Giove in quadratura purtroppo non avrà un effetto molto fortunato sul vostro rendimento lavorativo; tuttavia, il Sole fino al 19 febbraio sarà molto efficace per farvi sorgere ottimismo e benessere sul posto di lavoro.

Mercurio dal giorno 4 febbraio non è più a vostra disposizione, quindi saranno sconsigliati progetti e collaborazioni perché difficilmente riuscirete a lavorare in compagnia in modo adeguato e in sintonia con altre persone.

Anzi, ci saranno situazioni di forte conflitto.

Dal 17 febbraio dovrete anche fare molta attenzione a Marte in quadratura che vi procurerà non poco stress e nervosismo, ovvero una situazione che potrebbe innescare problemi anche con i datori di lavoro e clienti. Le cose saranno simili anche per gli studenti, che dovranno fare i conti non solo con lo stress di esami in arrivo ma anche con una poca voglia di stare sui libri per più del tempo “sindacabile”.

Fortuna e salute

Purtroppo la fortuna non ci sarà né per quanto riguarda Giove né da parte di Venere. Una condizione simile potrebbe essere difficoltosa al punto da dover fare più sacrifici del previsto. L'importante è che viviate questo mese senza piangervi addosso, ma anzi facendo del vostro meglio in attesa che subentri il mese di marzo a darvi qualche prospettiva positiva in più. Fate attenzione anche alla salute, sia curandovi di più sia per quanto riguarda le attività.