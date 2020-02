L'Oroscopo del giorno 4 febbraio 2020 apre alle nuove previsioni puntando l'indice verso la giornata di martedì. L'Astrologia intanto annuncia il transito della Luna in Gemelli e di Mercurio in Pesci programmato per questo lunedì d'inizio settimana, i cui effetti saranno evidenziati anche nella giornata seguente, appunto questo martedì 4 febbraio. Pronti a dare un senso positivo o negativo al periodo sotto analisi? Scopriamolo leggendo le intenzioni delle stelle interessanti in questa sede i soli segni rappresentati da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In questo caso, ad avere massima copertura in amore e nel lavoro da parte degli astri saranno solamente in due: Capricorno e Scorpione, coppia valutata a massima positività nel frangente. Al Capricorno spetta di diritto la posizione migliore, quella al 'top del giorno', mentre allo Scorpione sono riservate le cinque stelline della buona sorte. Per quanto riguarda la giornata interessante i simboli astrali valutati (sulla carta) in difficoltà, l'oroscopo di martedì 4 febbraio non vede troppo performante il periodo per coloro del Sagittario, classificati in questo contesto all'ultimo posto della scaletta quotidiana.

Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 4 febbraio

Pronta da visionare, è già disponibile la nuova classifica stelline del giorno, in questo frangente estrapolata dall'oroscopo del 4 febbraio 2020. Alla testa della scala di valori, come già anticipato, il segno del Capricorno considerato in periodo splendido in ogni campo della quotidianità. Altrettanto bene il periodo anche per gli amici Scorpione, seguiti un gradino più in basso da Bilancia, Acquario e Pesci preventivati con un martedì a quattro stelle.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato in questo caso dall'oroscopo in relazione ai sei segni da Bilancia a Pesci :

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Scorpione;

★★★★: Bilancia, Acquario, Pesci;

★★★: Sagittario.

★★ NESSUNO

Oroscopo martedì 4 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Il prossimo martedì, sicuramente si preannuncia normale per molti di voi della Bilancia.

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, l'oroscopo indica una giornata abbastanza lineare. Diciamo che la parte della settimana appena iniziata sarà discreta per la coppia: dovrete armarvi di pazienza e non istigate il partner che, soprattutto se del Cancro o dell'Acquario, cercherà scuse per attaccar briga. Single, le previsioni del giorno invogliano alla serenità: le storie nuove potranno essere riviste nel segno di una migliore realtà. Le cose sono due: o proseguite nell'attuale situazione che state vivendo o date un taglio netto a tutto e ripartite da zero: a voi l'ardua scelta!

Nel lavoro, percepirete un po' di stanchezza, questo sì, ma i ritmi lenti della giornata vi culleranno piacevolmente fino a sera.

Scorpione: ★★★★★. In arrivo un martedì 4 febbraio a dir poco 'strabiliante' (ovviamente un modo colorato per indicare un'ottima giornata!). Questo giro d'inizio settimana sarà perfetto per l'amore. Riguardo i sentimenti infatti, avendo valutato nel modo corretto i risultati conseguenti ad alcune vostre scelte o azioni, inizierete finalmente a raccogliere i tanto desiderati frutti. Nella coppia, eccellente l’intesa sessuale! Single, l'oroscopo del giorno prevede che la giornata per gran parte di voi possa iniziare e finire molto bene.

Sarete intraprendenti e avrete voglia di conoscere gente nuova: sappiate ben sfruttare questa ottima possibilità offerta dalle stelle. Nel lavoro, i vostri obiettivi saranno solidi e di facile realizzo. In ufficio, con i colleghi e con i collaboratori, sarete diretti ed incisivi e ciò vi porterà ad esporre le idee in maniera chiara più chiara e lineare possibile. Novità interessanti per chi è in proprio.

Sagittario: ★★★. Il prossimo martedì sarà, molto probabilmente, 'sottotono' per molti di voi del Sagittario. Un consiglio: rilassatevi e riprendete fiato completamente prima di rimettervi in gioco.

In amore intanto, l'invito e di non dare per scontate certe cose, soprattutto in ambito di coppia. I sentimenti vanno coltivati sempre, altrimenti appassiscono e muoiono... Single, sarete un po' stanchi e non avrete voglia di fare niente: come biasimarvi? Per questo, le stelle invitano alla calma. Intanto, dovete cercare di stare un poco a testa bassa e non dare troppa corda a chi vorrebbe fare di tutto per mettervi in cattiva luce verso chi sapete, ok? Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 4 febbraio a voi del Sagittario invita a tutelate bene i vostri interessi andando sul sicuro. Soprattutto, cercate di evitare investimenti azzardati che, al momento, non fanno per voi.

Astrologia del giorno 4 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ’top del giorno’. L'oroscopo sulla giornata di martedì presume possa essere un periodo molto positivo per voi Capricorno. Questa parte della settimana, in linea di massima, potrebbe segnare un punto di svolta a favore di qualcuno con una situazione importante in via di definizione. In amore, Venere in splendido sestile al vostro Plutone favorirà al massimo le situazioni con problematiche da risolvere. In coppia, la buona intesa e la passione vi faranno trascorrere un martedì veramente da favola. Soprattutto per quanto riguarda il rapporto con partner, fidanzati e amanti ritroverete la tempra e le energie dei tempi migliori.

Single, esprimete i vostri sentimenti con chiarezza se volete coinvolgere chi sapete. I cuori solitari questo martedì e il seguente mercoledì attireranno nuove amicizie ma anche flirt passeggeri. Nel lavoro invece, sarete intraprendenti e riuscirete a sottolineare con intelligenza quelle che sono le vostre priorità: evidenziate le vostre migliori competenze.

Acquario: ★★★★. La giornata interessante il prossimo martedì di inizio settimana, per la maggior parte di voi amici dell'Acquario, sarà di media positività, a parte qualche distinguo fuori dal coro. Dunque, il periodo sarà normale quanto basta per dare un senso positivo alla cose o alle situazioni che andrete ad affrontare.

In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, avrete una gran voglia di andare in vacanza. Viaggiare in direzione di luoghi romantici con lui/lei e, magari, cercando di trovare nuovi interessi che possano regalare insoliti piaceri... Single, siate accorti e rimanete sulla difensiva per non rischiare di commettere errori di cui poi vi pentireste. Cercate di modificare certe attitudini che, a lungo andare, potrebbero rivelarsi negative per la buona riuscita di eventuali rapporti futuri. Nel lavoro invece, sarete propensi al dialogo, cosa che vi consentirà di avere carta bianca su alcune delle attività da fare in questa giornata.

Pesci: ★★★★. La prima parte della giornata sarà discreta, ma già a metà della mattinata inizierà una fase di rallentamento ma non temete, avrete ancora la forza di continuare il periodo in piena positività a partire dalle 16:00 in poi. Secondo l'oroscopo del giorno 4 febbraio riguardo l'amore, gioirete dell'elettricità che sentirete stando in compagnia della persona che attualmente vi sta facendo battere il cuore. Questa cosa non farà altro che confermare sempre più i vostri sentimenti nei suoi confronti (confidiamo sul fatto che non siate già impegnati...). Intanto, cercate di farvi desiderare dal partner: non date sempre tutto per scontato ma fate in modo di coccolare con più frequenza la persona del cuore.

Se single invece, i movimenti dei pianeti vi trasmetteranno un fascino incredibile, tale da permettervi di far cadere ai vostri piedi chi, fino ad ora, ancora non si è accorto di voi. Nel lavoro, per concludere, poche novità di rilievo: muovetevi come sempre, con la solita parsimonia che vi contraddistingue.