I tagli di capelli corti saranno di tendenza in questo inverno 2020. La capigliatura è sfoggiata anche dalle celebrità. Tutti gli hairstyle sono molto facili da gestire e regalano un look molto grintoso. Di seguito le ultime novità del momento.

Nuovi look, tagli di capelli corti

I tagli di capelli corti sono i protagonisti di questa stagione invernale e sono ispirati alle star. L'attrice Carey Mulligan ha realizzato un pixie in stile anni '20 che le regala uno stile molto sbarazzino e vintage. Invece Emma Watson ha optato per una capigliatura cortissima alla maschietta.

Una chioma molto corta e di colore biondo platino è perfetta per una ragazza dalla grande personalità: l'hairstyle è stato scelto dall'attrice Michelle Williams. La cantante Rhianna da sempre ama molto i capelli cortissimi e durante la sua carriera ha optato per il taglio a scodella, l'undercut o la capigliatura extra lunga. Però l'hairstyle più originale era senza nessun dubbio il pixie cut: su quest'ultimo erano presenti molte scalature e un ciuffo laterale molto importante e glamour. Anne Hathaway ha realizzato il pixie in una versione molto romantica e per completare il tutto ha optato per un ciuffo voluminoso.

Sui capelli corti l'attrice Charlize Theron ha creato un'acconciatura leggermente mossa. L'attrice statunitense Ginnifer Goodwin ha realizzato un'hairstyle super sfilato.

Nuovi colori

Nei prossimi mesi saranno di tendenza anche molte nuove tonalità: quest'ultime dovranno regalare alla chioma un effetto molto naturale. Il castano sarà arricchito da tante sfumature e da piccole sfaccettature. Saranno molto richiesti da tutte le donne il caffè, il cioccolato malva, la testa di moro e l'ebano.

Per quanto riguarda i biondi ci saranno il biondo dorato e il biondo fragola. Va ricordato anche il biondo glaciale: si tratta di una nuance chiarissima che si avvicina al grigio ghiaccio o al bianco. I capelli rossi più alla Moda devono essere molto vibranti; invece sono da evitare assolutamente tutte le nuance anonime e piatte. Tra le varie tonalità ci saranno il cherry brombe, il ronze e il broux.

Altre proposte

Per quanto riguarda le schiariture saranno di tendenza i biondi sfumati con riflessi dorati o cenere. Invece i colpi di luce tono su tono sono ideali per regalare lucentezza al volto e per evidenziare un taglio di capelli. Sulle chiome castane saranno presenti dei riflessi caramello, mogano o miele. Una tecnica di colorazione molto richiesta sarà lo shatush che schiarisce la capigliatura dalle radici fino ad arrivare alle punte. Invece lo splashlight crea delle sfumature molto luminose sui capelli. Ci sarà anche l'utilizzo del tie & dye: con quest'ultimo le punte vengono schiarite di un paio di toni rispetto al colore di base.

Il momento ideale per portare dei nuovi tagli di capelli corti è finalmente arrivato.