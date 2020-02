L'oroscopo dei nati sotto il segno della Bilancia, nel giorno della festa degli innamorati, prevederà tanto romanticismo e tanto amore. Prevarranno gli elementi canonici che da sempre caratterizzano il giorno di San Valentino: immancabile la cena a lume di candela e i cioccolatini. Questo modo di intendere la festa potrebbe non piacere a tutti, i commenti negativi potrebbero essere parecchi. I cuori solitari potrebbero essere investiti da una grande emozione che potrebbe sfociare nel classico colpo di fulmine.

Saranno incuriositi e tenderanno a sfruttarlo in pieno.

Bilancia: l'oroscopo di San Valentino per le coppie

L'oroscopo del 14 febbraio, giorno di San Valentino, prevede per le coppie molto romanticismo e molto sentimento. Avrete voglia di festeggiare una festa degli innamorati degna di questo nome, regalerete al vostro partner rose rigorosamente rosse e i classici cioccolatini con tanto di biglietto d'auguri. Non vi farete mancare nemmeno la tradizionale cenetta a lume di candela con sottofondo musicale appropriato.

Darete al partner tutte quelle attenzioni che difficilmente vi lasciate sfuggire nel corso dell'anno, sarete eleganti e molto cavalieri. Non avrete voglia di pensare a ciò che accadrà da domani ma sarete intenti a vivere il vostro momento. Alcune cose potrebbero non essere da voi apprezzate, vi risentirete immediatamente se non 'annuserete' nell'aria desiderio e amore, riterrete che siano elementi imprescindibili per un San Valentino come si deve.

Potreste rimanere contrariati anche da alcuni commenti non proprio ortodossi, per il vostro modo di intendere questa giornata.

L'oroscopo per i cuori solitari

Potrebbe essere una giornata molto gratificante per coloro che sono ancora alla ricerca dell'anima gemella. L'Oroscopo dei single prevede una festa degli innamorati in cui avrete voglia di stare bene con voi stessi e con gli altri. Sarete spontanei e creativi, andrete alla ricerca di quelle attenzioni che tanto desiderate, non importa che vengano da amici o da persone particolarmente interessate a voi.

Nel giorno di San Valentino avrete la possibilità di fare molte conoscenze e di incontrare persone che risulteranno essere davvero interessanti. Potreste essere protagonisti di un avvenimento che forse non vi era mai accaduto nella vita, il proverbiale colpo di fulmine. Sarete propensi ad accettare il corteggiamento da parte di una persona e a verificare se ci siano i presupposti per intraprendere un percorso sentimentale.Tuffatevi nella storia e sfruttate l'occasione, San Valentino potrebbe aver benedetto il vostro cammino e aver deciso di mettere fine al vostro status di single.