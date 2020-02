L'Oroscopo settimanale da lunedì 10 a sabato 16 febbraio prevede romanticismo per i nati sotto il segno della Vergine, mentre le persone del Sagittario saranno concentrate sul lavoro. Approfondiamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: sarà arrivato il momento di essere sinceri e chiarire tutte le situazioni in sospeso. Dovrete essere schietti anche a livello professionale ed eliminare tutti gli eventuali blocchi interni che vi impediscono di perseguire in maniera serena i vostri obiettivi.

Toro: sarete alla ricerca della vostra anima gemella. Venere sul vostro segno zodiacale favorirà le nuove conoscenze. Cercate di non fare passi troppo affrettati. Dovrete capire se il vostro potenziale partner soddisfi le vostre più importanti aspettative. La Luna vi regalerà una buona energia.

Gemelli: in questa settimana dal 10 al 16 febbraio, avrete l'opportunità di attirare qualcuno di speciale. La Luna vi regalerà una grande energia, che potrete utilizzare per apportare alcuni cambiamenti nel vostro focolare domestico.

Cancro: potreste ritrovarvi nella condizione di chiedere maggiore sicurezze al partner. Chi è single invece, potrà incontrare qualcuno compatibile con il proprio carattere e il proprio modo di fare. Grazie alla Bilancia sul vostro segno, acquisirete una certa saggezza e consapevolezza.

Leone: Venere incontrerà Saturno e Plutone e questo vi permetterà di vedere ogni cosa con una maggiore chiarezza.

Con il partner sarà meglio affrontare i problemi e cercare una soluzione che sia compatibile con i desideri di entrambi.

Vergine: gli astri saranno dalla vostra parte in questa settimana dal 10 al 16 febbraio. Avrete modo di avvicinarvi ad una persona che vi affascina. In questa fase della vostra vita sarà esaltato il vostro aspetto romantico. Potrebbe esserci un punto di svolta in ambito professionale.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Venere a vostro favore risveglierà la vostra saggezza. Sul lavoro potreste non più facilmente accontentarvi. Sarà necessario chiarire alcune problematiche in amore. Nel weekend, Bilancia vi porterà delle belle emozioni.

Scorpione: sarà necessario stare attenti alle vostre parole, che potrebbero influenzare molto l'aspetto lavorativo e sentimentale della vostra vita. La vostra passionalità nel gestire ogni situazione vi renderà irresistibili.

Sagittario: in questa settimana dal 10 al 16 febbraio dovrete prestare attenzione al vostro atteggiamento nei confronti del partner.

Potreste influenzare negativamente la vostra relazione se avrete un comportamento eccessivamente agitato. Ottime novità invece per la vostra carriera, anche grazie a una particolare concentrazione in ambito lavorativo.

Capricorno: Venere e Plutone vi renderanno maggiormente consapevoli dei vostri sentimenti. Potreste trovarvi a risolvere un problema inaspettato. Chi è single potrebbe fare nuovi incontri.

Acquario: un amore passato potrebbe ritornare tra i vostri pensieri e rendervi malinconici. Se avete questioni rimaste in sospeso, dovrete cercare di risolverle al più presto possibile ed andare avanti con la vostra vita.

Pesci: potreste confidarvi con una persona cara in questa settimana. Potrebbero aprirsi nella vostra mente delle nuove prospettive. Sarà importante circondarvi di persone che vi supportino.