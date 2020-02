L'Oroscopo lascia presagire una giornata estremamente vantaggiosa per la Vergine, che domani 18 febbraio potrà fare affidamento sulla protezione di Urano, Giove e Saturno. Al contrario le stelle hanno in serbo una giornata faticosa per l'Ariete, che potrebbe affrontare litigi e disagi in amore e in ambito lavorativo. Amore al top per i Pesci. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di domani, martedì 18 febbraio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete: vi attende una giornata un po’ insidiosa, durante la quale non mancheranno i contrasti, soprattutto con i nati sotto il segno del Cancro, dello Scorpione e dell’Acquario. Il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di muoversi con prudenza, evitare le decisioni improvvise, ma soprattutto evitare un atteggiamento polemico e critico che potrebbe danneggiarvi.

Toro: l’oroscopo lascia presagire 24 ore faticose per il segno. Qualcuno potrebbe vivere dei momenti di perplessità e disagio, soprattutto in ambito lavorativo dove potrebbero sorgere delle problematiche.

Al contrario sarà un momento vantaggioso per quanto riguarda i sentimenti, le stelle riserveranno delle belle sorprese non solo a chi vive in coppia ma anche ai single.

Gemelli: l’oroscopo di martedì 18 febbraio lascia presagire una giornata interessante per quanto riguarda i sentimenti e i rapporti interpersonali. Se il lavoro ha creato dei grattacapi al segno, ora sarà possibile rifugiarsi tra le braccia e le cura delle persone care.

Cancro: il consiglio degli astri per questa giornata è quello di essere pazienti ma soprattutto di muoversi con cautela. Il segno sarà alquanto nervoso ed irritabile, litigi e discussioni potrebbero nascere in famiglia e in ambito lavorativo. Meglio evitare di dire qualcosa di cui poi pentirsi. Recupero a partire da giovedì.

Previsioni astrali del 18 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: potrebbe essere un martedì di disagio e fatica per il segno, che durante le giornate precedenti ha dovuto affrontare delle problematiche all'interno dell’ambito lavorativo.

Il consiglio delle stelle per le prossime 48 ore è quello di muoversi con cautela, ma soprattutto di evitare le spese superflue. Alti e bassi in amore.

Vergine: Con Giove, Saturno e Urano favorevoli l'oroscopo di martedì 18 febbraio lascia presagire una giornata interessante e ricca di energie per il segno. È un buon momento per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative. Anche in ambito sentimentale si potrà recuperare e ritrovare la serenità.

Bilancia: sono giornate sottotono per il segno che, tanto in ambito lavorativo quanto all'interno della sfera sentimentale, sembra non raggiungere la pace tanto agognata.

Il consiglio delle stelle per le prossime giornate è quello di evitare di esporsi, ma soprattutto di dar vita a nuovi contratti. Non è dunque il momento ideale per iniziare qualcosa di nuovo, in tal senso sarà meglio aspettare il mese di marzo.

Scorpione: l'oroscopo di martedì 18 febbraio lascia presagire una giornata faticosa dal punto di vista fisico. Qualcuno infatti potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare piccoli acciacchi, soprattutto a gambe e schiena. Sarebbe meglio concedersi un momento di riposo ed evitare gli sforzi, recupero a partire da giovedì.

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: sarà una giornata interessante dal punto di vista lavorativo, coloro i quali intendono avviare dei progetti o stringere nuove collaborazioni potranno fare affidamento sulla protezione degli astri. Al contrario in ambito sentimentale sarebbe meglio muoversi con cautela, soprattutto se le giornate precedenti non sono state prive di insidie e discussioni.

Capricorno: durante la giornata di martedì 18 febbraio secondo l’oroscopo potrebbero continuare alcune delle tensioni nate in amore durante le giornate precedenti. Il consiglio è quello di muoversi con cautela, evitando di alzare i toni.

Meglio cercare di trovare la calma necessaria a risistemare la situazione. Lo stress accumulato potrebbe creare degli ostacoli anche in ambito lavorativo.

Acquario: un cielo positivo protegge il segno dell’Acquario e lascia presagire importanti emozioni durante questa giornata. Sarà un buon momento per quanto riguarda i sentimenti, ideale per chi intende confessare i propri sentimenti alla persona amata o desidera fare un passo importante per il futuro. Anche gli incontri sono favoriti. Sono giornate di recupero per quanto riguarda l’ambito lavorativo, potrebbero arrivare delle gratificazioni.

Pesci: l’oroscopo di martedì 18 febbraio lascia presagire una giornata estremamente vantaggiosa dal punto di vista dei sentimenti, le stelle hanno degli splendidi progetti in serbo per i Pesci, sia per i single, che potranno fare incontri interessanti, sia per chi vive in coppia. Bene la sfera lavorativa.