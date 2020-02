L'Oroscopo lascia presagire una giornata interessante per il Sagittario, protetto dagli influssi positivi di Giove, ma anche per il Toro, per il quale le stelle lasciano presagire importanti novità in amore. Contrasti in amore per i Pesci, è un momento faticoso in tal senso, scandito da contrasti e malumori. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo per la giornata di domani, mercoledì 19 febbraio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 19 febbraio 2020 da Ariete a Cancro

Ariete: nonostante la Luna in posizione favorevole, sarà una giornata agitata per il segno che farà molta fatica a gestire i rapporti interpersonali senza portare alla nascita di contrasti e polemiche. Gli astri consigliano cautela in amore, soprattutto per coloro i quali vivono un rapporto appena iniziato. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Toro: l’oroscopo di mercoledì 19 febbraio lascia presagire una giornata energica, dove non mancheranno le sorprese e le novità.

È un momento molto interessante per quanto riguarda i sentimenti, chi vive in coppia potrebbe pensare a passi importanti da compiere, mentre i single saranno favoriti nella ricerca dell’anima gemella. Soddisfazioni nel lavoro.

Gemelli: sarà una giornata sottotono per il segno. Qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico e accusare dei malesseri che lo metteranno Ko. Meglio evitare la nascita di polemiche e critiche in amore e in famiglia, soprattutto per chi si trova già in una situazione di contrasto.

Sul lavoro sarà meglio cercare di mantenere alta la concentrazione.

Cancro: Venere in opposizione potrebbe causare qualche contrasto in amore, il partner potrebbe sentirsi trascurato. In questa giornata sarete molto presi da questioni di tipo lavorativo. Coloro i quali vivono un rapporto a distanza potrebbe trovarsi a dover prendere un’importante decisione. Cautela negli incontri, ma anche nelle collaborazioni di tipo professionale.

Oroscopo giornaliero del 19 febbraio 2020 da Leone a Scorpione

Leone: l'oroscopo di mercoledì 19 febbraio lascia presagire l’arrivo di importanti novità in ambito lavorativo. Quella di domani sarà una giornata fortunata per chi intende avanzare una proposta o lanciare un progetto. Al contrario in amore continuano le problematiche per le coppie che già durante giornate precedenti hanno affrontato liti e discussioni. Meglio agire con cautela, le stelle consigliano di mettere da parte l’orgoglio.

Vergine: Venere è favorevole, dunque un momento vantaggioso per il segno in ambito sentimentale. C'è serenità all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Al contrario durante questa giornata in ambito lavorativo potrebbero nascere delle controversie, cercate di gestirle con diplomazia e di mantenere un tono calmo.

Bilancia: il mese di febbraio continua ad essere un po’ sottotono per il segno. Non mancano le tensioni e le agitazioni soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore. Anche in ambito lavorativo la situazione potrebbe essere difficile da gestire, le stelle ci fanno sapere che tra le giornate di venerdì e sabato sarà possibile trovare alcune delle soluzioni ricercate.

Scorpione: l'oroscopo di mercoledì 19 febbraio lascia presagire una giornata sottotono dal punto di vista fisico, qualcuno infatti potrebbe risentire un calo di energie ed accusare malesseri fisici, soprattutto a gambe e schiena.

In ambito lavorativo potrebbe mancare la lucidità necessaria a risolvere alcune situazioni, meglio rimandare tutto al weekend quando le stelle saranno più favorevoli. Alti e bassi in amore.

Previsioni astrologiche del 19 febbraio 2020 da Sagittario a Pesci

Sagittario: Giove nel segno porta la positività al Sagittario che durante le giornate precedenti si è dovuto occupare delle cure di una persona cara, mettendo un po’ da parte le proprie esigenze. Sono dunque giornate di recupero in cui sarà possibile dedicarsi all'amore, ma anche coltivare le proprie passioni o praticare dello sport. La voglia di fare non mancherà e darà una spinta in più in ambito lavorativo.

Capricorno: secondo l’oroscopo di mercoledì 19 febbraio il segno acquisirà una nuova consapevolezza che lo aiuterà a concludere quelle situazioni rivelatesi controproducenti per lui, in favore di qualcosa di nuovo che potrebbe regalare belle soddisfazioni. Il consiglio delle stelle è quello di fidarsi del proprio istinto. Durante la sera qualcuno potrebbe avvertire un leggero calo fisico.

Acquario: la settimana è partita con un po’ di stanchezza, tuttavia durante questa giornata sarà possibile recuperare. In questo periodo avete bisogno di conforto e vedendovelo negare, potreste entrare in contrasto con le persone a voi più vicine, da cui vi sareste aspettati più comprensione.

Recupero nel weekend.

Pesci: l'oroscopo di mercoledì 19 febbraio lascia presagire una giornata agitata per il segno. All'interno della sfera sentimentale potrebbero continuare le problematiche, qualcuno potrebbe non sentirsi accolto o compreso dal partner e nonostante si cerchi di mantenere la calma, basta poco per accendere la miccia. Soddisfazioni in ambito lavorativo.