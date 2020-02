L'Oroscopo di domani, mercoledì 19 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna sarà ancora nel segno del Capricorno, per questo motivo saranno 24 ore da non sottovalutare. Potrebbero verificarsi ritardi, rallentamenti, attacchi di nervosismo. Ci saranno maggiori possibilità che possa accadere qualcosa di importante. Per i single dei Pesci sono in arrivo delle novità, mentre per i Toro si prospetta un sereno mercoledì.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 19 febbraio

Scorpione - 12° posto - In famiglia qualcuno sta vivendo delle giornate complesse, forse i figli o il partner. Stanno per giungere dei cambiamenti importanti che si realizzeranno da qui ad un paio d'anni. La sera è il momento migliore della giornata che preferite dato che potete lasciarvi alle spalle gli impegni e lo stress quotidiano. Comunque sia, queste saranno 24 ore piene di faccende da sbrigare, non avrete un attimo di respiro. C'è chi dovrà sistemare la casa, fare il bucato e preparare il pranzo, c'è chi, invece, dovrà recarsi all'ufficio postale, in banca, al negozio o dal meccanico.

Insomma sarà un mercoledì piuttosto attivo per gran parte dei nati dello Scorpione. Cercate di ridurre qualche obbligo sociale altrimenti, a lungo andare, finirete per avere un esaurimento nervoso.

Cancro - 11° in classifica - L’Oroscopo del 19 febbraio si presenta così così per la gran parte dei nativi di questo splendido segno che spesso si ritrova a combattere delle battaglie interiori. Da un po' di giorni non state bene, c'è qualcosa che vi impensierisce.

Un percorso che avete intrapreso forse vi sta dando del filo da torcere o forse, molto probabilmente, siete scoraggiati dalla mancanza di risultati. Per fortuna si tratterà solamente di una temporanea situazione dato che a breve la Luna uscirà dal segno del Capricorno. In questi momenti dovete andare avanti cercando un appiglio positivo. Pensate a quelle giornate in cui le cose storte hanno incominciato a girare per il verso giusto: presto sarà di nuovo così.

In famiglia sarà meglio cercare di cucirsi la bocca il più possibile perché in queste 24 ore rischierete di proferire parole spinose. Attenzione con la schiena e il mal di testa, alzatevi con cautela al mattino.

Ariete - 10° posto - Forse ultimamente state provando dei contrastanti sentimenti. Nel lavoro o nello studio c'è qualcosa che non vi tranquillizza, probabilmente siete soggetti ad una forte pressione. Qualcosa potrebbe essere andato storto in questi giorni ed anche un rapporto ha vissuto dei momenti pesanti. In giornata, una persona a voi cara potrebbe rivelarsi arrabbiata, in tal caso sarà meglio darle del tempo per riprendersi.

Spesso avvertite l'esigenza di fare una vacanza in una zona di mare, per prendere una pausa dai problemi che vi affliggono di tanto in tanto. A fine giornata, un po' di stanchezza potrebbe rendervi di malumore. Ritrovate la calma interiore con una bella passeggiata o una calda tisana rilassante. Presto un conflitto sarà sistemato. Dopo la pioggia spunta sempre l'arcobaleno, dunque, siate fiduciosi nel domani.

Sagittario - 9° in classifica - L'amore sta per bussare alla porta dei più scettici e di coloro che generalmente prediligono il divertimento. Chi è impegnato da alcuni anni, invece, vorrebbe compiere un passo in più e dare una definizione alla storia che sta vivendo.

C'è chi cerca una gravidanza, chi sogna di vedere il mondo con una persona speciale e chi auspica un matrimonio. L'aspetto astrale odierno appianerà eventuali problemi di salute soprattutto se qualcuno si è buscato un brutto raffreddore. Coloro che hanno incominciato a seguire un'alimentazione equilibrata o hanno intrapreso un'attività fisica regolare, dovranno cercare di rimanere fedeli a questa routine. Prima di pensare alle esigenze altrui, occupatevi delle vostre. Una mente felice e appagata è capace di contagiare anche chi sta intorno. Maggiore attenzione alla guida.

Leone - 8° posto - Generalmente siete un segno costantemente divorato dai dubbi per questo non è facile 'fregarvi'.

Guardate tutto con sospetto e indagate ogni cosa. Queste saranno 24 ore importanti per cercare una soluzione a quel problema che vi brucia dentro da un po'. Questo 2020 è partito tra mille promesse andate in fumo a causa di determinate complicazioni. C'è chi si era promesso di mettersi a dieta o di essere più produttivo a lavoro, ma dopo alcune giornate ha gettato la spugna. I più tenaci, invece, stanno tenendo duro ma di tanto in tanto la perseveranza vacilla. Comunque sia, in giornata dovrete tenervi alla larga da eventuali discussioni che potrebbero emergere in famiglia o via social. Un dubbio d'amore sarà al più presto ripianato.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a rilassarsi e a prendere la vita così come viene. Spesso, a fine giornata vi ritrovate ad essere stanchi e senza un briciolo di energia. Delle volte faticate addirittura a prendere sonno dato che vi rigirate nel letto senza trovare un secondo di pace. Forse vi sentite come se dovesse accadere qualcosa oppure c'è un problema familiare o lavorativo che non sapete come sistemare. Questa sarà una giornata valida per mettere alla prova l'amore, ma non tirate troppo la corda. Avrete una primavera piena di successi professionali e amorosi.

A breve, i più giovani partiranno alla conquista mentre i più grandi avranno maggiori occasioni di incontrare qualcuno di speciale. Se volete che qualcosa cambi dovrete attivarsi in prima persone, niente piove dal cielo.

Oroscopo del giorno

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani si presenta variegato, questo è un periodo un pochino agitato. Siete altruisti e ottimi ascoltatori, anche se non accettate volentieri una critica e tendete a mettere il muso. In genere non accettate i tradimenti, siete permalosi e pretendete rispetto. Puntate talmente in alto e siete così perfezionisti che faticate a trovare l'anima gemella.

Ma è proprio questo il bello di un nativo dei Pesci. In giornata le coppie in crisi potrebbero finalmente prendere una posizione mentre, coloro che stanno insieme da molti anni, potrebbero lamentarsi della poca spontaneità del partner. Giustamente per voi è importante che all'interno di una relazione ci sia la giusta dose di romanticismo. Novità in arrivo per i single: entro la primavera Cupido scaglierà la sua freccia, ma dovrete farvi trovare.

Vergine - 5° in classifica - Giornata valida per cercare una nuova ambizione. Vi sentirete altamente perspicaci e produttivi anche se in questo periodo avete bisogno di mantenervi costantemente stimolati.

Per godere appieno delle gioie della vita dovrete al più presto cancellare ogni forma di pessimismo. In giornata vi renderete conto di quello che non vi garba più e comincerete a combatterlo. Nel lavoro, ma anche nello studio, sarà importantissimo collaborare. 'Chi fa da se fa per tre' eppure 'entrambe le mani lavano il viso', infatti, con il gioco di squadra si ottengono dei risultati ancor più soddisfacenti. Entro la fine del 2020 assisterete ad un cambiamento radicale che vi riguarderà da vicino. Un'amicizia o una storia d'amore 'tossica' presto sarà eliminata dalla vostra esistenza e potrete splendere senza impedimenti.

Acquario - 4° posto - Piano piano state risalendo la china. Di solito tendete a vivere la vita con molta intensità. Quando amate date il 100% per questo, se vi feriscono, ne rimanete profondamente scossi. Anche se dite di essere sempre pronti ad avventurarvi in nuove situazioni, non sempre amate i cambiamenti. In questa promettente giornata di mercoledì dovrete fare mille cose, ma per fortuna non sarete lasciati soli. Qualcuno o qualcosa si muoverà per voi. Non date adito alle dicerie altrui, prima di giudicare ascoltate tutti i punti di vista e vedete le cose da un'altra prospettiva. Preparatevi a salire alla ribalta.

A breve si ripianeranno anche le finanze, soprattutto se da dicembre ci sono state molte fuoriuscite di denaro. Salute stabile.

Gemelli - 3° in classifica - Preparatevi a trascorrere un mercoledì abbastanza ispirato e sereno in cui vi sentirete guidati dalla Dea Bendata. Siete un segno che ama la vita, vi date sempre un gran da fare e siete circondati di amici. Non sopportate stare rinchiusi in casa, avete bisogno di vedere il mondo in tutte le sue sfumature. Di solito tendete a intraprendere dei nuovi percorsi ma poi lasciate le cose a metà. Ebbene, a quanto pare presto riuscirete a concludere qualcosa di sostanziale e ciò vi farà provare una sensazione particolare e soprattutto gradevole. La fiducia è un bene prezioso. In questo mercoledì avrete le giuste influenze per occuparvi di una questione economica e prendere delle decisioni intelligenti.

Toro - 2° posto - Si prospetta una giornata serena che fa da preludio ad una serata avvincente e passionale. Trionferanno i sentimenti e le storie d'amore. Una notizia particolare potrebbe sopraggiungere al vostro orecchio e ne resterete perplessi. L'energia astrale odierna metterà in risalto i sentimenti e vi renderà più 'morbidi' verso gli altri. L'amore non è come la stazione ferroviaria, quando sta per arrivare non parte l'annuncio. Proprio per questo motivo i single devono mettersi l'anima in pace e lasciar fare al destino. In giornata avrete voglia di vivere la vita facendovi meno problemi possibile, non vedrete l'ora che arrivi la primavera. Spesso, buona parte dei nati di questo segno tendono a vedere complotti ovunque persino all'interno della famiglia. Non tutti i giorni sono uguali e la fortuna corteggia chi è ben disposto ad accoglierla.

Capricorno - 1° in classifica - Di solito non amate parlare dei vostri problemi e delle vostre difficoltà, siete riservati. Tuttavia, ultimamente sentite la necessità di buttare via il disagio interiore. Spesso credete di essere perseguitati dalla sfortuna, per questo quando una cosa gira per il verso giusto fate i salti di gioia. In queste 24 ore potrete contare sul supporto della Luna che vi ispirerà come una Musa. Avrete anche l'appoggio di altri astri, dunque partite all'attacco e fate tutto quello che vi va di fare perché sicuramente andrà a buon fine. A lavoro il superiore vi risulterà più sereno e alla mano del consueto. Ritroverete una maggior sicurezza interiore ed anche il livello dello stress sarà inferiore rispetto al solito. Diminuite il consumo del sale, aiuta a tornare in forma.