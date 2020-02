L'oroscopo della giornata di giovedì 20 febbraio prevede Giove in trigono rispetto al segno del Capricorno per i nativi Toro, che dovranno cercare di migliorare per ottenere maggiori vantaggi al lavoro, mentre Vergine potrebbe concedersi qualche piccolo sfizio in più. Un bel cielo per i nativi Scorpione permetterà loro di essere piuttosto ottimisti, mentre Sagittario si metterà alla ricerca di una persona importante da avere sempre al proprio fianco.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 20 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 20 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale formata dal Sole e da Marte entrambi in trigono e da Venere in quadratura al vostro segno. L'oroscopo prevede dunque splendidi momenti sul fronte sentimentale, dove sarete perfettamente in grado di gestire la vostra relazione di coppia, travolti da un'ondata passionale che sarà difficile da fermare.

Giornata frizzante per i single, piena di sorprese soprattutto attraverso dei progetti di gruppo o nuovi incontri. In ambito lavorativo una situazione promettente vi permetterà di risolvere determinate problematiche che non sono assolutamente da sottovalutare. Voto - 8,5

Toro: oroscopo di giovedì che annuncia un cielo sgombro da nuvole nere per voi nativi del segno, grazie soprattutto al Sole in trigono dal segno del Sagittario.

Sul fronte amoroso potreste realizzare qualcosa di positivo grazie al vostro modo di fare. Per i single trovare l'amore sarà quasi un'ancora di salvezza dalla noia quotidiana che li travolge. Nel lavoro avrete bisogno di tornare in pista con nuove e valide idee e tornare dunque a guadagnare per bene. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale in discesa per voi nativi del segno, a causa di Venere che vi metterà i bastoni tra le ruote.

In amore infatti potreste rimanere bloccati dinanzi ad una discussione con il partner, finendo con il rispondere male senza una valida ragione, rendendo dunque necessario risolvere al più presto la faccenda. I single saranno in armonia con loro stessi, ma purtroppo non avranno modo di condividere tale entusiasmo. Nel lavoro con un pizzico di fiducia in voi stessi potreste riottenere un po’ di inventiva. Voto - 6,5

Cancro: con il sostegno di Mercurio, secondo l'oroscopo di giovedì avrete modo di esprimere voi stessi sotto ogni ambito. Grazie inoltre ad un pizzico di fortuna, la vostra relazione sentimentale prenderà la giusta strada e nel bene o nel male affrontare il vostro viaggio con la persona che amate con lo stesso entusiasmo di sempre.

I single dovranno fare qualche piccolo sforzo fisico per essere più attraenti. Sul posto di lavoro non giudicate gli altri se neanche li conoscete. Svolgete i vostri compiti con tranquillità senza farvi nemici i colleghi. Voto - 7

Leone: oroscopo di giovedì all'insegna della normalità e della calma apparente per voi nativi del segno. La sfera sentimentale si rivelerà positiva mettendovi voglia di portare qualcosa di nuovo nella vostra relazione di coppia, ma senza stravolgerla. I single dovranno analizzare meglio una situazione particolare e se necessario prendersi una pausa. Nel lavoro se avete dei desideri da realizzare, non metteteli da parte, piuttosto ponetevi degli obiettivi e fate in modo che si realizzino.

Voto - 7,5

Vergine: vivrete un’atmosfera abbastanza calma e serena. Mercurio in contrapposizione dal segno dei Pesci vi invita a saper gestire con equilibrio i rapporti familiari e non creare malintesi. Per quanto riguarda i cuori solitari sia che si tratti di un rapporto di amicizia o di ipotetico amore, dovrete riconsiderare la vostra posizione prima che mini la vostra felicità. Nel lavoro fareste meglio ad approfittare di alcune occasioni che si presenteranno lungo il corso del vostro turno. Con i guadagni delle precedenti giornate inoltre, potreste concedervi uno sfizio in più. Voto - 7,5

Bilancia: giornata vincente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì, con una configurazione astrale degna di nota.

In amore farete in modo che ogni cosa vada per il verso giusto, anche a costo di sacrificare qualcosa che appartiene a voi. Se siete single avrete buone possibilità di portare a termine qualcosa di importante per voi. Nel lavoro un piccolo guadagno oppure la soddisfazione per una spesa ben riuscita o ancora un lavoro che vi viene offerto o un nuovo cliente vi darà la voglia di dare sempre di più con un pizzico di allegria. Voto - 8,5

Scorpione: un cielo notevolmente sereno per voi nativi del segno, soprattutto sul fronte lavorativo, dove finalmente riuscirete ad assumere una posizione decisamente migliore rispetto a qualche tempo fa, e di sicuro la cosa vi piacerà molto.

Sul fronte sentimentale forse non sarebbe il caso di avere dei segreti con il partner. Ciò nonostante, potrete raccontare tutto alla vostra anima gemella quando sarà il momento più adatto. Se siete single non mollate tutto per un semplice no. Piuttosto provate con un'altra strategia che sia però convincente. Voto - 8

Sagittario: Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale vi permetterà di essere molto attivi su ogni fronte secondo l'oroscopo di giovedì. In amore soprattutto se siete single nati nella seconda decade, sarete alla ricerca dell'amore e questa volta sentirete che sarà la volta giusta.

Per le relazioni fisse, anche se sarà un periodo delicato, un certo ottimismo potrebbe aiutarvi a superare il periodo agilmente. Nel lavoro momenti di stanchezza vi consigliano di non sovraccaricarvi di impegni, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 7

Capricorno: uno splendido Giove in congiunzione al vostro segno zodiacale, assieme a Plutone e Saturno formeranno una formazione perfetta per una giornata splendida secondo l'oroscopo di giovedì. In amore ci saranno grandi notizie in arrivo, e l’unico modo in cui potrete festeggiarlo sarà insieme alla persona che avete scelto di avere al vostro fianco.

I single sentiranno il bisogno di esprimere i propri sentimenti ma non sapranno con chi condividerli. Nel lavoro, soprattutto se ci sono degli affari in gioco e dei soldi, non potete tenere nessuno all'oscuro delle vostre operazioni, anche se sapete che sarete rimproverati. Voto - 7,5

Acquario: un oroscopo che vede una splendida configurazione astrale per voi nativi del segno, pronta a donarvi tutto il bello che c'è della vostra vita quotidiana. In amore potreste meditare su come rendere felice il partner, ma a volte agire d'impulso potrebbe portare più benefici del solito. Se siete single sapete che avete bisogno d'amore, ma non avrete il coraggio di dirlo.

Sul posto di lavoro quello che conterà per il momento sarà faticare tanto per ottenere grandi soddisfazioni, grandi passi in avanti. Voto - 8

Pesci: l'oroscopo della giornata di giovedì prevede il pianeta Mercurio in quadratura al vostro segno zodiacale, pronto a darvi un po’ di fortuna soprattutto sul fronte sentimentale, dove farete della sincerità il vostro punto chiave. Per quanto riguarda i single potreste avere a che fare con una situazione abbastanza stressante e sarebbe meglio evitare battibecchi inutili. Nel lavoro potreste riuscire a convincere i vostri colleghi a svolgere un progetto di gruppo interessante.

Voto - 8