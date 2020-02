L'Oroscopo di domani, giovedì 6 febbraio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna crescente in Cancro genererà un bel po' di movimento all'interno della vita di ciascun segno zodiacale. Questa giornata non andrà presa sottogamba. I nati del Cancro e del Pesci si ritroveranno a trascorrere un giovedì stellare, senza problemi. Male, invece, per i nati del Capricorno che avranno il morale a terra. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 6 febbraio

Capricorno - 12° in classifica - Quando la Luna è in Cancro non ve la passate di certo bene, perciò, in questo giovedì sarete giù di morale. Qualcosa non andrà come sperato, tuttavia non infuriatevi. State attraversando un periodo difficile, vi sentite 'spenti', come se mancasse qualcosa. Anche a livello sentimentale non tutto procede a gonfie vele e in famiglia potrebbero esserci delle discussioni dolorose. Non potete fare tutto da soli, chiedete una mano. Ci saranno delle fuoriuscite di denaro, forse avete delle bollette da pagare o un mutuo da sostenere.

Chi ha superato i 50 ha qualche piccolo rimpianto, ma non è mai troppo tardi per rimettersi in carreggiata. State valutando di tornare a studiare o di effettuare un corso volto a migliorare la vostra carriera, non perdete altro tempo e iscrivetevi.

Acquario - 11° posto - Qualcuno sta attraversando un periodo delicato, forse a causa di una certa difficoltà economica. Da quando è iniziato l'anno nuovo avete affrontato un sacco di spese senza trovare un attimo di respiro.

Le insidie torneranno ad infastidirvi anche in questa giornata. Non accettate nuove responsabilità, avete a malapena tempo da dedicare a voi stessi e siete fin troppo stressati. Avete bisogno di fuggire altrove, ma non disperatevi perché presto la Dea Bendata farà capolino alla vostra porta. Entro l'estate qualcosa cambierà e la vostra vita potrebbe non essere più la stessa. Guardate le cose da un'altra prospettiva.

Vergine - 10° in classifica - Tenete duro e presto troverete serenità e appagamento interiore. In questo periodo avete bisogno di concentrarvi solamente su voi stessi, spesso vi mettete in secondo piano tra lavoro/studio, famiglia e casa. Da venerdì gli affetti e i sentimenti risulteranno più limpidi e la fiamma dell'amore tornerà ad ardere. Nel weekend avrete modo di tagliare la corda e di fuggire dal solito tran tran. Tuttavia, in questo giovedì dovrete prendere una posizione! Siete pressati, qualcosa vi blocca, forse avete paura del fallimento o di essere giudicati dagli altri. Infischiatevene del parere altrui, la vita è una sola.

Organizzate un viaggio, anche solo di un paio di giorni, avete bisogno di staccare la spina.

Toro - 9° posto - State attraversando un momento particolare della vostra vita. In giornata, dei problemi di vecchia data potrebbero tornare a galla. Anche in amore le coppie avranno dei conti da far quadrare. Qualcosa potrebbe spaccarsi, forse siete stufi del comportamento del partner o di una situazione economica instabile. Non lasciatevi sopraffare dalle emozioni, se un sentimento è forte supererà qualsiasi tempesta. I cuori solitari, da giorni, sentono la forte esigenza di varcare nuovi orizzonti, di sperimentare e di vivere delle entusiasmanti avventure.

Entro breve tempo arriveranno delle succulente occasioni da cogliere al volo, quindi state in guardia.

Leone - 8° in classifica - Qualcuno è innamorato oppure ha una semplice cotta per una persona che vede quasi tutti i giorni. Se siete single dovrete sfruttare queste 24 ore per stringere delle nuove amicizie, se siete in coppia non mandate tutto all'aria quando qualcosa non girerà per il verso giusto. Tutti hanno torto e tutti hanno ragione, per cui non date mai niente per scontato. Ampliate la vostra mente leggendo e appassionandovi a delle nuove attività. Lasciate perdere i pettegolezzi che sentirete in giornata perché non porteranno a nulla di produttivo.

In queste 24 ore vi sentirete spaesati, non saprete come muovervi. Presto una questione economica o legale sarà archiviata.

Bilancia - 7° posto - Le previsioni astrologiche di questo giovedì invitano a tenere duro. Ultimamente state avendo un bel po' di gatte da pelare, ma entro il weekend tutto sarà chiarito, persino quel problema familiare che vi attanaglia da tempo. Avrete un bel po' di faccende da sbrigare, tuttavia cercate di non procrastinare altrimenti vi ritroverete con un pugno di mosche in mano e una brutta sensazione di inquietudine. Sfruttate questa giornata di metà settimana per fare un'attenta valutazione di come stanno andando le cose.

Non fate una promessa se non siete sicuri di poterla mantenere, prendetevi del tempo prima di dare una risposta a qualcuno. Qualcosa si muoverà all'interno del settore lavorativo ed economico, il successo sta nei dettagli. L'amore? Per il momento tutto tace.

Oroscopo del giorno

Sagittario - 6° in classifica - State attraversando un periodo di alti e bassi. Questo 2020 non sta procedendo a meraviglia e vi sentite perseguitati dalla sfortuna. In realtà questo periodo nero è destinato a scemare entro la primavera. In questa giornata troverete un po' di spago. Prendetevi del tempo per riflettere su quello che dovete fare.

Presto vi renderete conto che ci sono parecchi rami secchi da tagliare. Eseguite entro l'arrivo della bella stagione questa metaforica 'potatura', solo così potrete conferire nuova linfa alla vostra vita. Rallentate un po', ultimamente siete sempre di corsa e state mettendo a dura prova il vostro fisico e la vostra mente. In serata dovete svagarvi senza pensare ai problemi e al lavoro.

Ariete - 5° posto - Il vostro è un segno ardente, tendete a primeggiare in tutte le cose. Questa settimana è iniziata con qualche polemica di troppo e con qualche ritardo. Siete sempre in prima linea, ma ultimamente state cominciando ad essere stanchi di dover risolvere i problemi altrui, placare le liti, sistemare casa, fare dei favori agli amici, cucinare, pulire.

Insomma, avete bisogno di avere degli orari ben stabiliti. Non lasciate che le questioni di lavoro interferiscano con il privato, quindi, dopo una certa ora, rendetevi irrintracciabili. A tutto c'è una soluzione e spesso il silenzio è la miglior risposta. Qualcuno sta vivendo dei conflitti interiori perché forse ha un dubbio insidioso oppure non apprezza un lato specifico del suo carattere. Cercate di non fare le ore piccole, avete bisogno di energie per affrontare la quotidianità nella forma migliore possibile.

Gemelli - 4° in classifica - Sarà una giornata valida per affrontare un discorso importante o per organizzare un incontro o un'uscita con delle persone speciali.

Adesso che la Luna non sarà più nel vostro segno, vi sentirete più tranquilli e stabili. Siete l'anima della festa, ma a volte siete stanchi di dover intrattenere gli altri. Non tutto il male vien per nuocere, per cui se avete subito un licenziamento o siete stati lasciati, presto troverete qualcosa di meglio. La vita è un continuo evolversi, ma a volte è sempre meglio partire alla riscossa piuttosto che aspettare che le cose succedano e farsi trovare impreparati.

Scorpione - 3° posto - Aspettatevi un giovedì riflessivo e in buona forma fisica. Una canzone vi frullerà in mente per gran parte della giornata.

Da tempo state rivalutando un rapporto che entro la primavera/estate potrebbe essere spazzato via. In giornata qualcuno vi chiederà un aiuto, magari un collega o una persona a voi cara. Una faccenda casalinga sarà risolta e finalmente i conti inizieranno a quadrare. La Luna in Cancro potrebbe causare un po' di sonnolenza e confusione, tuttavia non permettete alla pigrizia di avere la meglio su di voi. In amore, all'interno della relazione c'è bisogno di una scossa. Presto vi rimetterete in gioco, non siete un segno arrendevole. Tuttavia, in questa settimana siete a corto di energie forse perché state facendo troppo tardi la sera, chiedetevi se ne vale la pena.

Pesci - 2° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà risalire la china. Dopo un inizio settimana sottotono, finalmente intravederete la luce in fondo al tunnel. L'ansia risulterà placata. La salute è importante per cui va preservata curando l'alimentazione e facendo del movimento. Per lavoro o per esigenze di studio, siete costretti a starvene seduti per gran parte della giornata. Quando rincasate siete talmente stanchi e provati che non desiderate altro che starvene davanti alla tv. Presto giungerà una notizia che scuoterà la vostra monotonia. Qualcuno è in cerca di lavoro, altri sono in procinto di convolare a nozze o di incominciare una convivenza, insomma qualcosa si muoverà prossimamente.

Il sorriso è la miglior medicina.

Cancro - 1° posto - L’oroscopo del 6 febbraio dice che sarà una giornata stellare. Vi sentirete finalmente sereni e in pace con voi stessi. Avete un carattere particolarmente lunatico, tendete a cambiare idea da un momento all'altro. In realtà siete dei tipi estremamente riflessivi e non date mai niente per scontato. Fino a domenica avrete a che fare con dei cambiamenti, ci saranno delle cose da rivedere. Il lavoro a volte vi soddisfa e altre volte no. Avete numerosi sogni nel cassetto e in questo momento desiderate un sacco di cose come la salute dei vostri cari, un paga maggiore, una casa più grande, un romantico amore, una vita piena di viaggi e avventure. La buona notizia è che questo 2020 permetterà ai vostri desideri di sbocciare, ma la cattiva notizia è che, se non vi rimboccate le maniche, resterete al punto di partenza.