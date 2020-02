Durante l'oroscopo della giornata di giovedì 6 febbraio, la Luna abbraccerà il segno zodiacale del Cancro, che darà modo ai nativi del segno di riflettere a proposito delle proprie finanze, mentre Vergine farebbe meglio a non perdere le speranze se qualcosa non andrà esattamente come previsto. Un po’ di confusione albergherà nei cuori solitari del segno dello Scorpione, mentre Acquario sarà avvolto da un senso di pacatezza e diplomazia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 6 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo 6 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: con Marte in trigono rispetto al segno del Sagittario, cercate di non creare tensioni all'interno della vostra relazione di coppia.

Secondo l'oroscopo infatti, potrebbero esserci dei malintesi e incomprensioni riguardo ad argomenti importanti che dovrete portare avanti insieme. I single cercheranno di capire se una nuova conoscenza potrebbe effettivamente diventare qualcosa di più importante. Sul posto di lavoro si affaccerà la possibilità di poter ampliare i vostri orizzonti e guadagnare cifre più alte. Voto - 7

Toro: il Sole nel segno dell'Acquario potrebbe ostacolare voi single nella vostra impresa di trovare l'amore. Cercate di fare uno sforzo, dovete aprire le porte del vostro cuore per sentire la fresca brezza dell'amore e cercare di essere più appariscenti.

Secondo l'oroscopo, le relazioni fisse invece sapranno creare la giusta atmosfera per un affiatamento di coppia ottimo. Sul posto di lavoro assumere una posizione di rilievo vi darà modo di svolgere adeguatamente le vostre mansioni, ciò nonostante non siate testardi e se vi propongono un suggerimento, sappiate ascoltare. Voto - 8

Gemelli: l'oroscopo della giornata di giovedì annuncia momenti dolcissimi per quanto riguarda la sfera sentimentale, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Venere in angolo positivo infatti, promette dolci carezze da parte del vostro partner, e la voglia di poter fare tutto ciò che desiderate. I single avranno modo di concentrarsi sugli amici. In ambito lavorativo i nuovi contatti che avete inizieranno finalmente a dare i loro frutti. Voto - 8,5

Cancro: la Luna entrerà nel vostro segno zodiacale durante la giornata di giovedì, e vi permetterà di godervi al meglio la vostra relazione sentimentale.

Sarete molto affettuosi nei confronti del partner, riuscendo a rispettare i suoi spazi senza dunque risultare troppo invasivi. Se siete single qualcuno vorrà mettere in dubbio le vostre capacità, ma voi abbiate fiducia in voi stessi. Sul posto di lavoro avrete molto da riflettere, soprattutto per quanto riguarda le vostre finanze, per cercare di capire come meglio investire i vostri soldi. Voto - 8

Leone: dovrete aspettare ancora qualche altro giorno prima che il Sole non sia più in opposizione al vostro cielo. L'oroscopo vi consiglia di interessarvi per il momento a mansioni più semplici da gestire, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, dove il rischio di commettere degli errori sarà più alto.

Sul fronte amoroso se avete un appuntamento voi single sappiate che l'apparenza potrebbe essere una carta vincente. Se avete una relazione stabile potreste prendere in considerazione l'idea di migliorare il vostro fisico per attirare la vostra anima gemella. Voto - 7

Vergine: gli influssi di Mercurio in opposizione al vostro segno zodiacale completeranno un oroscopo altalenante per voi nativi del segno. La sfera sentimentale procederà piuttosto bene e senza troppi giri di parole, saprete gestire la vostra relazione di coppia, sapendo conquistare il partner come se fosse la prima volta. Complicazioni per i cuori solitari, una situazione ambigua infatti potrebbe creare dei problemi.

Situazione differente per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Se infatti alcuni vostri progetti non andranno come speravate, fareste meglio a non abbattervi e capire dove avete sbagliato. Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale che prevede gli influssi di Giove in trigono rispetto al segno del Capricorno secondo l'oroscopo di giovedì. In ambito sentimentale un ottimo fascino vi permetterà di ottenere tutto ciò che volete da parte del partner, con un affiatamento di coppia perfetto. Per i single se l'amore inizialmente poteva sembrare solamente un gioco, adesso potrebbe significare qualcosa di più.

Nel lavoro riflettere prima di agire potrebbe essere un’ottima idea e magari potreste avere qualche spunto in più. Voto - 8

Scorpione: nonostante la Luna non si trovi in un'ottima posizione, potrebbe essere un periodo molto importante per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale ci penserà un'incantevole e romantica Venere a regolare al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single potrebbe essere il momento di riflettere sulla vostra attuale vita sentimentale attualmente piuttosto confusa. Per quanto riguarda il lavoro avete fatto molti sforzi nell'ultimo periodo per cercare di ottenere maggiori guadagni, e finalmente potreste iniziare a vedere in primi risultati.

Voto - 8,5

Sagittario: Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale vi darà una mano con le vostre faccende quotidiane secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Sul fronte sentimentale avrete le idee chiare e sarete sicuri dei sentimenti che proverete nei confronti della vostra anima gemella. Se non avete una persona al vostro fianco allora sfruttate le energie e la libido di questo pianeta per incontrare una persona che vi piace e magari avere anche una semplice avventura. Il lavoro potrebbe richiedere molta abilità e questo potrebbe andare a vostro favore, perché vi permetterà di mettervi in mostra.

Voto - 8,5

Capricorno: con Giove e Saturno in congiunzione al vostro segno zodiacale, l'auto persuasione potrebbe essere importante perché potrebbe darvi una grande forza capace di superare i vostri ostacoli, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo e soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti alcune novità di stampo economico vi metteranno di buon umore, e vi daranno la possibilità di fare qualcosa per la vostra anima gemella. I single faranno nuove conoscenze, ma nulla di impegnativo, un paio di flirt bastano e avanzano. Voto - 7,5

Acquario: il Sole in quadratura nel vostro cielo vi regalerà un senso di pacatezza e tranquillità da sfruttare in ogni ambito secondo l'oroscopo di giovedì.

La sfera sentimentale sarà ricca di passione per voi nativi del segno, e saprete come soddisfare il partner. Buon momento inoltre per fare lavori in casa che richiedono molto impegno e dedizione oltre che sforzi fisici. I single proveranno a rinnovare il proprio look per sembrare più appariscenti. Nel lavoro dovrete valutare i vostri progetti con grande cautela, assicurandovi che tutto vada come avete stabilito. Voto - 8

Pesci: Mercurio entrerà a far parte del vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. L'amore potrebbe prendere il volo, se solo vi abbandonerete alle sue ali, vivendo una magica relazione di coppia.

Per i single qualche buona notizia potrebbe portare un po’ di buon umore. In campo professionale sarà possibile varare nuove iniziative e rilanciare un progetto accantonato. Ciò nonostante fate in modo che questa volta sia davvero un successo. Voto - 7,5