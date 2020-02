L’Oroscopo del 7 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase gibbosa crescente) sarà in Cancro. Il Toro dovrà fare attenzione a non surriscaldarsi troppo, mentre i nativi del Leone dovranno cercate di evitare le persone troppo pessimiste.

In seguito approfondiamo le previsioni astrologiche di questo primo venerdì del mese.

L'oroscopo di venerdì 7 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: l’amore è un ottimo supporto e questo lo sanno bene le coppie solide che stanno insieme da anni.

Anche se qualche volta capita di discutere animatamente, il sentimento rimane inattaccabile. In giornata molti nativi si ritroveranno impelagati in una vicenda lavorativa o scolastica. Un ritardo rischierà di farvi perdere la pazienza.

Toro: non surriscaldatevi se qualcuno non sarà d’accordo con il vostro pensiero. In giornate come questa è sempre meglio tenersi alla larga dalle complicazioni. Mantenete la calma con la meditazione o con una passeggiata. In serata non fate tardi altrimenti non riuscirete ad alzarvi presto il mattino seguente.

Avete le idee ben chiare, fatevi valere.

Gemelli: l’oroscopo di venerdì vi vedrà molto svegli. Svolgerete eventuali compiti senza troppi ritardi o errori. Sarete un uragano di idee, ma non tutte si riveleranno efficaci. In questo periodo la salute potrebbe fare i capricci, per cui non sovraccaricatevi di impegni e tenete sotto controllo la pressione diminuendo il consumo di sale.

Cancro: questa giornata porterà un pizzico di romanticismo e passione.

Otterrete ottimi risultati lavorativi ma dovrete cambiare approccio. Sono giorni che correte avanti e indietro senza fermarvi mai, rallentate. Programmate una giornata di relax dall’estetista o dal parrucchiere, avete bisogno di un massaggio e di qualcuno che si prenda cura di voi.

Leone: prendete le distanze dalle persone pessimiste e lamentose. In questo momento della vostra vita avete bisogno di amore, benessere e fortuna.

Questioni burocratiche in via di risoluzione, pazientate. Presto sarà archiviata una cocente delusione e i single torneranno a mettersi in gioco.

Vergine: l’oroscopo del 7 febbraio vi mette in guarda dai cattivi consiglieri che si nascondono sotto la facciata dell’amicizia. Dovete imparare a fidarvi del vostro istinto e a sbagliare. Non siate troppo severi con voi stessi. Coloro che hanno lavorato sodo nel mese scorso ora potranno gioire davanti ai risultati strabilianti.

Bilancia: in arrivo un venerdì importante e pieno di positività per la quasi totalità dei nativi. Ogni problema sarà risolto ed ogni litigio sarà chiarito.

I single faranno degli incontri. Salute in bilico, curate l’alimentazione e bevete di più. Troppo zucchero non fa bene alla linea. In arrivo dei soldi.

Scorpione: in giornata molti nativi dovranno combattere contro un brutto mal di testa o mal di schiena. Da tempo non vi sentite bene a causa del troppo freddo e dei troppi impegni. Non sapete come destreggiarvi tra casa e famiglia. Avete bisogno di un giorno di pace, per questo dovete imparare a ritagliarvi un po’ di tempo per voi stessi. In serata non riuscirete a stare svegli fino a tardi.

Sagittario: in arrivo un venerdì teso e nervoso, alcuni nativi finiranno per perdere addirittura le staffe.

Attenzione a non ferire qualcuno con il vostro atteggiamento irruento. Se la salute non sarà perfettamente buona, una capatina dal medico di fiducia servirà per tranquillizzarvi di più. Bene l'amore per le coppie di lunga data.

Capricorno: presto molti nativi partiranno per un viaggio, magari ne programmeranno già uno per la prossima settimana. Evitate eccessi, ultimamente lavorate un po' troppo. Tutto questo stato d’animo frustrante vi spinge ad abbuffarvi consolandovi con il cibo. Non eccedete con la caffeina, sarete già troppo tesi e irrequieti.

Acquario: sarà difficile mantenere la calma dato che alcuni vi stuzzicheranno.

Qualche situazione si rivelerà insidiosa, ma prima di aprire bocca contate fino a 11. Valutate l’idea di organizzare una festa, di assaggiare piatti nuovi, di leggere un libro avventuroso, insomma date una bella scossa alla vita esplorando dei nuovi orizzonti.

Pesci: le previsioni del giorno 7 febbraio vi vedranno cominciare la giornata in maniera stanca. Vi sembrerà andare tutto storto, ma in serata le cose si risistemeranno e vivrete un weekend abbastanza positivo. Cercheranno di provocarvi, ma non prestatevi a questi giochetti. In questo periodo non potete permettervi alcuna distrazione, dunque rimanete focalizzati.