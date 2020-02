L'Oroscopo del weekend è pronto a svelare come saranno le giornate di sabato e domenica. Sotto il profilo astrologico, la settimana si chiuderà con una bellissima Luna piena in Leone. Saranno due giornate impulsive e passionali, ci sarà la resa dei conti e una bella carica di energia. Qualcuno avrà difficoltà a prendere sonno come nel caso del Toro. Sabato sarà il momento perfetto per cambiare look e tagliare i capelli. I nati dello Scorpione avranno modo di fare shopping, ma anche altri segni vivranno delle giornate interessanti.

Approfondiamo il tutto, scoprendo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo fine settimana.

Previsioni astrologiche del fine settimana

Ariete - Domenica, la Luna piena donerà certezze e ispirazioni. Se c'è una cosa che avete rimandato troppo a lungo, finalmente troverete la forza per portarla a termine. Sarà possibile rimettersi in gioco anche in amore, forse finora avete dato per scontato un sentimento. I single dovranno attendere ancora un po' prima di potersi lasciar andare con qualcuno di interessante, ma sabato sera potrebbero arrivare delle novità inaspettate.

Un libro potrebbe motivarvi ad inseguire un sogno, quindi non sottovalutate il potere della lettura. Questo sabato sarà l'ideale per cambiare look, quindi dateci un taglio oppure prenotate una rilassante giornata al centro benessere.

Toro - Sabato e domenica vi sentirete insonni per via della Luna in Leone. Sentirete la forte esigenza di fuggire dalle fatiche quotidiane. Forse in amore o in famiglia ci sono stati dei problemi.

Un'incomprensione ha messo a dura prova la vostra pazienza ed ora ne dovrete pagare le conseguenze. Potreste non sentirvi molto bene, fate attenzione a non ammalarvi. Rinviate le spese ad un altro momento, prendetevi una pausa dal mondo esterno e rintanatevi in casa. Di tanto in tanto fa bene staccare la spina, soprattutto se dovete prendere una decisione importante riguardante il vostro futuro. Non eccedete con la caffeina.

Gemelli - Vi sentirete profondamente rilassati. Voleranno via tutte le tensioni accumulate negli ultimi tempi ed anche le questioni irrisolte saranno finalmente chiuse. Organizzatevi per trascorrere un weekend nel relax assoluto, magari potreste raggiunge i familiari oppure fare un piccolo viaggio. Non si vive di solo lavoro, avete decisamente bisogno di concedervi 1-2 giorni alla settimana per pensare solamente al vostro benessere fisico e mentale. Chi ha dei figli si ritroverà a parlare di una questione importante, cercate di essere indulgenti e comprensivi.

Cancro - L’oroscopo del fine settimana dice che sarete guidati dalla Luna, soprattutto domenica.

La settimana è stata piena di lavoro e di movimenti economici. Ci sono state delle spese, per questo il vostro portafoglio chiede pietà. Evitate di spendere ulteriormente, prendetevi una bella pausa ristoratrice. In famiglia ci sarà modo di trascorrere 48 ore liete, sarà tirato in ballo un argomento riguardate il patrimonio, l'eredità o l'educazione. Non è facile convivere con le esigenze altrui specialmente se molto spesso sono diverse dalle vostre. Sabato sera farete molto tardi ed avrete una gran voglia di pizza.

Leone - Saranno 48 ore al settimo cielo grazie alla luna nel vostro segno. Vi sentirete più forti che mai e vi preparerete a concludere questa fantastica settimana.

Sfruttate questo influsso astrale per spingere il piede sull'acceleratore e concludere un affare, un investimento o per sviluppare un progetto proficuo. Siete un segno ambizioso, non ponetevi limiti. In famiglia tutto andrà a buon fine, qualcuno trascorrerà una mezza giornata al centro commerciale oppure si concederà una serata al ristorante. Sarete felici, divertitevi come meglio potete e non pensate alle cose negative. Salute ottima, non avete niente da temere.

Vergine - Dovrete stare molto attenti a non farvi innervosire, specialmente di domenica. Non si escludono visite a sorpresa o chiamate da parenti.

Avete attraversato una settimana niente male anche se il lavoro vi ha schiacciato un po'. Comunque sia, in queste 48 ore non sarete dell'umore giusto per tollerare l'invadenza altrui. Il vostro corpo risulterà fuori forma e poco tonico, anche la pelle apparirà spenta. Correte ai ripari e concedetevi un trattamento di bellezza. Bevete più acqua del solito e diminuite il sale. Nel tardo pomeriggio di sabato concedetevi una bella passeggiata all'aria aperta, in questo modo lo stress scemerà via.

Oroscopo del weekend

Bilancia - Le previsioni astrologiche invitano a darsi da fare in questo spumeggiante fine settimana.

Vi sentirete invasi dalla passione e questo andrà a beneficio del partner. I cuori solitari riceveranno un appuntamento galante, comunque sia non dovrete sentirvi costretti ad accettare. Una proposta di lavoro o di collaborazione vi darà da pensare per tutta la durata del weekend. Sarete combattuti sul da farsi in quanto vi sentirete confusi. Da una parte volete dare una svolta alla vostra vita ma dall'altra avete timore di lasciare la via vecchia per quella nuova.

Scorpione - Shopping in vista in questo coloratissimo weekend. Avrete modo di riorganizzare l'armadio e di sbarazzarvi di ciò che non vi occorre più.

Con il tempo i gusti e la moda cambiano, per cui non restate fermi e aggiornatevi. Questo vale anche nella carriera. Se si aspira al massimo bisogna rimanere al passo con i tempi e fare dei continui corsi di aggiornamento. Domenica non saranno da escludersi delle visite o delle telefonate, forse si tratterà di qualche fastidioso parente o conoscente. Prima di fare un acquisto valutate attentamente quanto potete spendere, non bruciatevi in anticipo tutta la busta paga altrimenti rischierete di non riuscire a sbarcare il lunario. Forma fisica al top.

Sagittario - Nel fine settimana la fortuna busserà alla vostra porta.

Dopo giornate di alti e bassi caratterizzate dal troppo lavoro, sarete fin troppo stanchi. Qualcuno vi farà un discorso serio, cercate solamente di ascoltare. Avrete un gran bisogno di svagarvi, quindi sfruttate queste 48 ore per dedicarvi a qualche attività mozzafiato oppure concedetevi un viaggio fuori porta. Il vostro corpo avrà bisogno di rigenerarsi. Purtroppo non tutti potranno riposare, infatti, c'è chi dovrà lavorare. Qualcuno dovrà occuparsi delle faccende di casa che sono state trascurate per tutta la settimana.

Capricorno - Finalmente si intravederà la ripresa dopo una brutta settimana.

L'amore tornerà ad essere protagonista, specialmente nelle coppie che hanno vissuto una crisi. Tenetevi alla larga dai ritorni di fiamma, se non ha funzionato in passato molto probabilmente non funzionerà neanche in futuro. Un appuntamento salterà a causa di un imprevisto. Coloro che resteranno bloccati in casa si ritroveranno a dover sistemare l'armadio o la cucina. Mettete via quello che non vi serve e fate spazio per i nuovi arrivi. Chi lavora da casa avrà una buona dose di energia e concentrazione. Presto riceverete una notizia importante.

Acquario - Saranno 48 ore piatte, non si registreranno intoppi e colpi di scena.

Sabato sera guarderete la finale del Festival di Sanremo e farete le ore piccole. Qualcosa finirà per farvi storcere il naso. La vita amorosa ultimamente è stata trascurata e c'è bisogno di correre ai ripari. Organizzate una cenetta a lume di candela oppure trascorrete una mezza giornata al centro commerciale, insomma fate qualcosa di diverso e date un bel calcio alla monotonia. Lasciatevi andare alla passione. Anche il settore dell'amicizia vivrà una positiva ripresa.

Pesci - L’oroscopo del weekend invita a prendersi cura della propria persona. Sabato sarà la giornata perfetta per tagliarsi i capelli, fare lo shampoo o un trattamento estetico.

Qualcuno si è messo a dieta e riuscirà a resistere alla tentazione anche se non è un compito facile. Quando vi mettete in testa una cosa siete determinatissimi e non vi fermate davanti a niente. Sabato e domenica saranno due giornate esclusivamente dedicate a voi stessi e alla programmazione della seguente settimana. Qualcuno dovrà uscire o spostarsi, una persona cara potrebbe farvi infuriare.