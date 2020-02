Nuova settimana astrologica quella che andrà da lunedì 10 a domenica 16 febbraio. Secondo l'Oroscopo, ci saranno delle sorprese molto interessanti e dallo sfondo romantico per quanto riguarda i segni zodiacali dei Gemelli, del Leone, della Vergine e dello Scorpione: in particolar modo quest'ultimo sarà atteso da una settimana di fuoco e decisamente passionale. Meno intrigante sarà la settimana per i nativi del Toro e del Cancro, dubbi e incertezze per l'Acquario mentre per il Sagittario ci sarà una settimana alquanto impegnativa.

Scopriamo quali saranno le previsioni zodiacali per la prossima settimana.

Cosa dicono le stelle: oroscopo settimanale da Ariete a Cancro

Ariete: buoni propositi per l'inizio della prossima settimana. Potrebbero arrivare delle proposte molto accattivanti tra mercoledì e giovedì. Proposte che, comunque, necessiteranno di essere esaminate con una certa attenzione. Nella giornata di venerdì si intensificherà leggermente la mole di lavoro, in compenso avrete più tregua nel weekend.

Toro: settimana poco interessante per i nativi del Toro.

Giove non sarà in una buona posizione per cui questo elemento influirà negativamente sulle vostre giornate. A partire da giovedì la situazione andrà migliorando ma bisognerà, comunque, mantenere un tono ottimista fino al weekend.

Gemelli: settimana romantica per i nati sotto il segno dei Gemelli. Tra giovedì e venerdì godrete di giornate soddisfacenti, sarete in armonia con il vostro partner e questo aspetto positivo si manterrà fino al weekend.

Novità anche per i single.

Cancro: non ci saranno novità rilevanti per quanto riguarda il Cancro. La prossima settimana sarà decisamente monotona e poco coinvolgente. Alcune situazioni sgradevoli che si presenteranno sul posto di lavoro vi terranno occupati: dunque, sarà importante mantenere un atteggiamento calmo mostrando fermezza, in modo da non perdere subito la pazienza.

Previsioni astrali fino al 16 febbraio, da Leone a Sagittario

Leone: il vostro partner richiede spesso la vostra attenzione e, per diversi motivi, a volte, non riuscite ad assecondarlo. Questa sarà una settimana in cui dovrete concentrarvi sulla vostra persona del cuore: sarà fondamentale il dialogo di coppia per cercare di capire ciò che può far piacere. Tra venerdì e sabato sono previste delle belle sorprese.

Vergine: anche per i nativi della Vergine sono attese alcune sorprese dallo sfondo passionale e romantico. Per quanto riguarda le coppie sarà il giusto momento per avere un riconciliamento, nel caso in cui vi fossero stati dei dissapori, dedicandovi magari a delle serate intime e romantiche con il vostro partner.

Anche per i cuori solitari ci saranno buoni auspici con l'arrivo della prossima settimana.

Bilancia: dovete riorganizzare tutto e dare una bella sistemata alle vostre situazioni personali. Avete bisogno di sbarazzarvi di tutto ciò che risulta inutile e di fare spazio. Ridare ordine al vostro ambiente vi aiuterà a ritrovare la giusta armonia anche interiormente. La settimana prossima sarà una settimana di iniziativa e di buoni propositi.

Scorpione: secondo l'oroscopo, per i nati sotto questo segno, sarà una settimana intrigante dal punto di vista della passionalità. Con il vostro partner avrete un'ottima intesa, sarete molto presi dalla vostra relazione: questo aspetto si manifesterà in particolar modo nelle giovani coppie, quelle che hanno da poco tempo iniziato una storia d'amore.

Le serate, a partire da venerdì, si svolgeranno in maniera molto interessante. Weekend focoso per gli innamorati.

Sagittario: le giornate di giovedì e venerdì, in particolar modo, saranno molto impegnative e vi metteranno a dura prova. Per quanto riguarda il lavoro dovrete forse fronteggiare alcune conversazioni spiacevoli proprio con i vostri colleghi mentre, per quanto riguarda l'ambito familiare, anche lì dovrete mantenere un atteggiamento paziente, le troppe faccende da sbrigare necessitano anche della vostra collaborazione.

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno: non ci sono novità per quanto riguarda il segno zodiacale del Capricorno.

Tuttavia le giornate della prossima settimana saranno, comunque, positive e non presenteranno particolari intoppi. Qualche piccolo imprevisto potrebbe presentarsi all'inizio della settimana ma niente di rilevante, tutto si risolverà in brevissimo tempo.

Acquario: avete tanti dubbi e incertezze per quanto riguarda alcune vostre amicizie, in particolar modo avete dei sospetti che qualcuno stia facendo il doppio gioco nei vostri confronti ma non riuscite a capirne il motivo. Siete sinceri ed onesti per cui pretendete la stessa sincerità da parte dei vostri amici e non tollerate più alcuni comportamenti.

Settimana prossima sarà una settimana difficile.

Pesci: la prossima settimana non sarà accompagnata da buone prospettive. Marte influirà negativamente sulla vostra persona e questo potrebbe causare un calo di vitalità. Non sarete al top ma, per vostra fortuna, grazie all'energia lunare che sarà tramandata a partire da mercoledì, avrete degli incoraggianti miglioramenti.