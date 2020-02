L'Oroscopo dell'amore per i single di giovedì 6 febbraio è favorevole alle conquiste amorose, poiché fa affidamento a transiti planetari sorprendenti e affascinanti. Luna in Cancro rende le emozioni molto profonde e le intuizioni creative. Sole in Acquario regala un magnetismo vitale e grande spirito d'iniziativa per concretizzare i sogni sentimentali in modo entusiasmante. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: la malinconia di Saturno quadrato a Luna svanisce man mano che incanalate i vostri sforzi per raggiungere i propri obiettivi amorosi.

Accantonate gli errori fatti e progredite con una nuova grinta arginando l'incostanza.

Toro: più liberi di provare i sentimenti, accogliete una scia uraniana intrisa di sensibilità lunare che fa guardare i sentimenti con la giusta dose di obiettività. Sentite forte il bisogno di affermare la vostra libertà e vi aprite all'amore solo se garantisce un modo di vivere le emozioni più innovativo e indipendente.

Gemelli: Mercurio un po' teso per i sentimenti, poiché in quadratura, crea irrequietudine.

Marte in opposizione mette gli affetti sotto pressione. Sono previste delle belle conquiste ma maliziosi e distratti come siete, queste potrebbero diventare storie passeggere.

Cancro: gli effetti lunari sono amplificati e vi rendono molto protettivi e affettuosi nei confronti degli altri, anche se un po' lunatici. Attenzione a non mancare di senso pratico, utile per concretizzare i sogni amorosi con maggiore fiducia in voi stessi.

Leone: attenzione a non ferire un probabile futuro partner con le parole sbagliate. Forse la scelta delle vostre parole dipende da eccessive critiche impartite da amici e parenti che si intrufolano nella sfera amorosa, compromettendone le decisioni. Scegliete con la vostra testa e fate valere le vostre opinioni.

Vergine: Luna dal Cancro garantisce fascino e charme. Un incontro inaspettato è alle porte.

E' il momento di aprirvi a un cambiamento rigenerante, che elimina alcuni pesi dalla sfera sentimentale.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non è il momento giusto per aprirsi ai nuovi amori, con Luna dissonante che sprigiona incostanza e provoca squilibri affettivi di un certo rilievo. La smania di conquistare una persona che vi ossessiona è grande, ma procedete con calma e ponderazione, riequilibrando le sensazioni in modo più armonioso.

Scorpione: l'influenza degli astri presenti in Pesci genera interessanti sorprese in amore. La capacità di trasmettere i sentimenti e le emozioni è forte, tanto che magari siete voi a dichiarare l'amore che provate a una persona che vi ha colpito al cuore.

Sagittario: il desiderio di dominio è forte con Marte nel segno che viene caricato di una vitalità entusiasmante elargita da Sole. Potete ampliare le vedute amorose a 360°, contrastando con successo gli influssi confusionali dei pianeti presenti in Pesci in quadratura rispetto al vostro astro mercuriano.

Capricorno: attenzione a una Luna che fa sognare a occhi aperti, rendendovi indolenti e molto chiusi in voi stessi. Saturno con Luna dissonante sprigiona timori e apprensioni mentre Plutone rende pigri e troppo radicati nelle proprie idee. Che ne dite di rinviare le conquiste amorose a tempi migliori?

Acquario: Sole nel segno rende magnetico l'approccio amoroso e come una calamita attirerete la persona che desiderate a voi. Marte dà la spinta propulsiva giusta per passare all'azione senza esitazioni e questo spirito d'iniziativa è il comportamento giusto per ottenere successo.

Pesci: buona la presenza di Mercurio nel segno che garantisce splendide novità in amore. Oltre alla bellezza venusiana e alla creatività nettuniana, avete dalla vostra una nuova confidenza con i pensieri che risulta molto gradevole e vi rende più affascinanti. Via libera all'amore.