L'Oroscopo lascia presagire un fine settimana fortunato ed energico per l'Ariete e i Pesci, che vivranno 48 ore fortunate. Anche per il Toro sarà un momento vantaggioso: si potranno trovare delle soluzioni in ambito lavorativo, ma anche dedicarsi all'amore. Fuori forma invece il Leone.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo del weekend, sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020, per i segni d Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 8 e 9 febbraio da Ariete a Cancro

Ariete: il weekend si rivelerà fortunato per il segno che va incontro ad un’ottima fase di recupero che coinvolgerà tanto la sfera lavorativa, quanto il fisico e le energie. Il consiglio degli astri è quello smettere di restare fermi nel passato, rifiutandosi di vedere solo quello che non c’è più, è il momento di costruire qualcosa di stabile per il futuro. Incontri fortunati.

Toro: durante la giornata di sabato 8 febbraio sarà possibile per il segno sciogliere alcune problematiche createsi durante la settimana all'interno dell’ambito lavorativo.

Al contrario la giornata di domenica 9 sarà ideale per dedicarsi alla cura del partner e della famiglia, è il momento ideale per chi intende realizzare un viaggio o programmare qualcosa di nuovo. Anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: l’oroscopo lascia presagire un fine settimana interessante per il segno che recupera sotto tutti punti di vista. Le prossime 48 ore si riveleranno fortunate per coloro i quali intendono avviare nuovi progetti in ambito lavorativo.

Serenità in amore, la passione si riaccende.

Cancro: durante questo weekend le cose potrebbero non andare come sperato, soprattutto in ambito lavorativo. Qualcuno potrebbe subire un rallentamento o trovarsi alle prese con un imprevisto. Lo stress e il nervosismo accumulati si riverseranno all'interno della sfera sentimentale, favorendo la nascita di litigi e discussioni.

Previsioni astrologiche del weekend 8 e 9 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: l'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate fortunate per quanto riguarda l’amore e l’ambito lavorativo. E' il momento ideale per chi desidera mettersi in gioco, avviare nuovi progetti o avvicinare la persona dei sogni. Al contrario le stelle consigliano cautela per quanto riguarda il fisico, meglio prendersi cura del proprio corpo e se necessario iniziare delle cure specifiche.

Vergine: le prossime 48 ore porteranno delle soluzioni alla Vergine che potrà risolvere i conflitti nati durante le giornate precedenti all'interno della sfera familiare e in amore.

Al contrario è un momento molto vantaggioso per quanto riguarda la sfera lavorativa, qualcuno potrà riscuotere i frutti del duro lavoro svolto.

Bilancia: secondo l'e oroscopo durante il fine settimana la il segno sarà alquanto nervoso ed irritabile, dunque gestire i rapporti interpersonali non si rivela semplice, liti e discussioni potrebbero nascere in amore, così come in ambito lavorativo. Il consiglio degli astri è quello di ritagliarsi qualche momento per riposarsi e riordinare le idee.

Scorpione: un quadro astrale estremamente positivo si riflette sul segno durante le giornate di sabato 8 e domenica 9 febbraio.

Le stelle favoriscono il segno sia per quanto riguarda il lavoro che la sfera sentimentale è un momento vantaggioso per i nuovi contatti e gli spostamenti. Gli astri favoriranno coloro i quali intendono avviare nuove collaborazioni o progetti, trasferirsi in un’altra città o iniziare un nuovo rapporto sentimentale.

Oroscopo 8 e 9 febbraio da Sagittario a Pesci

Sagittario: L'oroscopo del fine settimana lascia presagire 48 ore di recupero per il segno, che potrà ritrovare le energie e le forze un po’ venuti a mancare durante la settimana. La positività ritrovata aiuterà il Sagittario a ristabilire la serenità in amore e all'interno dei rapporti familiari.

Soddisfazioni in ambito lavorativo.

Capricorno: quella di sabato potrebbe rivelarsi una giornata faticosa per il segno, che soprattutto all'interno dell’ambito lavorativo potrebbe essere di vittima di attacchi o critiche da parte di colleghi o superiori. Al contrario la giornata di domenica permetterà al segno di recuperare il buon umore e dedicarsi alla cura delle persone care.

Acquario: durante il weekend potrebbe essere alquanto difficile per il segno mantenere i nervi saldi attivi. I pianeti sono in opposizione, dunque dei contrasti potrebbero nascere per quanto riguardi rapporti interpersonali, l’amore ma soprattutto la sfera lavorativa.

Il consiglio delle stelle è quello di cercare di mantenere la calma e la mente lucida, meglio agire con diplomazia ed evitare di dire qualcosa di cui potersi pentire.

Pesci: l’oroscopo lascia presagire due giornate di grande energia e vitalità per il segno, che recupera il buon umore e ritrova la serenità soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Durante le prossime giornate la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. Soddisfazioni nel lavoro, è il momento ideale per coloro che intendono avviare nuovi progetti.