L'Oroscopo per la giornata di mercoledì 19 febbraio rivelerà buoni auspici per i segni zodiacali della Bilancia e del Sagittario mentre avremo un rallentamento per i Gemelli e complicazioni per il Capricorno. Una giornata impegnativa, invece, attenderanno i segni zodiacali dei Pesci e dell'Acquario. Vediamo quali sono le previsioni zodiacali per la giornata di mercoledì 19 febbraio.

Oroscopo del giorno da Ariete da Cancro

Ariete: mercoledì giornata titubante. Provate a concentrarvi maggiormente sulla famiglia e a tralasciare quei progetti che non hanno possibilità di concretizzarsi.

Troppe responsabilità sono fuori dalla vostra portata, per cui cercate compiti meno impegnativi e che rientrino nei vostri limiti.

Toro: nell'ultimo periodo avete preso delle decisioni confutabili ma siete consapevoli di averlo fatto per delle precise ragioni, sapendo di andare incontro a delle probabili conseguenze. Mercoledì sarà un giorno non facile, tuttavia vedrete alcuni miglioramenti a fine giornata.

Gemelli: dovrete cercare di fare maggiore attenzione ad alcuni particolari che, in apparenza, sembrano insignificanti ma che, in realtà, potrebbero rivelarsi di fondamentale importanza.

La giornata di mercoledì sarà particolarmente agitata e qualche contrattempo potrebbe finire col rallentarvi.

Cancro: nell'ultimo periodo molte cose si sono rilevate estranee e poco chiare. A partire da mercoledì ci potrebbe essere qualche piccolo cambiamento che potrà finalmente togliere tutte le vostre incertezze e i vostri dubbi.

Previsioni astrali per mercoledì 19 febbraio da Leone a Scorpione

Leone: avete bisogno di cambiare atteggiamento nei confronti di chi non è stato molto cortese nei vostri confronti.

La vostra gentilezza e la vostra pazienza ha un limite e non siete affatto disposti a farvi trattare diversamente. Mercoledì sarà una giornata in cui avrete modo di confrontarvi e di farvi valere.

Vergine: state creando troppe differenze con le persone che vi stanno accanto. Il vostro atteggiamento, anche inconsapevolmente, spesso è troppo selettivo. Rammentate che i difetti caratteriali sono presenti in tutte le personalità.

Mercoledì potrebbe essere un giorno di tentennamento generale.

Bilancia: siete pronti ad intraprendere una relazione più serena e a cominciare a fare nuovi progetti. Avete fiducia nei confronti del vostro partner e aspettative molto alte per i mesi a venire. Giornata serena quella di mercoledì 19 febbraio, secondo l'oroscopo.

Scorpione: non siete ancora riusciti ad assumere un atteggiamento comprensivo e grato nei confronti di chi tiene alla vostra persona e che vi stima in maniera particolare. Mercoledì sarà una giornata poco rasserenante, sarà bene mantenere un atteggiamento positivo.

Oroscopo giornaliero da Sagittario a Pesci

Sagittario: secondo l'oroscopo, mercoledì 19 febbraio sarà una giornata molto appagante sotto diversi aspetti. Nell'ambito professionale, state ottenendo ottimi risultati grazie al vostro impegno costante; buon momento anche per le questioni sentimentali, state godendo di un'ottima armonia di coppia.

Capricorno: siete di fronte ad una situazione alquanto complicata. Dovete prendere delle decisioni importanti ma non sapete quale sia la migliore soluzione. Mercoledì sarà un giorno in cui dovrete cominciare a capire di cosa avete realmente bisogno.

Acquario: siete prossimi ad una svolta significativa.

Alcuni comportamenti stanno diventando estremamente intollerabili per voi e non siete certi di riuscire a considerare chi, invece, non vi rispetta. Mercoledì giornata piena di impegni, è consigliabile organizzare bene il proprio tempo.

Pesci: siete alla ricerca di nuove opportunità che possano finalmente giovare alla vostra posizione professionale. Non lasciatevi scappare nessuna occasione, ognuna di esse potrebbe rivelarsi quella giusta. Giornata promettente secondo l'oroscopo, ma, nello stesso tempo, molto impegnativa.