Nuova giornata in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci della giornata di sabato 8 febbraio 2020. Recupero in amore per il segno dell'Ariete, mentre migliora la situazione professionale per i Pesci.

Astrologia dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Luna e Venere sono favorevoli, questa sarà una giornata buona per voi soprattutto in campo amoroso. Nel lavoro sono in arrivo delle novità.

Toro: per tutti i nati sotto questo particolare segno, in questa giornata di sabato l'Oroscopo parla di un buon recupero, soprattutto a livello salutare.

Nel lavoro sono in arrivo delle occasioni, nuove collaborazioni. In amore potrete iniziare un nuovo percorso.

Gemelli: la giornata di sabato vi vede discutere in campo lavorativo, cercate di non agitarvi. In amore momento migliore da vivere con il partner

Cancro: giornata sottotono per i nati sotto questo particolare segno. In campo professionale ci sono stati dei cambiamenti che ancora non siete riusciti ad accettare. Nell'amore il transito di Venere dissonante potrebbe crearvi delle difficoltà nella vostra relazione.

Leone: in amore è possibile che nascano dei riavvicinamenti in questo periodo. Qualcuno potrebbe farvi anche delle proposte interessanti. Nel lavoro è un buon momento.

Vergine: a livello lavorativo vi sentite agitati, qualcuno potrebbe farvi innervosire. Cercate di limitare le discussioni anche a livello sentimentale. Evitate di stancarvi troppo, il fisico potrebbe risentirne.

Oroscopo dell'8 febbraio dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in campo sentimentale potrete vivere una storia importante, lasciatevi andare e vivrete un periodo piacevole. Nel lavoro giocate al meglio le vostre carte.

Scorpione: con la Luna dissonante in campo emozionale potrebbero esserci delle problematiche. Qualcuno potrebbe sentirsi non compreso. In campo professionale non siate pessimisti.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata di sabato 8 febbraio 2020 sarà caratterizzata da tensioni In campo sentimentale.

Cercate di tenere sotto controllo le situazioni che vi si presenteranno. Nel lavoro vorrete fare qualcosa di nuovo.

Capricorno: cercate di tenervi lontano dalle complicazioni, in questa giornata non riuscirete a fronteggiarle. A livello professionale potrebbero nascere dei momenti di ansia, sarà difficile concludere delle situazioni.

Acquario: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata vi vedrà sottotono in amore, anche a causa dell'opposizione della Luna potrebbero nascere polemiche. Nel lavoro momento di ripresa, potrebbe esserci un momento di positività.

Pesci: le emozioni che nasceranno in questa giornata saranno sicuramente positive per voi.

In campo professionale potrebbero risolversi dei problemi che vi portate avanti da tempo.