L'Oroscopo di sabato 8 febbraio analizza in particolar modo l'opposizione di Luna e Sole. L'astro d'argento posizionato in Leone incrocia le sue energie sensibili con il Sole presente in Acquario, rendendo gli affetti molto altalenanti anche per lo Scorpione e il Toro. In compenso, Venere entra in Ariete e rende l'amore molto istintivo e concreto nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Venere in Ariete nell'oroscopo di sabato

Ariete: Venere nel segno fa vivere l'amore in modo più intenso e passionale.

Anche Luna è in splendida posizione e fa approfondire il sentimento con maggiore impulsività e ambizione. Per i single è giunto il momento di splendere, fascino e charme non mancano di certo.

Toro: attenzione alla quadratura di Luna e Sole che rende le sensazioni amorose mutevoli. Combattuti tra un'eccessiva sensibilità e la smania di primeggiare in maniera eccitante, alternate momenti di grande entusiasmo ad attimi di grande sfiducia. Che ne dite di riequilibrare il tutto? Urano aiuta con la sua eccentricità travolgente.

Gemelli: buona la posizione di Luna e Venere in sestile astrologico che garantisce armonia ed equilibrio in amore. Voi single approfondite le nuove amicizie che potrebbero diventare qualcosa di più. Sono favorite infatti le avventure sentimentali.

Cancro: Venere in quadratura a Plutone crea noie sentimentali che pesano in coppia e non avviano un cambiamento positivo per i single. Alcuni disordini scombussolano un po' la sfera affettiva ma Marte, Mercurio e Nettuno sono dalla vostra parte e regalano intelligenza, sensibilità e coraggio.

Leone: Luna nel segno punta un riflettore sull'ambizione, la voglia di stare al centro dell'attenzione e di essere amato dal partner. Occhio però a un'energia contrastante di Sole dall'Acquario che vi rende incostanti, come incapaci di perseguire uno scopo che vi eravate prefissati di portare a termine.

Vergine: buona la presenza di Luna in casa astrologica quarta che punta sugli affetti che vivete con maggiore consapevolezza.

Giove, Saturno e Plutone splendono per voi dal Capricorno e indicano una via per risolvere una questione amorosa rimasta in sospeso. Ma attenzione a non lasciarvi prendere dai dubbi e dai pensieri ossessivi.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: Venere opposta incrocia le sue energie in quadratura con Plutone e l'emotività è profonda e intensa. Alcune esperienze amorose vi trasformano o richiedono un cambiamento da parte vostra per progredire. Siete alla ricerca di una maggiore stabilità sentimentale che per ora non arriva.

Scorpione: incostanti negli affetti, Luna e Sole in quadratura gettano luci e ombre nelle relazioni amorose e rischiate di entrare in conflitto con la vostra interiorità.

Risolvete questa disputa interiore che accade dentro di voi e solo dopo potete aprirvi all'amore con maggiore consapevolezza.

Sagittario: attenzione a contenere l'ira sprigionata da Marte in quadratura a Mercurio, che può farvi arrabbiare per un nonnulla. L'aggressività è fuori controllo, quindi cercate di tenere a freno questa irascibilità eccessiva.

Capricorno: Venere in quadratura a Saturno crea diffidenza nei confronti delle persone e intolleranza verso coloro che non hanno i vostri ideali rigorosi. Aprite il cuore all'amore, rendendovi conto che magari alcune storie necessitano di una trasformazione a cui dovete adeguarvi per progredire.

Acquario: uno squilibrio affettivo provocato da Luna in opposizione potrebbe compromettere i rapporti attuali e sarete attratti da più persone contemporaneamente. La sensualità è eccessiva e possono sorgere dei litigi con la persona amata o con gli amici, a causa dell'astro d'argento posizionato in Leone.

Pesci: Luna promette incontri amorosi intriganti, a patto che lasciate cadere eventuali perplessità. Attenzione alle false amicizie che cercano di confondere i pensieri, introducendo nella mente alcune situazioni errate. Solo voi potete sapere qual è la verità. Attenzione ad una quadratura di Mercurio con Marte che potrebbe farvi dire cose di cui potreste pentirvi.