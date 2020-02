Le previsioni astrologiche per il fine settimana relativo a sabato 22 e domenica 23 febbraio rivelano un weekend al top per i segni zodiacali del Toro e del Capricorno, meno entusiasmante, invece, sarà per il Cancro e lo Scorpione. Sorprese in vista per l'Acquario e novità per i single dei Gemelli. Scopriamo cosa rivelerà l'Oroscopo per questo fine settimana.

Previsioni astrali del weekend 22-23 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete: questo sarà decisamente un fine settimana a vostro favore. Sarete energici e inarrestabili.

Il rapporto di coppia sarà leggermente giù di tono ma potrete rimediare con una serata interessante e forse anche un po' piccante in compagnia del vostro lui o della vostra lei.

Toro: fine settimana spumeggiante per i nativi del Toro. La giornata di sabato sarà molto movimentata ma in senso positivo, avrete l'opportunità di fare qualche uscita straordinaria in posti più particolari. Questo vi permetterà di staccare dalla routine quotidiana e di passare dei momenti unici e indimenticabili.

Gemelli: romanticismo e passione non devono mancare nel vostro rapporto di coppia.

Il weekend presenterà degli alti e bassi ma, allo stesso tempo, vi troverete in armonia con il vostro partner. Fine settimana promettente anche per i single.

Cancro: il tempo sta trascorrendo troppo velocemente. Avete bisogno ancora di riflettere su alcune decisioni importanti riguardo la vostra relazione di coppia. Sabato, purtroppo, sarà una giornata poco entusiasmante, domenica ci sarà qualche miglioramento.

Oroscopo del fine settimana da Leone a Sagittario

Leone: non siete al massimo della vostra forma, avete bisogno di un lungo periodo di recupero. Lo stress e la vita frenetica, sicuramente, non giovano alla vostra salute psicofisica. Sabato e domenica saranno delle giornate tutto sommato tranquille, cercate anche qualche attività di svago da fare in compagnia dei vostri amici o del vostro partner.

Vergine: fate spazio ai vostri sentimenti.

Spesso non riuscite a lasciarvi andare e temete ancora di ricadere in un rapporto che non possa portare verso ulteriori sviluppi. Difficilmente cedete alla vostra fiducia e questo ha impedito di fare dei passi avanti con le vostre ultime conoscenze. Sabato e momenti saranno giornate positive.

Bilancia: partire dal presupposto di non riuscire a portare a termine i vostri progetti, sicuramente non è un atteggiamento da seguire. Dovete concentrarvi sulle vostre capacità che, spesso, sottovalutate. Nel fine settimana sarà importante valutare alcune opzioni che possono apportarvi ulteriori vantaggi non trascurabili.

Scorpione: sarà bene cominciare a cambiare un po' la vostra prospettiva. Siete spesso puntigliosi e molto precisi: per questo motivo non transigete su determinate questioni. Riuscire a capire anche i punti di vista degli altri non è sicuramente un vostro pregio; tuttavia dovrete provare a mostrare più accondiscendenza. Non sempre la vostra caparbietà è apprezzata da tutti. Sabato e domenica giornate poco stimolanti.

Sagittario: cominciate a fare spazio anche alle vostre esigenze. Avete sempre assecondato le necessità degli altri e quasi mai avete considerato abbastanza le vostre. È tempo di fare una pausa e di pensare un po' a voi stessi: questo vi aiuterà ad avere un umore migliore e ad essere più soddisfatti.

Fine settimana modesto, potreste sfruttarlo con delle attività di vostro gradimento.

Previsioni zodiacali di sabato 22 e domenica 23 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno: fine settimana accattivante per il Capricorno. Sarete in ottima forma e avrete l'opportunità di passare un weekend al top grazie anche all'energia positiva lunare. Le serate trascorreranno in serenità con la presenza di momenti armoniosi e divertenti. Anche il vostro buon umore potrà accompagnarvi fino all'arrivo della prossima settimana.

Acquario: non riuscite a concepire alcuni comportamenti dei vostri amici o di una persona che vi sta particolarmente a cuore.

Avete dei principi sinceri e a volte anche troppo ingenui ma la vostra pazienza ha un limite a tutto: siete capaci di mostrare anche l'altro lato del vostro carattere. Sabato e domenica potrebbero essere delle giornate di sorprese inebrianti.

Pesci: siete pronti ad intraprendere un nuovo percorso rigenerante? Avete bisogno di riacquistare il vostro equilibrio e di prendervi cura del vostro corpo. Il fine settimana non presenterà troppe novità ma in compenso avrete modo di passare dei momenti in serenità e tranquillità.