Le previsioni astrologiche relative alla prossima settimana che andrà dal 24 febbraio a domenica 1 marzo vedranno in crescita i segni zodiacali del Cancro, dei Gemelli e della Vergine che guadagneranno delle posizioni al top nella classifica mentre per quanto riguarda i segni dei Pesci e del Sagittario saranno anch'essi in buone posizioni, tuttavia ci saranno alcuni aspetti fondamentali da prendere in considerazione. Difficoltà in amore per lo Scorpione e l'Ariete. Scopriamo quale sarà la classifica dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Classifica dell'oroscopo settimanale dal 24 febbraio al 1° marzo: Ariete e Scorpione in affanno, Bilancia sottotono

12° posto Scorpione: la prossima settimana risulterà alquanto difficoltosa. Sarete troppo presi dai vostri impegni e questo vi impedirà di trascorrere il giusto tempo con il vostro partner. Il vostro rapporto di coppia deve ancora riprendersi da un periodo difficile per cui sarà bene riuscire a mantenere un atteggiamento più diplomatico e comprensivo.

11° posto Ariete: inizio settimanale poco promettente dal punto di vista sentimentale.

Il vostro rapporto necessita di un recupero: avete ancora molti dubbi e incertezze sulla vostra relazione e spesso non intravedete dei sviluppi per il futuro. La prossima settimana sarà caratterizzata da giornate positive e giorni sottotono. Nel fine settimana potrebbero esserci dei lievi miglioramenti.

10° posto Leone: Luna decisamente negativa per il Leone. La vostra relazione sta attraversando un periodo leggermente difficoltoso ma niente di irrisolvibile.

Nella prossima settimana sarà bene evitare argomenti spiacevoli che possono farvi cadere in litigi insignificanti. Sabato e domenica si prospettano delle giornate rasserenanti.

9° posto Bilancia: le previsioni per la prossima settimana, purtroppo, non rivelano buoni propositi. Le giornate risulteranno lente, intramontabili e prive di vigore. Siete alla ricerca di qualcosa che vi porti delle emozioni più vive e brillanti, forse sarà il momento di iniziare a progettare qualche viaggio intrigante.

Oroscopo settimanale, classifica: Toro stressato, delusioni per il Sagittario

8° posto Toro: la prossima settimana vi metterà a dura prova. Le giornate risulteranno movimentate e sarete pieni di impegni, per cui sarà difficile mantenere lo stress sotto controllo. Fortunatamente, nel fine settimana, avrete finalmente un po' di tregua.

7° posto Capricorno: siete molto fermi sulle vostre decisioni e soprattutto siete alla ricerca di qualcosa di concreto e che vi dia delle certezze. Gli abbindolatori che cercano di cambiare le vostre idee sicuramente non sono ben graditi. La prossima settimana dovrete sicuramente insistere sulle vostra posizione e cercare di allontanare chi prova ad ingannarvi.

6° posto Acquario: spesso il vostro carattere risulta poco paziente e riuscite facilmente a perdere il vostro buon umore. Nella prossima settimana avrete delle giornate che si alterneranno tra il positivo e il negativo ma sarà il vostro umore che influirà più di ogni cosa.

5°posto Sagittario: l'inizio della settimana risulterà sufficientemente tranquillo e pacifico. Marte influirà positivamente sul buon umore e questo vi aiuterà ad affrontare anche le giornate più ardue. Una piccola eccezione dovrete farla nella giornata di mercoledì, qualcuno che conoscete abbastanza bene potrebbe deludervi.

4° posto Pesci: riuscite ad essere molto attivi e presenti nella realizzazione di progetti importanti o significativi ma tuttavia spesso tralasciate invece quelli che riguardano la vostra famiglia.

Sarà bene sfruttare la prossima settimana per dedicare del tempo ad un vostro familiare o a qualcuno a cui siete legati. Aiutare chi vi vuole bene vi farà sentire più apprezzati e gratificati.

Classifica e previsioni astrali dal 24 febbraio al 1° marzo: novità per il Cancro, Vergine energico

3° posto Vergine: settimana ricca di armonia per i nati sotto il segno della Vergine. Le costellazioni saranno a vostro favore per la prossima settimana. Un buon consiglio sarà quello di sfruttare questa energia positiva al meglio. Al lavoro dovrete mostrare il vostro massimo impegno e in un secondo momento sarete adeguatamente ricompensati.

2° posto Gemelli: Venere vi emanerà buona luce durante il corso della prossima settimana. Secondo l'Oroscopo avrete delle giornate promettenti sotto molti punti di vista: il lavoro vi darà modo di ricevere delle notevoli soddisfazioni mentre nella vostra vita sentimentale sarete travolti da un vento di passionalità che, di certo, non dispiacerà al vostro partner.

1° posto Cancro: la prossima settimana sarà sicuramente positiva per il Cancro. Gli astri faranno la loro parte e influiranno positivamente sulle vostre giornate. Buone notizie potrebbero presentarsi verso metà settimana.