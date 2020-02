L'Oroscopo relativo alla giornata di venerdì 21 febbraio rivela buoni auspici per i segni zodiacali della Vergine, del Toro e del Sagittario mentre si prospetterà una giornata un po' meno armoniosa per quanto riguarda i segni zodiacali del Cancro, del Leone e dello Scorpione. Fortuna in arrivo per la Bilancia. Scopriamo cosa rivelano le previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 21 febbraio.

Oroscopo del 21 febbraio da Ariete a Cancro

Ariete: dovete mettere più impegno nell'assolvere i vostri doveri, lasciare tutto sulle spalle degli altri non è decisamente una scelta pertinente.

Venerdì avrete una giornata quasi del tutto libera: sfruttatela per dare una mano a chi ha bisogno del vostro aiuto, otterrete un compenso in un secondo momento.

Toro: la vostra dolce metà si aspetta molto da voi, forse è il momento di dedicargli qualche piccola sorpresa dal punto di vista romantico. Venerdì sarà una giornata intrigante, un aspetto importante che non dovete assolutamente farvi mancare è la passionalità, oltre alla complicità nel rapporto di coppia.

Gemelli: il vostro futuro non appare del tutto promettente.

Le vostre decisioni influiranno molto nei mesi a venire. Sarà fondamentale valutare bene e con accuratezza le vostre prossime scelte. Venerdì giornata ricca di perplessità.

Cancro: complicazioni in arrivo per il segno del Cancro. Venerdì sarà una giornata abbastanza difficile: dovrete affrontare spiacevoli situazioni che metteranno a dura prova la vostra indulgenza.

Previsioni astrologiche per venerdì 21 febbraio da Leone a Sagittario

Leone: non tutto appare come sembra, molte questioni sono rimaste irrisolte e diverse cose restano poco chiare. Avete bisogno di rimettere in ordine la vostra vita sentimentale ma soprattutto pretendete delle certezze. Secondo l'oroscopo, venerdì sarà una giornata poco armoniosa e priva di entusiasmo.

Vergine: forse è il momento di frenare un po' la vostra sfacciataggine.

A volte alcune parole dette risultano essere poco apprezzate da chi le deve ascoltare. È bene dire la propria, ma, in alcuni casi, bisogna mantenersi nei limiti. Venerdì giornata vigorosa, sarete pieni di energia.

Bilancia: fortuna in vista per la Bilancia. Venerdì potrebbe essere la vostra giornata, la Luna è molto favorevole e questo vi permetterà di avere dei buoni auspici sotto molti punti di vista. Potrebbero esserci dei guadagni extra inaspettati oppure qualche notizia interessante, rimanete speranzosi: venerdì vi accompagnerà un vento di fortuna.

Scorpione: qualcuno che conoscete bene sta superando il limite ultimamente.

Siete comprensivi fino ad un certo punto: dopo, però, subentra la vostra intolleranza e rischiate di perdere facilmente il controllo. Venerdì giornata di discordanze.

Sagittario: il pensiero verso qualcuno che non fa più parte della vostra vita ogni tanto rivive nella vostra mente. Potrebbe trattarsi solamente di un periodo di difficoltà e di malinconia ma non disperate: con il tempo tutto tornerà alla normalità. Giornata promettente, quella di venerdì, secondo l'oroscopo.

Oroscopo giornaliero da Capricorno a Pesci

Capricorno: oscuri presagi stanno attraversando i vostri pensieri. Alcune situazioni non tornano: non riuscite a capire le dinamiche di alcuni strani eventi.

Venerdì sarà un giorno poco tranquillo, sarà bene non farvi prendere dall'ansia.

Acquario: siete consapevoli a cosa andate incontro. Tuttavia la vostra indecisione è tanta. Necessitate di più tempo per valutare meglio la vostra situazione e cosa potrà giovare in futuro a vostro favore. Venerdì giornata spenta e poco armoniosa.

Pesci: avete buone probabilità di raggiungere i vostri obiettivi. Tuttavia sarà bene cogliere ogni opportunità affinché possiate riuscire a raggiungere il vostro intento. Venerdì giornata pacifica ma dovrete comunque mostrare la vostre buone capacità professionali.