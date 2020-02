Giovedì 20 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Giove, Saturno, Marte e Plutone transitare in Capricorno, mentre Nettuno, Mercurio ed il Sole sosteranno nel segno dei Pesci. Urano rimarrà stabile in Toro come Venere in Ariete ed, in ultimo, il Nodo Lunare permarrà in Cancro.

Oroscopo favorevole per Capricorno e Toro, meno entusiasmante per Acquario e Scorpione.

Lavoro top per Toro

Ariete: dispettosi. Questo giovedì potremmo assistere ad una versione dispettosa dei nati Ariete, in quanto potrebbero reagire ad una bassezza comportamentale nel medesimo modo subito.

Toro: lavoro top. Le vicende professionali andranno a gonfie vele questo giovedì per i nativi che avranno ben cinque Pianeti a fare sfacciatamente il tifo per loro.

Gemelli: sereni. Nell'ambiente domestico, finalmente, il clima potrebbe divenire improvvisamente più sereno e ciò aiuterà i nativi a mettere in secondo piano problematiche ed ansietà.

Cancro: nervosi. Servirà un nonnulla per scatenare l'ira dei nativi, difatti consorte ed amici, capendo l'antifona, preferiranno evitare di contrastarli in qualsiasi modo.

Scorpione pessimista

Leone: burocrazie. Il Sole, passando dall'Acquario ai Pesci, ha reso presumibilmente più scorrevole l'andamento delle faccende pratiche e burocratiche in casa Leone, che sino a quel momento avevano subito qualche intoppo.

Vergine: intuitivi. Giove e Mercurio in sestile potrebbero essere i fautori di un'ottima dote intuitiva, dei quali i nativi daranno gran sfoggio nel settore professionale, raccogliendo copiosi apprezzamenti.

Bilancia: logorroici. Non smetteranno di parlare un istante lasciando in preda alla perplessità le nuove conoscenze, ancora ignare di questo lato della loro personalità.

Scorpione: pessimisti. Questo giovedì risulterà oltremodo malinconico per lo Scorpione, dono sgradito del Sole in Pesci il quale stimolerà nostalgie e pessimismi di varia natura.

Capricorno mondano

Sagittario: acquisti. Sebbene Urano e Saturno suggeriscano di evitare 'colpi di testa' economici, i nativi potrebbero ugualmente concedersi degli acquisti agognati da tempo, prediligendo gratificarsi anziché serrare i cordoni della borsa.

Capricorno: mondani. Una serata galante col partner sarebbe l'ideale, magari in un locale in cui vorreste andare da tanto tempo.

Acquario: umore sotto i tacchi. Giovedì dove i nati del segno potrebbero avere un umore uggioso, a causa dell'assenza di Pianeti concilianti nel parterre planetario.

Pesci: relax. Le incombenze da ultimare risultano svariate, ma i nativi presumibilmente se ne infischieranno, rimandandole ai giorni seguenti in modo da dedicarsi al relax più assoluto.